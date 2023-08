Así luce el Tomb Raider de 1996 con Path Tracing

¿Recuerdas el primer Tomb Raider, el que fue publicado en 1996? Desarrollado por Core Design y distribuido por Eidos Interactive, su llegada al mercado en octubre de aquel año marcó un antes y un después, dando el pistoletazo de salida a una saga que a día de hoy, 27 años después, sigue gozando de una excelente salud (aunque es cierto que alguno de sus títulos ha estado muy por debajo de lo que cabía esperar de tan icónica franquicia).

Visto y rejugado hoy, no ha envejecido demasiado bien en el aspecto visual (muy distinto es hablar de su jugabilidad), pero lo cierto es que en su momento sí que supuso un importante salto cualitativo, pues fue uno de los primeros juegos que sacaban partido de las posibilidades que las arquitecturas de 32 bits proporcionaban para la creación de entornos tridimensionales. Caray, en aquel momento parecía tan real…

Digo que visualmente no ha envejecido bien con conocimiento de causa, pues lo jugué en su momento y, posteriormente, lo he recuperado en varias ocasiones, por lo que he podido valorar su «evolución» (que en realidad es la de los gráficos en los juegos). La última vez que le dediqué unos minutos fue a mitades del pasado mes de mayo, y esto me hizo pensar una vez más en la buena acogida que podría obtener una remasterización completa del mismo.

No hay proyectos oficiales en este sentido, de modo que una vez más dependemos de la comunidad modder, que ya nos ha hecho llegar alguna propuesta interesante en el pasado. Y este es un campo en el que NVIDIA RTX Remix marca una clara diferencia, como ya hemos podido comprobar con Portal Prelude RTX. Y lo que has podido ver en el vídeo sobre este párrafo es lo que NVIDIA RTX Remix puede hacer con el Tomb Raider de 1996.

El aspecto del juego sigue luciendo antiguo debido a que, al menos de momento, el modder tan solo ha implementado el trazado de caminos, pero no ha reemplazado texturas y demás assetts con versiones de mayor resolución, lo que nos hace dudar de si nos encontramos frente a una simple prueba técnica o si, por el contrario (y cruzo los dedos por ello) que se trate de un proyecto completo que termine con un mod para que podamos volver a jugar al primer Tomb Raider pero con unos gráficos totalmente puestos al día.

Sea como fuere, y como ya te hemos contado con anterioridad, el trazado de caminos supone una revolución a la altura de la que supuso el trazado de rayos, y su democratización gracias a NVIDIA RTX Remix puede traducirse, y esperamos que lo haga, en una segunda juventud para muchos títulos que la merecen.