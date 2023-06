Xbox Game Pass para PC llegará a GeForce Now

Con sus distintos planteamientos, Xbox Game Pass y GeForce Now son los dos servicios de suscripción más interesantes del mundo del gaming en la actualidad. Así, ¿qué podría suponer que ambos servicios se interconectaran de algún modo?

Xbox Game Pass, como ya sabrás, ofrece acceso ilimitado a una selección de juegos, en un catálogo que se va renovando de manera constante. El servicio consta de tres modalidades distintas: Game Pass, que ofrece una selección de juegos para Xbox; Game Pass para PC, que como su propio nombre indica hace lo mismo, pero para jugadores que prefieren el ordenador; y Game Pass Ultimate, que combina los títulos de los dos planes anteriores, la plataforma de juego en la nube Xbox Cloud y otras ventajas. Además, Microsoft lleva ya un tiempo probando un plan de suscripción compartido, aunque de momento todavía no hay fecha para su llegada a España.

Por su parte, GeForce Now ofrece a sus suscriptores una plataforma de alto rendimiento para jugar en la nube a una creciente selección de los juegos que hayan comprado en las principales tiendas digitales. También cuenta con tres niveles de suscripción: el gratuito, que permite que todos los jugadores que lo deseen puedan disfrutar de una versión básica pero totalmente funcional del servicio; prioritario, que ofrece acceso inmediato a la plataforma y acceso a los ajustes gráficos avanzados; y GeForce Now RTX 4080, que proporciona una experiencia gráfica similar a la que obtendríamos con un PC tope de gama de última generación.

Así, en resumidas cuentas, Xbox Game Pass para PC nos ofrece una amplia selección de juegos, en una oferta realmente variada y con bastantes lanzamientos de primer día (puedes ver parte de los próximos títulos que se sumarán a la plataforma en el resumen del Xbox Showcase 2023 que publicamos ayer), y GeForce Now nos ofrece una plataforma que nos permite disfrutar de nuestros juegos en cualquier dispositivo compatible con servicio.

Así, el mix de lo que saldría combinando ambos es evidente, ¿verdad? Poder jugar a los títulos de nuestra suscripción de Game Pass en cualquier dispositivo gracias a GeForce Now. Pues bien, ya no es necesario imaginarlo pues, según podemos leer en Xbox Wire, los suscriptores de Xbox Game Pass para PC podrán jugar a una selección del catálogo en GeForce Now:

«Today we shared that Game Pass members will soon be able to stream select PC games from the library through Nvidia GeForce NOW. This will enable the PC Game Pass catalog to be played on any device that GeForce NOW streams to, like low spec PCs, Macs, Chromebooks, mobile devices, TVs, and more, and we’ll be rolling this out in the months ahead.»

El despliegue de esta nueva posibilidad, fruto de la colaboración suscrita entre Microsoft y NVIDIA hace unos meses, se llevará a cabo «en los próximos meses» y, claro, todavía no sabemos cuál es la proporción aproximada del catálogo de Xbox Game Pass para PC que llegará a GeForce Now. No obstante, podemos esperar que sea lo suficientemente abundante como para hacer que esta posibilidad resulte especialmente atractiva para los usuarios de ambas plataformas.