YouTube Premium ha subido su precio en Estados Unidos. El plan de pago del servicio de streaming de vídeo más multitudinario del mundo aumenta su coste en un par de dólares, lo cual, más pronto que tarde y como te estarás imaginando, se trasladará al resto de mercados en los que opera la plataforma, incluido el europeo y, por lo tanto, el español.

Así, el precio de la suscripción de YouTube Premium sube de los 11,99 a los 13,99 dólares mensuales (18,99 dólares si la suscripción se realiza desde la aplicación de YouTube para iOS, recuperando así el 30% de la comisión que cobra Apple en la App Store… y que también cobra Google en las apps de la Play Store, aunque esta es otra historia).

Cabe recordar en qué consiste la oferta de YouTube Premium, un plan de pago que incluye la visualización de todos los contenidos de la plataforma sin publicidad, así como el uso de YouTube Music con las mismas condiciones. Otras ventajas del paquete comprenden el acceso a funciones como la reproducción en segundo plano y la descarga de contenidos para su consumo sin conexión desde las apps móviles, entre otras cosas.

Esta oferta es la del paquete individual de YouTube Premium, que también contempla un plan anual, que ahora sube hasta los 139,99 dólares, así como uno familiar para hasta cinco miembros que ya subió el año pasado su precio hasta 16,99 dólares y que ahora lo estira hasta los 22,99 dólares. Asimismo, vale la pena señalar que es posible adquirir YouTube Music por separado por 9,99 dólares al mes, aunque ahora costará 10,99 dólares mensuales.

Pues bien, el precio de YouTube Premium y sus diferentes planes son equivalentes en España, cambiando dólares por euros y eliminando de la ecuación el plan anual, que aquí todavía no está disponible. Por lo demás, YouTube Premium cuesta por estos lares 11,99 euros al mes, el plan familiar 17,99 euros al mes y YouTube Music por sí solo, 9,99 euros al mes.

Y, evidentemente, todo parece indicar que la subida será igualmente la misma, cuando corresponda. Si no es mayor, vista la diferencia de precio en el plan familiar. Pero no es un movimiento exclusivo de YouTube sino más bien una tendencia en toda la industria, especialmente en lo que a servicios de vídeo bajo demanda se refiere, de Netflix a (HBO) Max, etc.

«Estamos actualizando el precio para los suscriptores de YouTube Premium y YouTube Music Premium en los EE. UU. para continuar brindando un excelente servicio y características. Creemos que este nuevo precio refleja el valor de YouTube Premium, que permite a los suscriptores disfrutar de YouTube sin publicidad con reproducción en segundo plano y fuera de línea y acceso ininterrumpido a más de 100 millones de canciones con la aplicación YouTube Music», ha declarado un portavoz de la plataforma.