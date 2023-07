Requisitos de Remnant 2 para PC, no va a ser muy exigente

Durante las últimas semanas habíamos ido viendo mucha información sobre este esperado juego, pero nos faltaba por confirmar un detalle importante, sus requisitos. La espera ha llegado a su fin, Gunfire Games por fin ha decidido resolver nuestras dudas y ha confirmado los requisitos de Remnant 2.

Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores se acordarán de Remnant: From the Ashes, un título que se convirtió en uno de los mejores juegos de su clase en 2019, y tuvo tanto éxito que Gunfire Games no dudó en iniciar el desarrollo de la segunda parte. Esta mantendrá tanto la estética como el diseño y la jugabilidad base del original.

Sin embargo, a diferencia del original Remnant 2 solo llegará a PS5, Xbox Series X-Series S y PC. Esto es una buena noticia porque mantener el soporte a la generación anterior de consolas habría sido un lastre a nivel técnico, aunque obviamente tendremos que asumir que, como contrapartida, los requisitos de Remnant 2 van a ser más altos que los de la primera entrega.

Requisitos mínimos de Remnant 2

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 5 2600. Aquí hay un error grave de equivalencia, porque el primero tiene 4 núcleos y 4 hilos y el segundo 6 núcleos y 12 hilos. Lo correcto sería un Ryzen 3 2300X, que tiene 4 núcleos y 4 hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 o Radeon RX 590. Otro error grave de equivalencia, porque lo correcto sería una Radeon RX 470.

80 GB de espacio libre.

Los requisitos mínimos son bastante asequibles en líneas generales, y es que una CPU de cuatro núcleos y cuatro hilos y una GeForce GTX 1650 o una Radeon RX 470 no son nada del otro mundo para los tiempos que corren.

Para que tengáis una referencia comparativa de gran utilidad, un PC equipado con un Intel Core i7-4770 y una GeForce GTX 970 superaría los requisitos mínimos.

Requisitos recomendados de Remnant 2

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 3600. No hay ningún error de equivalencia, los dos tienen 6 núcleos y 12 hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5700. Tampoco hay error de equivalencia, aunque la Radeon RX 5700 es un poco más potente.

80 GB de espacio libre.

Con estos requisitos deberíamos poder jugarlo en calidad máxima y resolución 1080p sin ningún tipo de problema. A efectos comparativos con hardware más actual, un PC configurado con un Core i5-12400F o un Ryzen 5 5600 y una Radeon RX 6600 ya superaría los requisitos recomendados.

El lanzamiento de Remnant 2 está previsto para el 25 de julio, aunque ya se puede precomprar a través de la web de Steam.