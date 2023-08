Google Pixel 8 y 8 Pro, ¿con o sin tarjeta SIM?

Todavía tendremos que esperar algunas semanas hasta la presentación de los esperados Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro, la nueva iteración de los smartphones de Google, que la compañía del buscador ha logrado convertir en una de las opciones más interesantes del mercado. Si se cumple un calendario similar al del año pasado con los Pixel 7, su llegada debería producirse a principios de octubre, aunque si nos fijamos en el precedente de 2021, con la presentación de los Pixel 6, es posible que tengamos que esperar hasta mitades de ese mismo mes.

Hasta la generación del Pixel 5, incluida ésta, los smartphones de Google eran una propuesta interesante, pero no lograban destacar en un sector tan complejo y competitivo. Sin embargo, y pese a que en aquel momento hubo quienes consideraron que era un movimiento muy arriesgado, que la compañía empezara a diseñar e integrar sus propios SoC, los Google Tensor, marcó un antes y un después en el rendimiento y las funciones de estos teléfonos, algo que con el tiempo los ha convertido en la opción preferente para cada vez más usuarios.

Desde entonces, como decía, la evolución de los smartphones de Google ha sido imparable, lo que se ha traducido en que finalmente no solo se hayan hecho con una posición consolidada en el mercado, especialmente en Estados Unidos, sino que además su suelo siga creciendo generación tras generación. Es cierto, sí, que en otros mercados su presencia es menor, pero a este respecto, dispositivos como el Google Pixel 7a, cumplen a la perfección con la función de extender su presencia y hacer que más usuarios tengan una primera toma de contacto.

Así, con los futuros Pixel 8, llevamos ya algún tiempo recibiendo rumores y filtraciones muy interesantes, que apuntan a un importante salto evolutivo. Y de entre los rumores, uno que está circulando con fuerza estos últimos días, apunta a que los Pixel 8 y Pixel 8 Pro no incluirán ranura para tarjeta SIM, de modo que con este salto generacional, Google adoptaría por completo el uso de la tecnología eSIM para la conectividad celular de sus smartphones.

Este movimiento no es algo nuevo en el sector, de hecho, Apple ya eliminó la tarjeta SIM de los iPhone 14 en Estados Unidos, y se especula desde hace tiempo con que podría extender este movimiento, como mínimo también a Europa, con los futuros iPhone 15. Una medida que, sin duda, obligará a todos aquellos operadores que todavía no ofrecen este servicio, a incorporarlo a su oferta tan rápido como les resulte posible, pues de lo contrario pueden quedarse fuera del mercado de un día para otro.

Ahora, y sobre este posible cambio en los Pixel 8 y 8 Pro, algunas voces afirman que el cambio sería global, mientras que otras (y personalmente me posiciono más en esta teoría), que se produciría de manera selectiva, solo para determinados mercados. Quizá solo en Estados Unidos, como hizo Apple con los iPhone 14, o quizá también decida saltar el charco e implantar este cambio en Europa, equiparándose de este modo (si se confirman los rumores, claro) con Apple.

Personalmente, puedo decir que entre finales del año pasado y la actualidad, he empleado dos tarjetas eSIM, de manera complementaria a la SIM que utiliza mi teléfono principal, y en ambos casos no he apreciado diferencia alguna, lo que me ha demostrado algo que, por otra parte, ya imaginaba, y es que esta tecnología ya está plenamente madura y, por lo tanto, el salto a la misma ya solo depende, principalmente, de que los operadores la prioricen frente al uso de las SIM físicas, algo que podemos apostar a que ocurrirá a no demasiado tardar.

Con información de Android Police