Microsoft Edge se planta contra las notificaciones abusivas

¿Estás cansado de que al navegar te asalten notificaciones que te piden aceptar más notificaciones? Viene de lejos la historia y, todo hay que decirlo, la situación ya no es la que era, afortunadamente, pero hay sitios web que se siguen pasando de la raya y en Microsoft no están por la labor de aguantarlo, por lo que anuncian medidas para que los usuarios de su navegador se libren de la molestia y el potencial problema de seguridad que supone.

Según cuentan en el blog de Microsoft Edge, los responsables del navegador han estado «analizando docenas de tipos de notificaciones que podrían considerarse abusivas» con la intención de bloquearlas. «Las notificaciones web son excelentes para mantenerse actualizado en tus aplicaciones favoritas, pero también se pueden usar para enviar spam con mensajes que pueden ser no deseados o incluso engañosos. Hemos realizado cambios para ayudar a evitar estos mensajes spam y aumentar tu tranquilidad», explican.

¿Cómo lo harán? Por dos vías: identificando sitios web poco fiables y con la intervención del usuario, de manera que incluso en los sitios que hayan sido bloqueadas por Microsoft se mostrarán notificaciones, si el usuario ya había aceptado recibirlas -siempre que no sean un riesgo de seguridad-; dando una oportunidad a los sitios no marcados para que la primera vez que muestran una notificación sea el usuario quien decida si acepta o bloquea, con la diferencia de que la notificación ya no aparecerá como lo hacía hasta ahora, sino que se mantendrá en la barra de direcciones, junto a su correspondiente opción.

Lo cierto es que tal y como lo describen, se asemeja mucho al comportamiento implementado por Firefox hace años y continuado en cierta medida por el mismo Firefox y también por Chrome poco después, con el añadido de la «lista negra» de sitios que plantea Microsoft Edge, cuyas notificaciones ni siquiera se podrán vislumbrar en la barra de direcciones, pues serán bloqueadas por defecto y de manera automática. Es, en efecto, dar un paso adicional a lo ya visto.

Dicho lo cual, cualquier puede configurar su navegador para bloquear por defecto todas las notificaciones web, pudiendo aceptar manualmente las que se desee recibir (la mención que hacen a las aplicaciones web, por ejemplo, es la más significativa por la pérdida de funcionalidad que supone no contar con estas cuando pueden ser útiles). De hecho, la versión empresarial del navegador dispondrá de una lista blanca específica para habilitar las notificaciones en sitios determinados.