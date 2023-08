Gears 6 supondrá un gran salto a nivel técnico y apostará por el mundo abierto

El lanzamiento de Gears 6 sigue siendo un auténtico misterio, y es que todavía no tenemos información oficial ni tampoco estimaciones de una posible fecha de lanzamiento. Gears of War 4 llegó al mercado en 2016 y la última entrega de la franquicia hasta ahora, Gears 5, aterrizó en 2019, así que siguiendo este orden de lanzamientos lo más lógico era que la sexta entrega hubiese llegado al mercado en 2022.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que Gears 6 se encuentra en una situación similar a la que vivió Gears of War 4, un título que marcó el salto a la por entonces nueva generación, Xbox One. Si miramos el tiempo que transcurrió entre el lanzamiento de Gears of War 3 y Gears of War 4 veremos que fueron cinco años.

Esto es totalmente normal, porque al final no es igual de complejo lanzar nuevas entregas dentro de una plataforma que tienes dominada que adaptar una franquicia triple A a una nueva generación. Esto último es lo que ocurrirá con Gears 6, y francamente creo que es muy probable que empecemos a tener noticias de este título en 2024.

No debería sorprender a nadie que Gears 6 vaya a ser exclusivo de Xbox Series X, Xbox Series S y PC, al fin y al cabo Gears 5 agotó por completo el hardware de Xbox One y Xbox One X, de hecho esta última incluso pudo moverlo con una iluminación global bastante cuidada, lo que hizo que dicho juego se convirtiera en uno de los más avanzados y mejor optimizados con base en el Unreal Engine 4.

Gears 6 representará un avance muy grande

Y no solo en términos de calidad gráfica, algo totalmente lógico gracias a ese desarrollo centrado en la generación actual de consolas, sino que además podría ser el primero en apostar por un enfoque de tipo mundo abierto de verdad. Su desarrollo se está llevando a cabo, en teoría, sobre el motor gráfico Unreal Engine 5, así que la diferencia entre este y Gears 5 podría ser enorme.

Con todo, la verdad es que viendo lo mal optimizados que están los primeros juegos basados en dicho motor gráfico, y el alto nivel de exigencia que están teniendo, tengo dudas sobre hasta dónde podrán llegar los desarrolladores en ese enfoque de tipo mundo abierto. No quiero adelantarme, ya que siempre cabe la posibilidad de que este juego se convierta en la excepción a la regla, de hecho ya lo vimos con Gears of War 4, que fue un juego con un apartado gráfico excelente y una optimización soberbia.

Lo que sí que podemos dar por seguro es que Gears 6 utilizará tecnologías de reescalado para mejorar el rendimiento y aumentar la resolución. En Xbox Series X y Series S debería ser compatible con AMD FSR 3, aunque es imposible descartar la posibilidad de que acabe utilizando el reescalador del Unreal Engine 5. En PC, debería ser compatible con AMD FSR 3, NVIDIA DLSS 3 e Intel XeSS.