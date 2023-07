Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, como ves y quizás intuyes, lo de volver a destacar a una serie como El abogado de Lincoln tiene su porqué, o más bien sus porqués, ya que no es solo uno. Pero tampoco sale solo esto, así que toma nota, que para gustos, colores.

Netflix

Netflix repite a la cabeza de la sección por segunda semana y lo vuelve a hacer con una serie que no es novedad, pero que lo merece… Porque no hay nada más interesante por ahí, claro, al menos para quien escribe; pero déjame decirte que El abogado de Lincoln está bastante mejor en su conjunto que The Witcher. Al margen, eso sí, entran muchas cositas llamativas en el catálogo de la plataforma.

No me voy a ocultar: El abogado de Lincoln fue mi serie favorita del año pasado y, a falta de lanzamientos de peso, no me he podido resistir a destacarla, aunque entiendo que no es para todo el mundo. Por lo demás, nada nuevo bajo el sol: segunda temporada del veterano productor estadounidense David E. Kelley, responsable de clásicos de la televisión como El abogado, Ally McBeal, Boston Legal o, más recientemente, Goliat, Big Little Lies o The Undoing. Solo por eso, El abogado de Lincoln se merece el beneficio de la duda.. O se la merecía, porque vista la primera entrega, con que esta nueva sea más de lo mismo, estará todo bien.

Más contenidos exclusivos:

Ada Magnífica, científica (T4). «La pequeña científica Ada Magnífica y sus dos mejores amigos plantean preguntas de gran envergadura y colaboran para descubrir la verdad sobre absolutamente todo.»

(T4). «La pequeña científica Ada Magnífica y sus dos mejores amigos plantean preguntas de gran envergadura y colaboran para descubrir la verdad sobre absolutamente todo.» Cash . «Decidido a hacer justicia y sacar provecho de su ingrato trabajo, un empleado de una fábrica urde un plan para robarle perfumes de lujo a su jefe y venderlos por su lado.»

. «Decidido a hacer justicia y sacar provecho de su ingrato trabajo, un empleado de una fábrica urde un plan para robarle perfumes de lujo a su jefe y venderlos por su lado.» De vuelta a los 15 (T2). «La treintañera Anita, descontenta con su vida, descubre por accidente una forma de viajar en el tiempo a cuando tenía 15 años. ¿Podrá reescribir su propia historia?»

(T2). «La treintañera Anita, descontenta con su vida, descubre por accidente una forma de viajar en el tiempo a cuando tenía 15 años. ¿Podrá reescribir su propia historia?» ¡Despierta, Carlo! (T1). «Carlo es un niño alocado y divertido que adora comer galletas y correr aventuras. Pero todo cambia para siempre cuando cae en un profundo sueño mágico.»

(T1). «Carlo es un niño alocado y divertido que adora comer galletas y correr aventuras. Pero todo cambia para siempre cuando cae en un profundo sueño mágico.» El príncipe que nunca reinó (T1). «Esta docuserie arroja luz sobre el asesinato de un chico alemán en 1978 a través del testimonio de su hermana y de los miembros de la familia real implicada en el caso.»

(T1). «Esta docuserie arroja luz sobre el asesinato de un chico alemán en 1978 a través del testimonio de su hermana y de los miembros de la familia real implicada en el caso.» Falso amor (T1). «Con 100 000 € en juego, cinco parejas ponen a prueba su confianza en un tórrido reality donde la tecnología deepfake difumina la línea entre la verdad y la mentira.»

(T1). «Con 100 000 € en juego, cinco parejas ponen a prueba su confianza en un tórrido reality donde la tecnología deepfake difumina la línea entre la verdad y la mentira.» Julie entre bambalinas (T1). «En esta serie infantil original de The Jim Henson Company, unas marionetas adorables montan su propio musical bajo la supervisión de Julie Andrews.»

(T1). «En esta serie infantil original de The Jim Henson Company, unas marionetas adorables montan su propio musical bajo la supervisión de Julie Andrews.» Lo desconocido: La pirámide perdida . «En este documental, las excavaciones de unos arqueólogos egipcios que buscan una pirámide enterrada acaban desvelando tumbas y objetos de más de 4000 años de antigüedad.»

. «En este documental, las excavaciones de unos arqueólogos egipcios que buscan una pirámide enterrada acaban desvelando tumbas y objetos de más de 4000 años de antigüedad.» Seducción fatal (T1). «Una profesora casada se ve envuelta en un fogoso idilio con un hombre más joven que desata una tragedia y la obliga a cuestionarse la verdad sobre sus seres queridos.»

(T1). «Una profesora casada se ve envuelta en un fogoso idilio con un hombre más joven que desata una tragedia y la obliga a cuestionarse la verdad sobre sus seres queridos.» Temporadas . «Tras varios fracasos sentimentales, una chica y su mejor amigo deciden arriesgarse y seguir buscando el amor. Pero ¿y si ya lo hubieran encontrado?»

. «Tras varios fracasos sentimentales, una chica y su mejor amigo deciden arriesgarse y seguir buscando el amor. Pero ¿y si ya lo hubieran encontrado?» Tom Segura: Sledgehammer . «Desde la insólita confesión de su padre antes de morir hasta la vez que vio a su madre colocada: Tom Segura habla sinceramente sobre el matrimonio, la muerte y mucho más.»

. «Desde la insólita confesión de su padre antes de morir hasta la vez que vio a su madre colocada: Tom Segura habla sinceramente sobre el matrimonio, la muerte y mucho más.» Tuneadme la casa (T1). «Cuatro expertos en diseño emplean soluciones que maximizan el espacio y aplican conceptos de ingeniería para transformar las casas de varias familias a base de ingenio.»

(T1). «Cuatro expertos en diseño emplean soluciones que maximizan el espacio y aplican conceptos de ingeniería para transformar las casas de varias familias a base de ingenio.» Unos suegros de armas tomar . «Cuando atracan el banco en el que trabaja unos días antes de su boda, lo último que Owen puede imaginarse es que todas las pruebas acaben apuntando a sus futuros suegros.»

. «Cuando atracan el banco en el que trabaja unos días antes de su boda, lo último que Owen puede imaginarse es que todas las pruebas acaben apuntando a sus futuros suegros.» WHAM! «A través de entrevistas e imágenes de archivo, George Michael y Andrew Ridgeley repasan su trayectoria en Wham!: de grandes amigos en los 70 a iconos del pop en los 80.»

Entra en catálogo:

Agneepath

Ángeles y demonios

Blow

Caprichos del destino

Chappie

El código Da Vinci

El hada de las pesas

El patriota

El pescador

El renacido

El último hombre negro en San Francisco

Gossip Girl (Serie completa)

Guerra de novias

Hello, My Twenties! (T1-T2)

Infiel

Jumanji

Kick-Ass: Listo para machacar

La leyenda del Zorro

La tribu

Lo que queda del día

Mamma Mia! La película

Man to Man (T1)

Marianne y Leonard: Palabras de amor

Mine

Navidad sangrienta

No respires

Pacific Rim: Insurrección

Perdida

Power Rangers

Rumor

Seberg: Más allá del cine

Sentido y sensibilidad

Sr. y Sra. Smith

Sucedió en Manhattan

Superpoli de centro comercial

The Ancient Magus’ Bride (T1)

Una historia de Brooklyn

Una pareja de tres

Vacaciones

Verdad o reto

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrena también algunos contenidos propios que quizás te interesen, así como incorpora un buen número de películas y algunas series a su catálogo.

Contenidos exclusivos:

Chavorrucos (T1). «Regina, una psicóloga, quiere escribir un libro para hablar de las diferentes personalidades de los hombres y reunirá a cinco chavorrucos muy divertidos y especiales, a los que ayudará a superar las diversas crisis en las que están inmersos.»

(T1). «Regina, una psicóloga, quiere escribir un libro para hablar de las diferentes personalidades de los hombres y reunirá a cinco chavorrucos muy divertidos y especiales, a los que ayudará a superar las diversas crisis en las que están inmersos.» El horror de Dolores Roach (T1). «Tras una injusta condena de 16 años de cárcel, Dolores Roach regresa a un gentrificado Washington Heights, donde se reencuentra con un viejo amigo fumeta, Luis, que la deja vivir y trabajar como masajista en el sótano de su tienda de empanadas.»

(T1). «Tras una injusta condena de 16 años de cárcel, Dolores Roach regresa a un gentrificado Washington Heights, donde se reencuentra con un viejo amigo fumeta, Luis, que la deja vivir y trabajar como masajista en el sótano de su tienda de empanadas.» Los iniciados . «En un futuro próximo azotado por la escasez de agua, Frank Molina, un periodista huraño, deberá enfrentarse a sus demonios para llegar al fondo de un macabro asesinato.»

. «En un futuro próximo azotado por la escasez de agua, Frank Molina, un periodista huraño, deberá enfrentarse a sus demonios para llegar al fondo de un macabro asesinato.» Robots. «Charles es un mujeriego y Elaine, una aprovechada. Pero la pareja aprende a ser más humana cuando se ve obligada a aliarse para perseguir a sus clones robóticos.»

Entra en catálogo:

Algo Salvaje

Caravana al Este

Cincuenta sombras liberadas

Conspiración en Hollywood

Dante’s Inferno

Desaparecido en combate

El Rascacielos

El Reino

El príncipe de Bel-Air (Serie completa)

El último gran mago

Ella ha vuelta

Escuela para fracasados

First Man

Fled (Fugitivos encadenados)

Infiltrado en el KKKlan

Jurassic World: El reino caído

La Primera Purga: La Noche de las Bestias

La batalla de Inglaterra

La enfermera

La noche de Halloween

La noche del cazador

La puerta del cielo

Las locas peripecias de un señor mamá

Los payasos asesinos del espacio exterior

Los que no perdonan

Men in Black (Hombres de negro)

Men in Black II

Men in Black III

Mortal Engines

One Tree Hill (Serie completa)

Overlord (T2)

Pacific Rim: Insurrección

Rollerball

The O.C. (Serie completa)

Todos los días de mi vida

Transformers

Transformers: El lado oscuro de la Luna

Transformers: El último caballero

Transformers: La era de la extinción

Transformers: La venganza de los caídos

Trees Lounge (Una última copa)

Un largo adiós

Y Dios creó la mujer (Y la creó para el escándalo)

Disney+

Tres cuartos de lo mismo pasa con Disney+, pero ne menor medida. Dicho lo cual, la miniserie de animación Kizazi Moto: Generación Fuego está llamando la atención.

Contenidos exclusivos:

Kizazi Moto: Generación Fuego (T1). «Esta antología de ciencia ficción animada cargada de acción presenta diez visiones futuristas de África que se inspiran en diferentes historias y culturas del continente.»

(T1). «Esta antología de ciencia ficción animada cargada de acción presenta diez visiones futuristas de África que se inspiran en diferentes historias y culturas del continente.» The Ashley Madison Project (T1). «Cuando hackean la página de citas de infidelidad Ashley Madison, los secretos sexuales de millones de usuarios salen a la luz, con consecuencias devastadoras.»

(T1). «Cuando hackean la página de citas de infidelidad Ashley Madison, los secretos sexuales de millones de usuarios salen a la luz, con consecuencias devastadoras.» The Clearing (T1). «Una niña desaparece y hace aflorar el trauma infantil de una mujer, de cuando formaba parte de cierto grupo de personas. Este thriller psicológico ahonda en el interior de la carne y la mente y desdibuja los límites entre el pasado y el presente, entre la realidad y las pesadillas.»

Entra en catálogo:

7 vírgenes

Chapelwaite (T1)

El baile de los esqueletos

El pájaro de la felicidad

Intemperie

Playa de tiburones

Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug (T5)

Sisi (T2)

Un lugar por el que luchar

HBO Max

Mengua el contenido considerablemente en el caso de HBO Max.

Contenidos exclusivos:

Días de gallos (T2). «León y Rafaela quieren formar parte del competitivo mundo del freestyle. Juntos conseguirán vencer a sus rivales y superar obstáculos. Andy les ayudará a moverse por el mundo de las redes sociales.»

(T2). «León y Rafaela quieren formar parte del competitivo mundo del freestyle. Juntos conseguirán vencer a sus rivales y superar obstáculos. Andy les ayudará a moverse por el mundo de las redes sociales.» Se busca millonario (T1). «Un boleto perdido premiado con casi 5 millones de euros. 333 reclamantes del premio. Una historia sobre cómo el dinero puede corromperlo todo.»

Entra en catálogo:

Diamante de sangre

SkyShowtime

Y qué decir de SkyShowtime…

Contenidos exclusivos:

Ghosts of Beirut (Miniserie). «Basada en una historia real de espionaje moderno, durante más de 20 años el insurgente libanés y líder de Hezbollah Imad Mughniyeh, «el fantasma», evade a sus enemigos de la agencia central de inteligencia de Estados Unidos y el Mossad de Israel.»

Entra en catálogo: