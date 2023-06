El iPhone 15 podría listo desde julio

Todavía faltan algo más de dos meses para la presentación del iPhone 15 que, salvo sorpresas, tendrá lugar a principios de septiembre. Y, como ya viene siendo tradición, el viernes de la semana posterior a la de la presentación de esta nueva generación, el dispositivo, al menos en sus versiones base (es decir, no los modelos Pro) ya estará disponible tanto en tiendas como para los envíos de aquellos usuarios que hayan preferido adquirirlo a través de Internet.

El año 2020, como consecuencia de la pandemia, Apple se vio obligada a retrasar la presentación y la puesta a la venta de la generación de aquel año, el iPhone 12, a mediados del mes de octubre, alrededor de un mes más tarde de lo que es común estos últimos años. Desde entonces, hemos visto que la compañía ha tenido que enfrentar algunas dificultades, pero los si bien los modelos Pro sí que se han retrasado un poco, los modelos estándar sí que han llegado puntuales a su compromiso de la vuelta al cole.

Este ha sido, al menos hasta el momento, el primer año en el que no hemos tenido noticias que apuntaran a problemas en el proceso de producción masiva de la nueva generación que, eso sí, apunta a ser más cara que la anterior, al menos en algunos mercados (esperamos, y con argumentos para justificarlo, que no sea así en Europa). Así, hasta ahora cabía pensar que, por primera vez en varios años, en Cupertino no tendrán que pasar un verano de preocupaciones hasta confirmar que el iPhone 15 estará listo para la fecha deseada.

¿Y por qué digo que hasta ahora cabía pensarlo? Porque, a tenor de lo que podemos leer en Wccftch, ya estaríamos en disposición de confirmarlo. Y es que, según dicha publicación, el proceso de producción masiva del iPhone 15 ya ha comenzado, y los almacenes de Apple estarán bien surtidos de unidades tan pronto como julio. Obviamente, esto no significa que se vaya a adelantar su lanzamiento, pero sí que sus socios podrían abordar también con más tiempo la producción de los modelos Pro, con el fin de evitar grandes retrasos en su disponibilidad en el mercado.

Aunque el panorama económico es complejo, las previsiones para Apple con el iPhone 15 son muy positivas, con un crecimiento en ventas del 14% en 2023 con respecto a 2022. Resulta evidente, claro, que en Cupertino son muy conscientes de estas previsiones, y que en consecuencia quieren estar listos para ser capaces de satisfacer ese alto volumen de demanda, que vendría a aportar más alegría a sus cuentas en un año en el que los smartphones compensarían el irregular rendimiento económico de otros productos y servicios de la compañía.