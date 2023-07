Requisitos de Pay Day 3 para PC, es bastante asequible

Ya tenemos en Steam los requisitos de Pay Day 3, un juego muy esperado que llega de la mano de Starbreeze Studios y Deep Silver, y que estará disponible a partir del 21 de septiembre. Ya hemos podido ver, gracias a los vídeos con jugabilidad real que han ido apareciendo, que este título mantiene intacta la esencia de la entrega anterior, pero nos propone un cambio importante de escenario ya que nos trasladará a Nueva York.

El salto que se ha producido a nivel de calidad gráfica es muy grande, aunque como habréis podido imaginar este ha venido acompañado de un incremento considerable de los requisitos de Pay Day 3 si lo comparamos con Pay Day 2, de hecho los requisitos mínimos del primero superan con creces los recomendados del segundo. También es algo perfectamente comprensible, ya que Pay Day 2 llegó al mercado hace casi diez años.

Requisitos mínimos de Pay Day 3

Windows 10 como sistema operativo.

Intel Core i5-9400F o AMD Ryzen 5 3500 (seis núcleos y seis hilos).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 o Radeon RX 470 con 4 GB.

Las equivalencias de AMD os las he dado yo, porque en el listado oficial no figuraban. No os preocupéis, que son totalmente acertadas, aunque la Radeon RX 470 es un poco más potente que la GeForce GTX 1650.

Con esta configuración el juego debería funcionar razonablemente bien en 1080p, aunque ajustando calidad gráfica para mantener un buen nivel de fluidez, como habréis podido imaginar. No son unos requisitos elevados, en cualquier caso.

Requisitos recomendados de Pay Day 3

Windows 10 como sistema operativo.

Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 7 3700X (ocho núcleos).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 o Radeon RX Vega 64 con 8 GB.

En este caso también os he dado yo las equivalencias, y de nuevo podéis estar tranquilos, que están perfectamente equilibradas, aunque hay que tener en cuenta que el Intel Core i7-9700K no tiene una equivalencia exacta porque cuenta con 8 núcleos y 8 hilos. El Ryzen 7 3700X sería lo más cercano, aunque este tiene 8 núcleos y 16 hilos.

Con esta configuración el juego debería funcionar a la perfección en 1080p, manteniendo una buena fluidez incluso con calidad alta. Estos requisitos tampoco me parecen altos para los tiempos que corren, la verdad sea dicha.

El único dato que todavía no ha trascendido es la cantidad de espacio libre que vamos a necesitar para poder instalar Pay Day 3, pero podéis estar seguros de que acabará ocupando bastante. Al momento de escribir esto Pay Day 2 requiere 83 GB libres.