Este mes de septiembre va a ser muy interesante para los jugadores de Cyberpunk 2077, pues con pocos días de diferencia el juego va a recibir múltiples novedades. Ya ha llovido desde el que fuera uno de los lanzamientos más decepcionantes de los últimos tiempos, y durante este tiempo hemos visto como CD Projekt RED ha sido capaz de convertir el juego en lo que debió ser en un principio. Así, si las primeras críticas fueron desastrosas, las más actuales son tremendamente más positivas.

Las primeras actualizaciones que publicó el estudio fueron puliendo lo que hasta entonces era un pedrusco, y el momento clave llegó con el Update 1.5, con el que las consolas de la generación actual por fin recibieron una versión a medida, en la aceptación implícita por parte de la compañía de que haber intentado abarcar la anterior generación de consolas fue un enorme error. Con ese importante paso, Cyberpunk 2077 se adentró en su senda de redención y, por el camino, alcanzó una excelencia técnica poco menos que impensable en su lanzamiento, algo que se ha ido incrementando con la adopción, por parte del juego, de las tecnologías gráficas más novedosas, como el trazado de caminos y la reconstrucción de rayos por IA de DLSS 3.5.

Ahora, en el punto actual del juego y cuando, al menos en principio, el desarrollo de su secuela comenzará en unos meses, Cyberpunk 2077 se acerca a tocar techo con la publicación, este mes de septiembre, tanto de su actualización 2.0, como del esperado DLC Phantom Liberty. En un principio, esperábamos que ambos contenidos se publicaran de manera simultánea, el próximo 26 de septiembre. Sin embargo, un directivo de la compañía adelantó, recientemente, que la actualización llegaría unos días antes que el DLC, y que incluso podían ser semanas, por lo que podría llegar en cualquier momento.

Check out this handy infographic about the main features coming to #Cyberpunk2077 together with the #PhantomLiberty expansion — and the ones that will be added to the game in the free Update 2.0! pic.twitter.com/ky8LBu6rHN

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 1, 2023