Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y se nota que estamos en pleno agosto, porque la oferta de las principales plataformas de streaming es…- justita. Por eso, entre otras cosas, destacamos El Rey Mono.

Netflix

Lo cierto es que Netflix llega, como casi siempre, con muchas cosas originales o exclusivas en su haber, aunque también peca de lo habitual, y es que casi todo es morralla. No solo eso. Ni siquiera se han molestado en promocionar mínimamente (¿Hola, Netflix España? ¿Qué tal hacer el esfuerzo de publicar un mísero tráiler en YouTube?) lo más relevante a priori, así que… Saludad a El Rey Mono.

El Rey Mono es, como te imaginarás si tienes un poco de mera cultura friki, una nueva adaptación de la leyenda china, derivada de la obra Viaje al Oeste en la que se han basado numerosas historias dentro y fuera del mundo asiático. La más conocida, la mismísima Bola de Drac. Dicho lo cual, El Rey Mono que nos ocupa no es ni más ni menos que una nueva película de animación de Netflix, lo cual tiene su aquel.

Para empezar, El Rey Mono es lo nuevo del director de Colegas en el bosque, firmando también el guion junto con el escritor de Chicken Little. La producción técnica de la película, sin embargo, es enteramente china, a cargo de Pearl Studio, mejor conocido por ser el responsable de títulos como Abominable, Somos Osos: La película o alguna de las entregas, serie incluida, de Kung Fu Panda.

Todo lo expuesto, no obstante, no quiere decir nada. No he tenido la oportunidad de ver la película, por lo que no puedo avanzar ningún comentario acerca del resultado de El Rey Mono; si bien el tráiler no anticipa un gran apartado artístico o una animación digna de mención. La crítica especializada, por su parte, parece encontrarse dividida entre quienes aprueban y desaprueban, con una leve ventaja para los primeros, lo que suele ser optimista para el espectador.

Ahora bien, ¿por qué destacarla? Por varios motivos. El primero, que más vale buena película de animación que un bodriaco al uso, por más que lo protagonicen grandes «estrellas» del celuloide; el segundo, que la oferta de esta semana es cuando menos regular; y el tercero, que a veces Netflix da la campanada con sus apuestas animadas y, salvo excepciones, se le reconoce tarde, véase como ejemplo la espléndida El monstruo marino, con la que saldo una deuda pendiente.

Por supuesto, no sé si El Rey Mono lo valdrá, porque de animación china Netflix tiene unos cuentos títulos y casi todos suelen pecar de verse como refritos de la estadounidense, pero comprobarlo cuesta poco… siempre y cuando tengas cuenta en Netflix, claro está. Por si acaso, aquí queda. Y ya que estamos, si te gusta el tema, no te pierdas Las nuevas leyendas de Mono, serie de Netflix de acción real de lo más pintoresca y entretenida.

Sin más, ahí va el tráiler de El Rey Mono (vía Netflix Latinoamérica, que parece que se lo curra un poco más; pero que no cunda el pánico, que está doblada para este lado del charco también).

Más contenidos exclusivos:

10 días de un mal hombre . «Un detective privado destrozado debe abrirse paso a través de una maraña de mentiras para resolver un asesinato ocurrido en una mansión.»

. «Un detective privado destrozado debe abrirse paso a través de una maraña de mentiras para resolver un asesinato ocurrido en una mansión.» A la caza de espíritus malignos (T2). «Trabajan en un bar de fideos de día y cazan demonios por la noche. El equipo usa sus poderes especiales para acabar con espíritus malignos que persiguen a humanos.»

(T2). «Trabajan en un bar de fideos de día y cazan demonios por la noche. El equipo usa sus poderes especiales para acabar con espíritus malignos que persiguen a humanos.» Amor, sexo y 30 velitas . «Durante el año en que van a cumplir los 30, cuatro amigas íntimas lidian con relaciones sentimentales, momentos tristes y una situación complicada que podría separarlas.»

. «Durante el año en que van a cumplir los 30, cuatro amigas íntimas lidian con relaciones sentimentales, momentos tristes y una situación complicada que podría separarlas.» Armas y amores (T1). «En Gulaabgunj, controlada por un cártel, un policía de la gran ciudad y un mecánico enamorado se ven arrastrados al caos provocado por una operación de tráfico de opio.»

(T1). «En Gulaabgunj, controlada por un cártel, un policía de la gran ciudad y un mecánico enamorado se ven arrastrados al caos provocado por una operación de tráfico de opio.» Con tacto especial (T1). «Una veterinaria con poderes especiales y un policía intentan resolver delitos de poca monta… hasta que descubren el escalofriante misterio de un asesino en serie.»

(T1). «Una veterinaria con poderes especiales y un policía intentan resolver delitos de poca monta… hasta que descubren el escalofriante misterio de un asesino en serie.» Depp vs. Heard (T1). «Esta serie, que intercala los testimonios de los dos protagonistas por primera vez, analiza el juicio que conmocionó a Hollywood y el revuelo que provocó en Internet.»

(T1). «Esta serie, que intercala los testimonios de los dos protagonistas por primera vez, analiza el juicio que conmocionó a Hollywood y el revuelo que provocó en Internet.» El Rey Mono . «Un mono con un bastón se une a una niña en un viaje épico en busca de la inmortalidad. Durante su aventura, lucha contra demonios, dragones, dioses… y su propio ego.»

. «Un mono con un bastón se une a una niña en un viaje épico en busca de la inmortalidad. Durante su aventura, lucha contra demonios, dragones, dioses… y su propio ego.» El elegido (T1). «Jodie tiene 12 años y vive en el estado de Baja California Sur. Y ahora sabe que tiene los mismos poderes que Jesucristo. ¿Será capaz de cumplir con su destino?»

(T1). «Jodie tiene 12 años y vive en el estado de Baja California Sur. Y ahora sabe que tiene los mismos poderes que Jesucristo. ¿Será capaz de cumplir con su destino?» En casa de los Fury (T1). «En esta docunovela divertida y entrañable, el campeón invicto de los pesos pesados Tyson Fury se retira del boxeo para disfrutar de su excéntrica vida familiar.»

(T1). «En esta docunovela divertida y entrañable, el campeón invicto de los pesos pesados Tyson Fury se retira del boxeo para disfrutar de su excéntrica vida familiar.» La chica enmascarada (T1). «Una oficinista acomplejada por su aspecto se convierte en una popular streamer enmascarada por las noches… hasta que unos sucesos fatídicos dan un vuelco a su vida.»

(T1). «Una oficinista acomplejada por su aspecto se convierte en una popular streamer enmascarada por las noches… hasta que unos sucesos fatídicos dan un vuelco a su vida.» La familia Upshaw (T4). «En esta cómica serie, una familia afroamericana de clase trabajadora en Indiana lucha por una vida mejor y un hogar feliz mientras lidia con las dificultades cotidianas.»

(T4). «En esta cómica serie, una familia afroamericana de clase trabajadora en Indiana lucha por una vida mejor y un hogar feliz mientras lidia con las dificultades cotidianas.» Mi padre, el cazarrecompensas intergaláctico (T2). «Un cazarrecompensas galáctico lleva al límite sus obligaciones como padre cuando sus dos hijos acaban con él en el espacio exterior y se cuelan en su misión.»

(T2). «Un cazarrecompensas galáctico lleva al límite sus obligaciones como padre cuando sus dos hijos acaban con él en el espacio exterior y se cuelan en su misión.» Secretos del deporte: El salón de la infamia . «El presidente de los laboratorios BALCO y atletas sospechosos de dopaje, entre otros, rememoran uno de los mayores escándalos relacionados con el uso de esteroides.»

. «El presidente de los laboratorios BALCO y atletas sospechosos de dopaje, entre otros, rememoran uno de los mayores escándalos relacionados con el uso de esteroides.» Una vida demasiado corta: El caso Isabella Nardoni. «Cuando una niña de 5 años cae al vacío desde el apartamento de su padre, su madre sale en busca de justicia… y el caso acaba estremeciendo a todo el país.»

Entra en catálogo:

Anarchy: La noche de las bestias

Ballers (Serie completa)

(Serie completa) Carancho

Catch! Teenieping

Dora y la ciudad perdida

Dueños de la calle

El Bebé Jefazo

Elefante blanco

Equipo floral: Agencia matrimonial Joseon

Escape Room: La pel·lícula

Foco de contagio

Forrest Gump

Gladiator

Grease

Jurassic World: El reino caído

La leyenda del samurái – 47 Ronin

La primera purga: La noche de las bestias

Las chicas

Madagascar

Mascotas

Monte Carlo

Mundo grúa

Rocketman

Senna

The Purge. La noche de las bestias

This Earth of Mankind

You are Beautiful

Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video también encontrarás novedades más o menos llamativas: de la española Fatum a la nueva serie de suspense Refugio.

Más contenidos exclusivos:

Cangaço novo (T1). «Ubaldo necesita dinero desesperadamente para pagar el tratamiento de su padre adoptivo. Es un banquero incapaz de recordar su infancia y de repente recibe una herencia que cambiará su vida para siempre.»

(T1). «Ubaldo necesita dinero desesperadamente para pagar el tratamiento de su padre adoptivo. Es un banquero incapaz de recordar su infancia y de repente recibe una herencia que cambiará su vida para siempre.» Fatum . «Tras jurar a su esposa que no volvería a caer en el juego, Sergio recibe un soplo y regresa a la casa de apuestas. Pero Alejo irrumpe armado al local. La comisaria Costa pide a Pablo prestar servicio en el atraco. Pero la cabeza del GEO está en el hospital, con su hijo gravemente enfermo. El destino une a Sergio y Pablo en la casa de apuestas, donde un disparo cambiará sus vidas para siempre.»

. «Tras jurar a su esposa que no volvería a caer en el juego, Sergio recibe un soplo y regresa a la casa de apuestas. Pero Alejo irrumpe armado al local. La comisaria Costa pide a Pablo prestar servicio en el atraco. Pero la cabeza del GEO está en el hospital, con su hijo gravemente enfermo. El destino une a Sergio y Pablo en la casa de apuestas, donde un disparo cambiará sus vidas para siempre.» Mala fortuna (T1). «Michi y Marie Claire se enfrentan cara a cara cuando intentan acercarse a los Urquiza, una de las familias más ricas de México. No hay límites para ver quién se alza con la victoria.»

(T1). «Michi y Marie Claire se enfrentan cara a cara cuando intentan acercarse a los Urquiza, una de las familias más ricas de México. No hay límites para ver quién se alza con la victoria.» Refugio (T1). «Basada en la exitosa saga de Harlan Coben, Refugio cuenta la historia de Mickey Bolitar, que tras la muerte de su padre comienza una nueva vida en las afueras de Nueva Jersey. Cuando otra alumna nueva desaparece, Mickey se ve metido en una red de secretos. Con la ayuda de dos nuevos amigos, el Cuchara y Ema, descubren una galería oculta que podría albergar la respuesta a años de desapariciones.»

Entra en catálogo:

Anglés: Historia de una fuga

Atrapa la bandera

Cartas a Julieta

Craving

Días de fútbol

El rey de la mentira

En qué piensan los hombres

Es por tu bien

Fuego en el corazón

Headhunters

Los 2 lados de la cama

Los tres mosqueteros

Pasión mortal

Pesadilla americana

Placeres mortales

Regresión

Spanish Movie

Un paso adelante (Serie completa)

Disney+

Disney+ llega con poco, pero quienes disfrutaron de la intensa cocina -y no solo en sentido culinario- de The Bear tienen una nueva temporada para consumir.

Contenidos exclusivos:

Kiff (T1). «En un bullicioso pueblo de montaña lleno de animales y criaturas mágicas, Kiff, una diminuta ardilla con un gran corazón y su tranquilo mejor amigo, Barry, viven una aventura tras otra.»

(T1). «En un bullicioso pueblo de montaña lleno de animales y criaturas mágicas, Kiff, una diminuta ardilla con un gran corazón y su tranquilo mejor amigo, Barry, viven una aventura tras otra.» LEGO Disney Princess: Misión Castillo . «Tiana, Moana, Blancanieves, Rapunzel y Ariel se embarcan en una aventura y aparecen en un misterioso castillo. Pronto descubren que Gastón ha tramado un malvado plan para hacerse con todos sus reinos.»

. «Tiana, Moana, Blancanieves, Rapunzel y Ariel se embarcan en una aventura y aparecen en un misterioso castillo. Pronto descubren que Gastón ha tramado un malvado plan para hacerse con todos sus reinos.» The Bear (T2). «Carmy, un joven chef de alta cocina, vuelve a Chicago para regentar la tienda de bocadillos de su familia. Lucha por transformar tanto el negocio como a sí mismo y trabaja junto a un equipo de cocineros con mucho por mejorar que acaban por convertirse en una familia para él.»

Entra en catálogo:

9-1-1 (T6)

Miguel quiere pelea

HBO Max

Vamos terminando el repaso con lo que trae HBO Max, que ni es mucho, ni es especialmente atractivo.

Contenidos exclusivos:

A través del armario (T1). «La vida de Carol, una adolescente coreana brasileña, da un vuelco cuando descubre un portal a la habitación de la banda k-pop más popular del mundo.»

(T1). «La vida de Carol, una adolescente coreana brasileña, da un vuelco cuando descubre un portal a la habitación de la banda k-pop más popular del mundo.» Metal Monsters: The Righteous Redeemer . «Sigue al equipo de The Metal Shop mientras construye un monster truck para The Righteous Gemstones, de Danny McBride, que ya puede verse en HBO Max.»

. «Sigue al equipo de The Metal Shop mientras construye un monster truck para The Righteous Gemstones, de Danny McBride, que ya puede verse en HBO Max.» Tracy Morgan se pasa de la raya. «Tracy Morgan lo da todo en el escenario en su especial más atrevido y arriesgado hasta la fecha, grabado en directo desde el Wilbur Theater de Boston, Massachusetts.»

Entra en catálogo:

Operación Dragón

Apple TV+

Por antepenúltimo, unas migajas de Apple para los más pequeños de la casa.

Contenidos exclusivos:

Snoopy presenta: La única e inigualable Marcie . «Marcia, introvertida, tranquila y de buen corazón, tiene un montón de ideas geniales para ayudar a sus amigos a alcanzar sus metas y resolver sus problemas. Pero cuando el mundo se da cuenta y la atención se centra en ella, compartir esas ideas se convierte en todo un reto.»

. «Marcia, introvertida, tranquila y de buen corazón, tiene un montón de ideas geniales para ayudar a sus amigos a alcanzar sus metas y resolver sus problemas. Pero cuando el mundo se da cuenta y la atención se centra en ella, compartir esas ideas se convierte en todo un reto.» Un planeta extraño (T1). «Bienvenidos a un planeta lejano no tan diferente al nuestro, con hilarantes aunque conmovedoras observaciones sobre la vida, el amor y la amistad, contadas de forma muy peculiar. De los creadores Nathan W. Pyle y Dan Harmon.»

SkyShowtime

Y por último, lo mismo de SkyShowtime para quien esté muy muerto del asco… COn un matiz: siguen añadiendo capítulo de la Star Trek original.

Contenidos exclusivos:

Un cantante de verdad (T1). «Catorce músicos y compositores en ciernes conviven, compiten en retos musicales y luchan por impresionar a los jueces para ganar el título de Un cantante de verdad en Rumanía.»

Entra en catálogo: