Microsoft forzará el salto al nuevo Outlook en agosto

El nuevo Outlook, que durante bastante tiempo ha sido identificado como One Outlook, finalmente ya está disponible en fase de vista previa para todos los usuarios que estén interesados en emplearlo para sustituir las actuales aplicaciones de Windows para correo electrónico, calendario y gestión de contactos. Lo cierto es que Microsoft se ha tomado su tiempo, pues ya empezamos a escuchar hablar sobre esta nueva aplicación hace más de dos años. Pero ojo, que no lo critico, muy al contrario, me parece perfecto que se hayan tomado todo el tiempo necesario para procurar que llegue en las mejores condiciones posibles a los usuarios.

En realidad, el nuevo Outlook ya ha estado disponible desde hace unos meses para aquellos usuarios que quisieran probarlo, y para ello tan solo era necesario emplear un control habilitado a tal efecto en la aplicación Windows Mail. Al hacerlo, ésta se cerraba y, unos segundos después, se abría la nueva aplicación. En mi caso, y aunque por norma general tengo preferencia por las interfaces web, he empleado el nuevo Outlook desde hace unos meses y pienso que Microsoft ha hecho un buen trabajo. Eso sí, hay que distinguir, pues el acceso que se habilitó hace unos meses era a las versiones beta, mientras que el disponible desde esta semana lo es en fase de vista previa, es decir, un versión más pulida y fiable.

Así, actualmente conviven las dos alternativas, es decir, Mail, Calendar y la aplicación de contactos, con la vista previa del nuevo Outlook, pero como ya sabes, pues lo adelantábamos hace alrededor de un mes, los planes de Microsoft no pasan por la coexistencia a medio y largo plazo de unas y la otra, muy al contrario, su intención es que el nuevo Outlook sustituya a las aplicaciones de Windows que, hasta ahora, prestaban dichas funciones.

¿Y cuándo ocurrirá eso? Pues más pronto de lo que podíamos pensar pues, según podemos leer en Bleeping Computer, Microsoft iniciará la migración al nuevo Outlook tan pronto como el mes que viene, agosto. Un proceso que migración que, salvo cambios o sorpresas, finalizará a finales de 2024. Así, los de Redmond conceden algo menos de un año y medio para que el cambio no tenga que ser atropellado, pero tampoco plantean extender demasiado tiempo la transición.

“Las aplicaciones de Correo y Calendario para Windows están siendo reemplazadas por el nuevo Outlook para Windows […] A finales de 2024, finalizaremos el soporte para las aplicaciones de Correo y Calendario para Windows. El nuevo Outlook para Windows ayuda a las personas a ser más productivas y a controlar su bandeja de entrada. Estamos entusiasmados con este cambio que brindará a los usuarios excelentes funciones de productividad nuevas, como Microsoft Loop, recordatorios de mensajes, así como sugerencias de archivos y personas al redactar un correo electrónico. El nuevo Outlook también ofrece más formas de mantener el control con correos electrónicos de arrastrar y soltar como tareas, horas de trabajo y ubicación, fijar y posponer mensajes y muchos otros”.