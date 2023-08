GIGABYTE ha presentado los nuevos BRIX Extreme para actualizar su línea de mini-PCs, una de las que debe reemplazar el hueco dejado por las descontinuación de los Intel NUC.

Los nuevos BRIX Extreme siguen la línea de diseño cuadrado, ligero y extremadamente compacto de los modelos anteriores. El fabricante los ofrece en dos versiones, la ultradelgada ‘Slim’ y la ‘Tall’ que añade una bahía adicional de 2,5 pulgadas para aumentar la capacidad de almacenamiento con discos duros o SSD SATA.

Los BRIX se pueden ampliar con un kit de actualización opcional, que incluye un expansor de E/S para una segunda conexión LAN, un puerto de comunicación RS232 y una ranura M.2 2280. Este kit aumenta la flexibilidad y se adapta a diversas aplicaciones, lo que junto a su soporte VESA permite colocarlo en cualquier parte e integrarlo en comercios, oficinas, educación o escritorios de consumo.

GIGABYTE BRIX Extreme: gran rendimiento

El fabricante apuesta por los últimos Ryzen Mobile de AMD como motor principal para sus compactos. Vemos bastantes opciones, desde el básico Ryzen 5 7535U hasta el poderoso Ryzen 7 7840, un desarrollo ZEN4 de 4 nanómetros, con 8 núcleos, 16 hilos y frecuencia de trabajo de hasta 5,1 GHz. Tan importante como el procesador es la gráfica y este modelo incluye una integrada Radeon 780M con arquitectura RDMA3 capaz de sacar contenido simultáneo hasta en tres pantallas 4K.

También se ha actualizado el apartado de la memoria al último estándar DDR5, con capacidad para incluir hasta 64 Gbytes a 5600 MHz en dos SO-DIMM. Para el almacenamiento incluye un conector M.2 en placa donde se instala la unidad de estado sólido. Las variantes comentadas permiten aumentar la capacidad con doble M.2 o la bahía de 2,5″.

Muy completo también en conectividad, con un Ethernet LAN de 2,5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth, y salidas HDMI 2.1, Display Port 1.4 y USB Tipo C. También dispone de conectores USB 3.2 Gen2 (3), 1 USB 3.2 Tipo C, 2 USB 2.0 y 1 USB Tipo C con Display Port.

GIGABYTE comercializará sus BRIX Extreme en configuraciones montadas y también en formato Barebone, para que el usuario instala sus propias memorias, almacenamiento y sistema operativo.