El Apple Watch Ultra 2 se lanzará en septiembre

Si el Apple Watch Pro se presentó el 7 de septiembre del año pasado, podemos empezar a datar los primeros rumores y dudas sobre el Apple Watch Ultra 2 en el 8 de septiembre. Conocido de manera oficiosa, hasta ese momento, como Apple Watch Pro, el tope de gama de los smartwatches de Apple supo estar, sin duda, a la altura de las enormes expectativas que de habían generado durante los meses anteriores en función tanto de los rumores y filtraciones, como del saber hacer de Apple cuando se pone manos a la obra.

Durante los últimos meses, no obstante, no hemos visto tantos rumores con respecto al futuro Apple Watch Ultra 2 como con respecto a otros futuros dispositivos de la marca. Es cierto, eso sí, que se trata de un dispositivo dirigida a un segmento muy específico de usuario, no algo dirigido en general al gran mercado. Dicho de otra manera, es un reloj aspiracional para muchos, pero que en realidad pocos se plantean adquirir. Y no solo por su precio, que también, sino porque solo profesionales del deporte (ya lo practiquen en competiciones o de manera privada) pueden sacarle todo el partido.

Lo más destacable que hemos escuchado durante este periodo es que el Apple Watch Ultra 2 tendrá una pantalla más grande y que además supondrá un cambio de tecnología, pues pasará de la pantalla LTPO AMOLED de 1,92 pulgadas de la versión actual a un panel micro-LED de 2,1 pulgadas en el primer relevo generación del Ultra. Este rumor se ha repetido varias veces durante los últimos meses, por lo que le podemos conceder cierta credibilidad… recordando que de momento es eso, un rumor.

La principal duda con respecto al reloj ha sido, desde su lanzamiento, qué calendario se plantea Apple para el mismo. ¿Se renovará anualmente, cada dos años, de una manera más irregular? Pues bien, según afirma el popular analista y filtrador Mark Gurman en su boletín semanal Power On, Apple presentará y lanzará el Apple Watch Ultra 2 este mismo año, probablemente en septiembre junto con los iPhone 15. Esto coincide con otra filtración que se produjo hace algunos meses, y que ya señalaba al tercer trimestre de este año.

Así, ya podemos dar casi por seguro (repito, ante las filtraciones siempre hay que tener ciertas reservas) que la keynote de vuelta al cole de Apple de este año tendrá, como grandes protagonistas, a la nueva generación de iPhone junto con la nueva generación de Apple Watch, y que dentro de esta veremos tanto los Series 9 como las renovaciones del SE y del Ultra.