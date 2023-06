Sony no va a incluir sus juegos triple A desde el día uno en PS Plus y tiene un importante motivo para ello, el dinero

No hay duda de que Sony vive un momento dorado. La compañía está teniendo un gran éxito con PS5, y el servicio PS Plus es también una auténtica máquina de hacer dinero, aunque si lo comparamos con el Xbox Game Pass está claro que hay una importante diferencia entre ambos, y esta representa una «desventaja» para la compañía japonesa.

Microsoft ha apostado por incluir, desde el día uno, sus juegos triple A exclusivos en el Xbox Game Pass, algo que Sony no ha hecho y no está dispuesta a hacer. Esto tiene una explicación, y al final todo se reduce al dinero. Para la compañía japonesa sus franquicias triple A representan un modelo de negocio muy importante que parte de una base muy clara: vender copias de juegos para generar la mayor cantidad de ingresos posible.

Sony es consciente de que si lanzase, por ejemplo, el esperado The Last of Us Part III en PS Plus desde el día de llegada de dicho juego estaría perdiendo millones de dólares en copias del juego no vendidas, porque los usuarios de PS5, y suscriptores de PS Plus, no tendrían la necesidad de gastar más dinero para jugar a este, ya que lo tendrían disponible a través de ese servicio.

Esto beneficia a Sony, eso está claro, y es totalmente comprensible que la compañía no quiera renunciar a todos los millones de dólares que recibe a través de las ventas de sus juegos exclusivos, pero al mismo tiempo es algo que no es bueno para el jugador. Microsoft, por contra, no tiene problema en renunciar a parte de los ingresos que obtendría con la venta de sus exclusivos, y ya ha confirmado que Starfield estará disponible en el Xbox Game Pass.

Bethesda está convencida de que a pesar de esto el juego se va a vender de maravilla, y francamente yo también estoy bastante seguro de ello, siempre que no metan la pata con el lanzamiento y que el juego llegue bien pulido. En cuanto a Microsoft, esta estrategia le permite ofrecer un servicio más atractivo y reforzar el ecosistema de Xbox, algo que al final también se traduce en más ingresos y que podría ayudarle a recortar distancias con Sony, aunque para esto tengo claro que va a necesitar sí o sí a Activision Blizzard.

En resumen, Sony prefiere vender sus juegos a 70 u 80 euros desde el día uno y hacer caja todo lo que pueda, algo que es perfectamente normal porque como empresa al final lo que le importa es el dinero, sin más. Una vez que ese juego exclusivo ya no sea tan rentable, y que sus ventas hayan caído en gran medida, es cuando está dispuesta a llevarlo a PS Plus y también a PC para seguir haciendo caja. Esto forma parte de la estrategia escalonada que ya comentó Sony recientemente.