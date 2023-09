Un fallo mejora el rendimiento del Explorador de archivos de Windows 11

Los fallos de software están por lo general relacionados con problemas de rendimiento, sin embargo, muy de vez en cuando ocurre lo contrario. Ese es el caso del Explorador de archivos de al menos la compilación del canal Canary de Windows 11, la cual fue puesto en funcionamiento este mismo año como parte del programa Windows Insiders.

El fallo o bug se está dando a conocer a través de la red, pero, de todos los reportes, posiblemente uno de los más descriptivos sea el hecho por el usuario de X (antes Twitter) Vivy (@VivyVCCS), quien ha publicado a través de su cuenta un vídeo en el que lo muestra en ejecución.

Para ejecutar el fallo hay que abrir el Explorador de archivos del canal Canary de Windows 11, entrar en el modo de pantalla completa pulsando la tecla F11, salir de dicho modo presionando otra vez la misma tecla y el usuario podrá ver que el desempeño de la aplicación ha mejorado, con una carga casi instantánea de los ficheros de una carpeta y una generación muy rápida de las miniaturas de vista previa de las imágenes. Eso sí, no todo es oro lo que reluce debido a que, con la ejecución del fallo, se provoca la rotura de la barra de navegación, la cual no se refresca siguiendo los pasos que va dando el usuario.

Did you know you can speedup explorer by use of bugs?

Turns out switching in and out of full screen mode (F11) noticeably improves load times!

Wish this was the performance we get out of box.

(Yes navbar breaks.. tho navbar shouldn’t cause such a huge snappiness regression..) pic.twitter.com/GObybf1C8q

— Vivy (@VivyVCCS) September 3, 2023