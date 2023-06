Si hace poco recogíamos la lista de móviles de Xiaomi que recibirán MIUI 14, vamos ahora a hacer justo el ejercicio contrario, pero con los móviles de Xiaomi que no recibirán MIUI 15, la próxima versión de la popular capa de personalización de Android de la marca china.

Cabe mencionar que cuando hablamos de Xiaomi, lo hacemos también de POCO y Redmi, las dos filiales de la compañía y dos de las marcas más populares en las gamas de entrada y media. Dicho lo cual, ni todos los móviles de las tres que recibieron MIUI 14 lo hicieron junto con Android 13, ni todos los que hagan lo propio con MIUI 15 lo harán con el futuro Android 14.

Lo cierto, no obstante, es que uno puede hacer sus cuentas sobre si su teléfono se actualizará no solo a MIUI 15, sino a cualquier otra versión del sistema, incluyendo también Android, porque la política de actualizaciones de la compañía no ha experimentado apenas cambios recientemente: un par de años, que se estiran un poco más (hasta los 3) en el caso de sus modelos más exitosos.

Así pues, aunque el lanzamiento de MIUI 15 no se espera que llegue hasta noviembre y no hay confirmación oficial por parte de Xiaomi de nada por el momento, la lista que recogen en Xiaomiui es plausible y como suelen acertar, nos hacemos eco de la misma. Además, la han separado en dos, lo cual tiene sentido.

Como apuntábamos, no todos los móviles que que recibieron MIUI 14 lo hicieron con Android 13 y lo mismo pasará con la siguiente generación, por lo que aquellos que sí se han actualizado a Android 13 tienen más papeletas para que les llegue MIUI 15. Sea como fuere, no hay una respuesta a ciencia cierta por ahora.

Móviles de Xiaomi, POCO y Redmi que lo más probable es que no reciban MIUI 15, pero que podrían hacerlo (es una posibilidad muy arriesgada en algunos casos, pero la lista no es nuestra):e

POCO C40

POCO C50

POCO F2 Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

Redmi 10 Power

Redmi 10A

Redmi 10C

Redmi A1

Redmi A1+

Redmi K30 Pro

Redmi K30S

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro Ultra

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Móviles de Xiaomi, POCO y Redmi que no recibirán MIUI 15: