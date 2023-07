Chrome 115 es la nueva versión del navegador de Google para PC y el primero de los derivados de Chromium (115) en ver la luz, aunque la actualización lleva extendiéndose días entre sus muchos millones de usuarios y tardará en completarse, por lo que si aún no te ha llegado o no tienes acceso a todo lo que te contamos, dale un poco de margen.

Lo que te contamos, por supuesto, son las novedades de Chrome 115, una versión que llega con bastantes cosas, aunque no lo notes de primeras porque hay un poco de todo: lo que no se ve, pero está, lo que no se ve porque no está… En el primer grupo se cuentan todas las actualizaciones base que vienen directamente desde Chromium, léase las optimizaciones y los parches de seguridad habituales.

De Chromium, pero por el momento en exclusiva en Chrome, esta versión extiende la funcionalidad CHIPS incluida en Chrome 114, o lo que es lo mismo, la evolución del sistema de cookies made in Google, si bien estamos todavía en los primeros compases de Privacy Sandbox. En todo caso, es muy probable que lo primero que veas nada más actualizar Chrome sea el el diálogo de presentación de la «privacidad mejorada en la publicidad con Chrome«.

En efecto, el sistema mejora sensiblemente la privacidad en la publicidad con Chrome, siempre y cuando no lo hayas configurado por tu cuenta para rechazar todo seguimiento, para mejorar el nivel de privacidad, hayas instalado extensiones en el mismo sentido… Aunque quizás para hacer todo eso te sale a cuenta usar otro navegador. Sea como fuere, esto es solo el principio del plan de Google para con la publicidad en Chrome.

Pero hay más novedades en Chrome 115, aunque llegan de tapadillo. Ponle por ejemplo el darle prioridad a las conexiones HTTPS por defecto, aun cuando puedes ir a su respectiva opción y activarlo. Lo tienes en: COnfiguración > Privacidad y seguridad > Seguridad > Configuración avanzada > Usar siempre conexiones seguras».

Otra novedad, a pesar de que esta tampoco está a la vista, es precisamente la vista de lectura, una característica largamente esperada que por fin se va abriendo paso. Ya sabes, esa función que tienen prácticamente todos los navegadores desde hace años y que te permiten leer los artículos de manera mucho más cómoda, destacando el texto y eliminando toda distracción…

… Pero no te deshagas todavía de la extensión de vista de lectura que tengas instalada, porque, por un lado, tienes que activar la opción oculta a mano (chrome://flags/#read-anything) y por el otro, no se ha implementado de una manera tradicional, sino en el panel lateral del navegador. Así pues, una vez instalada deberás ir ahí para poder disfrutar de esta función (google deja así abierta la página original, con sus anuncios y demás… ¿lógico?).

Por último, si usas Windows 11 y quieres mejorar la integración visual de Chrome con el entorno, hay una segunda opción oculta (chrome://flags/#windows11-mica-titlebar) que activa el tema Mica, creado siguiendo las líneas de diseño Material Design, pero con una afinidad atractiva en Windows 11 para con los colores que se usen (reflejos basados en los colores del wallpaper que se tenga puesto). No es un cambio radical, pero se nota y se ve mejor.

A todo esto, cuando Chrome no activa opciones como estas por defecto, o al menos cuando no las ofrece de manera accesible, en la configuración corriente del navegador, suele ser porque no consideran que la caracteŕistica esté terminada o sea estable. Tenlo en cuenta. No obstante, desactivar estas opciones es tan sencillo como desandar los pasos dados.