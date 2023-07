Futuras funciones de Bing tienen «sabor» a Bard, y eso es bueno

Desde su lanzamiento y hasta ayer mismo, Bing ha contado con la gran ventaja de que su principal rival, Bard, contaba con una disponibilidad geográfica bastante limitada. Es cierto que, desde mayo, esta condición se redujo de manera sustancial, pero no fue hasta ayer, cuando finalmente se produjo su despliegue en la Unión Europea y otros territorios, que ambos servicios compiten, en este sentido, en prácticamente las mismas condiciones, aunque es cierto que Bard todavía no puede ser empleado en Canadá.

Es posible que hayas pensado que, al hacer esta comparación, me he olvidado de ChatGPT, que además fue el precursor de este tipo de servicios. Sin embargo, no debemos olvidar que OpenAI está fuertemente participada por Microsoft, así que aunque ambos servicios aspiran a atraer a los mismos usuarios, en el fondo existe una importante relación entre ambos, al punto de que incluso OpenAI empezó a probar (aunque ha tenido que desactivarlo por razones técnicas) la integración de las funciones de búsqueda de Bing en ChatGPT. Así, podemos decir que son rivales… pero no tanto, después de todo.

Así pues, el gran (y muy interesante) enfrentamiento es el que vamos a presenciar entre los chatbots de Google y de Microsoft, pues ambas tecnológicas son muy conscientes de la importancia que tienen estos servicios. Dicho de otra manera, nos esperan unos tiempos en los que los interesados en la inteligencia artificial vamos a disfrutar bastante, y el común de los usuarios de Bing y de Bard van (vamos) a salir muy beneficiados de esta competición, pues sin duda se traducirá en constantes mejoras.

Y es de mejoras de lo que vamos a hablar, pues según podemos leer en MSPowerUser, se avecinan interesantes novedades a Bing y, aunque todavía no hay fechas concretas para las mismas, hay señales que apuntan a que la espera no se demorará demasiado. En concreto, el artículo habla de anclar conversaciones, escuchar respuestas en voz alta sin que la consulta haya sido efectuada mediante voz, categorizar el historial de chat y también poder ocultar el historial para usar el chatbot en modo de pantalla completa.

Todas estas novedades son, sin duda, mejoras que proporcionarán una experiencia de usuario óptima. Sin embargo, no he podido evitar reparar en que todas ellas se encuentran, precisamente, en la actualización de Bard que tuvo lugar ayer mismo, y de la que te informamos puntualmente. Y es que, como ya te contamos, no se ha limitado a ampliar su alcance geográfico, también ha añadido, entre otras, precisamente esas funciones.

¿Significa esto que Microsoft se está copiando de Google? Lo primero es que no necesariamente, pues es probable que los ingenieros dedicados a Bard ya estuvieran trabajando en estas funciones antes del anuncio de ayer. Pero, voy más allá, en caso de que sí que haya sido de este modo, es decir, si Microsoft ha decidido sumar estas funciones a Bing después de verlas en Bard, esto me parece positivo, y pensaré exactamente lo mismo si veo movimientos en el sentido contrario. Y es que, como decía antes, esta competición para ganarse a los usuarios pasa por ofrecer el mejor servicio posible, aunque en ocasiones eso signifique replicar los aciertos del rival.