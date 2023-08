Kickstarter es, desde hace ya bastantes años, una excelente vía de financiación de proyectos de muchos tipos. Desde los más humildes, que aspiran a obtener tan solo unos pocos cientos de euros para una tirada limitada de un fanzine, hasta otras que aspiran a cantidades económicas muchísimo más elevadas, en sus 15 años de historia hemos visto de todo, y con campañas tan exitosas que el propio proyecto de financiación, y no aquello que se pretendía financiar, han protagonizado titulares.

Hay dos grandes proyectos, ambos llevados a Kickstarter en 2012, que cambiaron la percepción global del alcance que podía llegar a obtener el micromecenazgo en los tiempos de Internet, y es que con solo tres meses de diferencia, vimos el éxito en mayo del primer smartwatch de Pebble, que alcanzó los 68.929 patrocinadores y un total de 10.266.845 dólares, un 10.266% del objetivo inicial, que era de 100.000 dólares (posteriormente, otras campañas de Pebble fueron aún más exitosas, como la del Pebble Time en 2015 y que superó los 20 millones de dólares), y de OUYA, una revolucionaria consola basada en Android que logró 63.416 patrocinadores y un total de 8.596.474 dólares (un 904% del objetivo inicial, que era de 950.000 dólares).

También hemos visto otros tipos de proyectos, como juegos de mesa, prendas de todo tipo, complementos de viaje… en fin, la lista es muy extensa, pero dentro de la misma siempre han tenido bastante peso los productos con una base, digamos creativa. Un campo en el que, como ya resulta más que evidente, la inteligencia artificial está marcando un antes y un después. Algo que preocupa a algunos, emociona a otros y que ya está dando lugar a que se establezcan algunas regulaciones, como la recientemente planteada por la organización de los premios Grammy.

En este sentido, la plataforma de financiación de proyectos también ha querido tomar cartas en el asunto de modo que, según podemos leer en su blog, Kickstarter obligará a los creadores de proyectos a informar de forma detallada sobre el uso de la IA en los mismos. Aunque esta nueva regulación todavía no está vigente, no tardará en hacerlo, pues empezará a aplicarse a todos los proyectos recibidos en la plataforma a partir del 29 de agosto.

En este punto es importante aclarar, eso sí, que Kickstarter no prohíbe el uso de la inteligencia artificial en los proyectos, pero sí que obliga a sus creadores a ser totalmente transparentes al respecto:

«Para ser claros, nuestra nueva política no prohíbe el uso de IA en proyectos de Kickstarter. Sin embargo, queremos asegurarnos de que cualquier proyecto que se financie a través de Kickstarter incluya aportes creativos humanos y acredite adecuadamente y obtenga permiso para el trabajo de cualquier artista al que haga referencia.

La política requiere que los creadores sean transparentes y específicos sobre cómo usan la IA en sus proyectos porque cuando todos estamos en la misma página sobre lo que implica un proyecto, genera confianza y lo prepara para el éxito.»

De un tiempo a esta parte, han proliferado todo tipo de tutoriales, especialmente en vídeo, sobre cómo desarrollar determinado tipo de proyectos, principalmente creativos, exclusivamente con herramientas de IA, lo que resulta polémico y cuestionable desde diversos enfoques. No así, claro, el uso de estas tecnologías en un contexto de creación «humana», como podemos ver por ejemplo en el proyecto de Paul McCartney para recuperar una vieja grabación de John Lennon.

No lo tendrá fácil Kickstarter, no obstante, pues es sabido que la identificación de contenido generado por inteligencia artificial es una tarea cada día más compleja. Y esto es comprensible, claro, pues al fin y al cabo los creadores de los algoritmos pretenden, precisamente, que los resultados de los mismos sean lo más naturales posibles. Así, como una muestra más de ello, recientemente te contábamos que OpenAI ha renunciado a crear una herramienta capaz de identificar textos escritos por una IA generativa.

Sí podemos afirmar, no obstante, que parece por lo publicado que sí que van a esforzarse en ello. Para tal fin, todos los proyectos subidos a Kickstarter serán revisados (sí, por humanos) antes de que se inicien las campañas y si, durante la revisión, se identifica contenido creado por inteligencia artificial del que no se ha informado al dar de alta el proyecto, este puede no ser publicado. Y en caso de una identificación de este tipo a posteriori, es decir, cuando ya se ha iniciado e incluso finalizado una campaña, su autor puede verse vetado para publicar nuevas campañas de financiación en la plataforma.

¿Qué te parece esta medida? ¿Crees que Kickstarter actúa bien o, por el contrario, que debería inhibirse en este aspecto o, en el extremo contrario, vetar el uso de la IA en los proyectos?