Tu cuenta de Twitter no es tuya

[Opinión] Empiezo aclarando que sí, que sé que Twitter ya no es Twitter, ahora es X, en la nueva y no demasiado acertada medida adoptada por Elon Musk, que ya suma unas cuantas desde que se hiciera con el control de la red social a finales del año pasado. Dilapidar una imagen de marca construida durante alrededor de 16 años y que es una de las principales referencias de su sector no parece una decisión especialmente cabal, pero claro, eso sería pedirle peras al olmo.

La segunda aclaración es que ya sé que no he descubierto nada nuevo. Nuestras cuentas de usuario en las redes sociales no son nuestras, son de las respectivas compañías que ofrecen dichos servicios, como queda claramente acreditado en los términos de uso que debemos aceptar al darnos de alta, así como en las sucesivas modificaciones de los mismos. Ahora bien, por norma general las redes sociales son conscientes de que su principal valor tiene que ver, precisamente, con las cuentas de sus usuarios, tanto en el rol de generadores de contenido como a la hora de consumir publicidad, contratar servicios, etcétera.

Así, desde siempre ha existido un acuerdo tácito entre las redes y los usuarios, y es que salvo que se comentan irregularidades, o que el usuario lo decida, su cuenta de usuario es razonablemente suya. Así, hemos visto casos de cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, cerradas por razones de lo más diversas pero, hasta ahora, nunca porque los gestores de la red social decidieran que quieren tener el control de un identificador determinado que, en ese momento, pertenece a un usuario.

Esto ha cambiado en Twitter desde que Elon Musk es el propietario de la red social, y ha pasado con un mínimo de tres cuentas. El caso más reciente, y que era imaginable, tiene que ver con la cuenta con el identificador @x. Esta cuenta pertenecía, hasta ahora, a un fotógrafo de San Francisco que, como puedes imaginar por dicho identificador, es usuario de Twitter desde los mismos orígenes de la red social. Con el cambio de nombre de la red social, ésta le ha retirado el identificador a su antiguo usuario pero, eso sí, a cambio le han ofrecido algo de merchadising y una reunión con gestores de X, una reunión que el fotógrafo a descartado pues no le genera ni el más mínimo interés.

Este caso ha sido muy sonado, pero resulta que no es el primero. Según podemos leer en Mashable, y al hilo de la presentación de la nueva compañía de Elon Musk dedicada a la inteligencia artificial, la red social, sin aviso previo ni explicación a posteriori, decidió hacerse con el identificador @xai. ¿Por qué? Pues porque la nueva compañía de Musk se llama xAI. Y, claro, como Twitter le pertenece, pues puede quitarle el identificador a un usuario porque se le pone en las narices (sí, he pensado en una expresión bastante más grosera,. pero no la reproduciré aquí).

Así, para quitarle la cuenta al anterior propietario de @xai, cambiaron su identificador por @xai_ lo que, en realidad, planteaba un problema, y es que ya había otro usuario con el identificador @xai_ ¿Solución? Asignar a este último el identificador @xai__1 (en este caso el guión bajo es doble). En estos casos, eso sí, no ofrecieron ni unas tazas de Twitter ni una apasionante reunión con el staff de la red social (creo que estar tumbado en el sofá mirándome el ombligo se me antoja un plan más interesante).

Elon Musk ya ha dejado claro, por la vía de los hechos, que los usuarios de Twitter le importan bastante poco, y que los valores democráticos y la libertad de expresión y esas zarandajas con las que se llenaba la boca hasta hace poco, pues también le dan bastante igual. Es comprensible que una empresa quiera tener un identificador asociado a su nombre/marca, pero actuar de esta manera, mostrando tan poco respeto a los usuarios originales de los mismos, lo evidencia por segundos.

Eso sí, quizá de estos incidentes puede salir una idea de negocio, que lanzo al aire por si llega a los oídos de Musk: solo los usuarios de Twitter Blue tendrán de manera permanente el identificador de cuenta que hayan elegido. El resto, la plebe, se tendrán que conformar con aquellos que les asigne el sistema automáticamente y, para que sea aún más divertido, estos cambiarán de manera aleatoria cada pocos días.