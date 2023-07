Google se plantea una Pixel Tablet plegable

Los dispositivos plegables son, indudablemente, tendencia, y la posible llegada de una Pixel Tablet plegable supondría, sin duda, toda una revolución en este sentido, pues hasta ahora hemos visto una creciente y muy interesante oferta de smartphones plegables, como los Galaxy Z Fold5 y Flip5 presentados esta misma tarde, pero de momento la llegada de las pantallas plegables a otros tipos de dispositivos, como tablets y portátiles, es mucho, muchísimo más limitada, con contadas propuestas de fabricantes como ASUS y Lenovo y, en todos los casos, basadas en Windows, no en Android.

Hace algo menos de dos semanas supimos que Apple había registrado una patente relacionada con las pantallas enrollables, lo que ha dado pie a que, durante los últimos días, se hayan producido algunos rumores sobre si los de Cupertino se estaban planteando llevar esta tecnología, o alguna otra de pantalla plegable, a sus iPad. No obstante, recordemos que llevamos años hablando del hipotético iPhone plegable y que hasta ahora nada, por lo que es posible que esto no llegue a ocurrir o que, en todo caso, todavía falte mucho tiempo para ello.

La sorpresa ha llegado al saber, como podemos leer en Digitimes, que Google está estudiando la posibilidad de crear una Google Pixel Tablet plegable, y que para tal fin ya estaría realizando consultas entre los potenciales proveedores necesarios para su producción. Y, aunque esta especulación es especialmente arriesgada, ya hay alguna voz que apunta a que su anuncio se podría producir en el Google I/O 2024 que, salvo sorpresa, tendrá lugar el mes de mayo del año que viene.

En este punto, y para frenar las expectativas, es importante aclarar que según dicha publicación el proyecto de una Google Pixel Tablet plegable se encuentra en una fase muy inicial, en la que la compañía está estudiando su viabilidad y su potencial desarrollo comercial, es decir, que aún no se habría tomado una decisión sobre si seguir adelante y llevarla al mercado o, por el contrario, dejar el proyecto guardado en un cajón a la espera de un mejor momento… si es que esto llega a ocurrir.

La posibilidad, no obstante, resulta interesante, aunque el informe no facilita datos sobre tamaño, proporción de aspecto, etcétera. Así, no sabemos si lo que están estudiando es un modelo similar a la actual Google Pixel Tablet pero que sea plegable, por lo que su tamaño sin desplegar sería muy inferior, haciéndola más portable, o si lo que se están planteando es un dispositivo de mayor tamaño. Tampoco sabemos si contaría con pantalla externa o no, etcétera. Pero, claro, es posible que ni siquiera la propia compañía lo tenga claro, de modo que, de momento, lo único que nos queda es esperar.