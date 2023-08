Filtradas algunas especificaciones de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro

Ya no debería separarnos demasiado tiempo del lanzamiento de los esperados Pixel 8 y Pixel 8 Pro, la renovación anual de los smartphones de Google que, generación tras generación, han ido convirtiéndose en una propuesta cada vez más interesante para muchos usuarios. Ya te contamos, al probar el Google Pixel 7a, el buen sabor de boca que nos dejó, al punto de que muy recientemente se lo recomendé a una persona cercana, que está particularmente satisfecha con el mismo.

Esperábamos, en el Google I/O 2023, que la compañía del buscador nos mostrara algún adelanto de los Pixel 8, del mismo modo que lo había hecho con los Pixel 7 en el evento del año pasado. Sin embargo, quizá debido a la enorme cantidad de anuncios que dieron cabida al evento de mayo, en esta ocasión no se produjo avance alguno. Aún así, cabe la posibilidad de que Google decida anunciar sus especificaciones antes de que se produzca su salida a la venta.

No obstante, que no haya información oficial no significa que no haya información, pues ya hace meses que empezamos a recibir filtraciones sobre los Pixel 8. Primero fue su diseño, que apunta a ser bastante continuista con respecto a las generaciones precedentes. También sabemos que estará motorizado con un SoC Tensor 3 que podría contar con una GPU AMD Radeon personalizada, y más recientemente supimos de mejoras tanto en la cámara como en sus pantallas.

Google Pixel 8 highlights: ✅ Smaller & brighter display panel

✅ 10~120Hz variable refresh rate

✅ Improved Tensor G3 SoC

✅ 50MP (GN2) main camera

✅ Bigger battery

✅ Faster charging speeds Looks like a nice upgrade to the Pixel 7, although there are some rumours about… pic.twitter.com/8MDyAngcwD — Shishir (@ShishirShelke1) August 5, 2023

Pues bien, ahora tenemos sendos tweets que nos adelantan algunos aspectos clave de la futura generación. El que puedes ver sobre este párrafo se refiere a los puntos clave del Google Pixel 8, y nos cuenta que su pantalla será algo más pequeña pero más brillante que la del Pixel 7 y que tendrá frecuencia de actualización dinámica de entre 10 y 120 hercios.

También podemos leer en el mismo que, efectivamente, supondrá el debut del SoC Tensor G3, que contará con una batería de mayor tamaño-capacidad que la generación anterior y que, además, ésta soportará carga rápida de mayor velocidad. La lista de novedades se completa con algo que ya adelantamos, y es el uso de una cámara principal con la misma resolución, 50 megapíxeles, pero con mejores prestaciones, y que se basará en el sensor Samsung GN2.

Google Pixel 8 Pro highlights: ✅ Flat & brighter display panel

✅ Improved Tensor G3 SoC

✅ 50MP (GN2) main camera

✅ 64MP (IMX787) ultra-wide

✅ Infrared thermometer & new ToF sensor

✅ Bigger battery

✅ Faster charging speeds Just 2 months to go for launch!

Who’s excited? pic.twitter.com/sGYVIdiakA — Shishir (@ShishirShelke1) August 2, 2023

En lo referido al Google Pixel 8 Pro, como puedes comprobar muchas de las novedades coinciden con las mencionadas para el Pixel 8, al punto de que solo encontramos diferencias en la cámara principal (en este listado, claro, podemos esperar más diferencias cuando se conozcan todas las especificaciones de ambos modelos). Y, de nuevo, nos encontramos con una confirmación (no oficial, lo recuerdo) de las filtración de hace dos meses, en la que te contábamos que el Samsung GN2 compartirá protagonismo con un ultra gran angular Sony IMX787 de 64 megapíxeles capaz de proporcionar un nivel de zoom de 0,49x y un teleobjetivo ISOCELL GM5 de 48 MPX con un zoom óptico de cinco aumentos. En el conjunto también encontraremos un sensor ToF, así como un sensor térmico de infrarrojos Melexis MLX90632.

Así, sin duda nos encontramos frente a la que apunta a ser una generación muy interesante. Eso sí, junto con los rumores y filtraciones de sus características técnicas, también se ha dejado escuchar que los Pixel 8 llegarán con una subida de precio con respecto a sus predecesores, por lo que tendremos que esperar para comprobar si ésta se confirma y, en caso afirmativo, si hablamos de una pequeña subida o de un gran salto.