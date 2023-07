Google mejora la seguridad de las balizas digitales

La gran ampliación de Find my device, el servicio de Google que actúa de manera similar a Find My de Apple, estaba previsto para ser desplegada a muy corto plazo, después de haber sido anunciada en el Google I/O 2023. La premisa es muy sencilla, y es que la red formada por los millones de dispositivos equipados con Android puedan detectar un dispositivo perdido o una baliza digital, como las AirTags de Apple, de manera que su legítimo propietario pueda ubicarlo geográficamente y, de esta manera, recuperarlo.

Esto es algo en lo Apple lleva bastante ventaja, en lo referido al tiempo, pues ya anunció la red Find My a mitades de 2020, en la WWDC 2020, pero justo un año después, en junio de 2021, ya supimos que Google estaba trabajando en un servicio similar y que, al igual que ocurría con el de Apple, también sería compatible con dispositivos de terceros, algo que cobraba mucho sentido, pues en aquel momento las balizas digitales empezaban a cobrar bastante relevancia, si bien es cierto que de un tiempo a esta parte parecen haber perdido buena parte del foco.

Probablemente una de las principales razones de ello sea la relacionada con la privacidad, y es que las balizas digitales hacen que, de una u otra manera, estemos reportando nuestra posición de manera constante, aunque en ese momento no estemos empleando el smartphone y no lo llevemos encima. Ahora bien, lo peor de estos dispositivos llegó cuando se supo que había personas empleándolas para hacer seguimientos de ubicación de terceras personas, obviamente sin en consentimiento de las mismas.

En respuesta a este problema, tanto Apple como Google afirmaron que se ponían manos a la obra para buscar una solución y, según podemos leer en The Keyword, el blog oficial de la compañía, Google ya ha habilitado el seguimiento por parte de balizas desconocidas en Android. Es decir, a partir de ahora, con el despliegue de esta nueva función, si nuestro smartphone detecta que una baliza que no nos pertenece se está desplazando con nosotros, nos informará sobre ello y, además, nos permitirá activar la alarma sonora del dispositivo para que sepamos dónde se encuentra exactamente.

Un elemento clave de esta mejora es que, pese a que hablamos de Android, esta actualización de Android permitirá detectar también balizas de Apple, lo que hace que su utilidad pase a ser prácticamente universal, lo que nos lleva precisamente a la razón por la que Google ha retrasado el despliegue de la gran actualización-expansión de Find my device, y es que se encuentran a la espera de que Apple también incorpore una función similar en iOS.

Esto es, por lo tanto, un tirón de oreja para los de Cupertino, pues Google le está diciendo que en Mountain View ya han hecho los deberes y, en consecuencia, Android ya es capaz de detectar el seguimiento con balizas de cualquier tipo, mientras que la seguridad en Apple a este respecto se limita a sus propios AirTags.

«La seguridad del usuario y la prevención del rastreo de ubicación no deseado es una prioridad principal para Android. Estamos trabajando en asociación con Apple para ayudar a finalizar la especificación conjunta de alertas de rastreadores no deseados para fines de este año. En este momento, hemos tomado la decisión de suspender el lanzamiento de la red Find My Device hasta que Apple haya implementado protecciones para iOS«.