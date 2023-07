Antstream llega a Xbox Series X|S

Buenas noticias para los amantes (o nostálgicos) de los juegos clásicos, un colectivo para el que Antstream no resultará un nombre extraño. Si no es tu caso, es decir, si no lo conoces, debes saber que hablamos de una plataforma de juego en la nube, pero con la particularidad de que su catálogo está compuesto, exclusivamente, por juegos clásicos de consolas y ordenadores cuya edad ya no se mide en años, sino en décadas, en algunos casos con una oferta muy, muy limitada (por ejemplo, solo cuenta con dos juegos de la primera PlayStation), pero con un catálogo mucho más amplio en otras, como los más de 350 tanto de ZX Spectrum como de Commodore 64.

Anunciado inicialmente hace ya cinco años, en 2018, a fecha de lanzamiento ya contaba con algo de 1.000 juegos en su catálogo, cantidad que se ha incrementado hasta superar los 1.300 en la actualidad. Es cierto que no hablamos de un ritmo de crecimiento especialmente rápido, pero lo bueno es que, con el paso de los años, sí que se ha mostrado constante, lo que supone no solo una muestra del compromiso de los responsables de la plataforma con sus usuarios, sino también que podemos esperar que esto se mantenga en el futuro.

Actualmente, Antstream está disponible para PC (Windows, macOS y Linux), dispositivos con Android y, desde finales del año pasado, también los algunos de los televisores más actuales de Samsung, que sabemos que ha hecho una importante apuesta para llevar el juego en la nube a sus pantallas sin necesidad de dispositivos adicionales. Sin embargo, hasta ahora un ecosistema al que no había logrado llegar es, precisamente, uno en el que su presencia tendría bastante sentido, el de las consolas.

Sin embargo, según podemos leer en CGC, esto ya no es así, y es que Antstream ya está disponible para los usuarios de Xbox Series X|S, una novedad que, según podemos leer en dicho artículo, se debe a la gran implicación que ha tenido el propio Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, para que el servicio de juegos retro en la nube llegara a la consola de Microsoft. Y lo hace, además, con unas condiciones de lo más favorables para los usuarios que decidan suscribirse.

Para entender mejor lo de las buenas condiciones, recordemos que el precio de la suscripción en la modalidad para PC es de 3,99 euros mensuales, o de 39,99 para la suscripción anual. Pues bien, en el caso de Antstream para Xbox Series X|S, si bien no encontramos la modalidad de suscripción mensual, la anual tiene un coste de 29,99 euros, y también se ofrece una suscripción perpetua por 79,99 euros. ¿La parte mala? Seguro que ya lo has imaginado, y es que cada suscripción es, al menos de momento, compatible solo con su propia plataforma, es decir, que al menos de momento la suscripción de PC no podrá emplearse en Xbox y viceversa.