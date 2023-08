Spotify y los podcasts de ruido blanco

Spotify cuenta con mucho contenido, contenido de lo más variado tanto si hablamos de música como si lo hacemos sobre podcasts. La variedad, en un servicio de este tipo, resulta clave para atraer la mayor cantidad posible de usuarios, de modo que a no ser que seas un servicio especializado, como por ejemplo Apple Music Classical, como gestor procurarás que cualquier tipo de grabación de audio que pueda interesar a tus potenciales usuarios, esté disponible en tu catálogo.

Hablo de grabaciones de audio de manera tan genérica porque, desde hace ya algún tiempo, se han popularizado contenidos que son, en resumidas cuentas, ruido. Eso sí, no hablamos de un ruido cualquiera, no, me refiero a tipos de ruido concretos y que, según diversas teorías (algunas más fiables y otras que caen de lleno en las pseudociencias), tienen efectos de lo más diversos en el ser humano. Todos ellos, eso sí, positivos (claro, no tendría sentido escuchar intencionalmente un tipo de ruido diseñado para provocarte dolor de cabeza… y no, no entremos en discusiones sobre determinados géneros musicales, que ya os veo venir).

A este respecto, uno de los exponentes más comunes es el denominado ruido blanco, un tipo de sonido en el que todas las frecuencias del espectro audible (desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios) se reproducen con la misma intensidad. Éste se ha popularizado porque, en determinadas condiciones, puede ser de ayuda para conciliar el sueño y, según algunos testimonios, también para relajarse tras una situación de tensión. Como consecuencia de ello, el catálogo de Spotify se ha llenado de podcasts que no son otra cosa que varias horas de ruido blanco.

Esto, sin embargo, no parece gustar en la compañía. De modo que, según podemos leer en PC Mag, Spotify se ha planteado eliminar los podcasts de ruido blanco de su catálogo. ¿Por qué? Pues porque debido a la gran cantidad de reproducciones que consiguen algunos de ellos, un autor puede llegar a recibir hasta 18.000 dólares mensuales. Dichos cálculos internos afirman que la compañía podría llegar a ahorrarse 38 millones de dólares anuales si elimina este tipo de contenido.

Según datos propios de la compañía, aludidos en dicha publicación, durante 2023 las reproducciones de los podcasts de ruido blanco han sumado alrededor de tres millones de horas diarias, horas de reproducción que son retribuidas, claro, a los creadores de dichas grabaciones. Claro que, es cierto que esto supone un gasto para Spotify, pero también habría que saber qué ingresos le genera, ya sea por reproducción de publicidad o por las posibles suscripciones que se produzcan a raíz de que la plataforma cuenta con dicho contenido.

Como experimento personal, comparto contigo que he escrito esta noticia escuchando ruido blanco. Eso sí, no he optado por un podcast de Spotify, sino por una lista de reproducción de Apple Music, que resulta mucho más variada (sí, la variedad de sonidos dentro del ruido blanco es un disfrute para los sentidos…).

Sí que he leído, eso sí, que en determinadas circunstancias el ruido blanco puede servir para enmascarar el sonido de los ronquidos, y pienso cuán diferentes podrían haber sido mis relaciones de pareja de haber sabido esto en aquellos tiempos. Solo por esto, Spotify, no elimines el ruido blanco de tu catálogo. Es posible que, sin saberlo, estés contribuyendo de manera decisiva a la estabilidad de muchas parejas.