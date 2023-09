Posible precio de los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro en Europa

Su presentación está marcada para el 4 de octubre, y gracias a una nueva filtración tenemos todos los detalles sobre el precio de los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro en Europa. Ambos terminales posicionarán dentro de lo que podemos considerar como gama alta, y mantendrán la apuesta que ha venido haciendo Google por la fotografía computacional basada en IA.

Como cabía esperar, el más «barato» de los dos será el Google Pixel 8, entre comillas porque su precio no va a ser precisamente económico, aunque sí que costará menos que el modelo Pro. Según la fuente, este terminal tendrá un precio de 874,25 euros, impuestos incluidos, en su versión de 128 GB de capacidad de almacenamiento. La versión con 256 GB costará 949,30 euros, también con impuestos incluidos. Tened en cuenta que se ha aplicado un 23% de IVA en ambos casos, y que en España el IVA es del 21%, así que esas cifras serían ligeramente más bajas.

El precio del Google Pixel 8 Pro será de 1.235 euros en su versión con 128 GB de capacidad de almacenamiento y de 1.309 euros en su versión con 256 GB de capacidad. De nuevo en ambos casos se ha aplicado un 23% de IVA, así que en España debería costar un poco menos por lo que os he explicado en el párrafo anterior.

Si estos precios se confirman la subida frente a los Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro sería considerable, ya que ambos llegaron al mercado español con un precio de lanzamiento de 649 euros y 899 euros, respectivamente. La diferencia sería de 225,25 euros en el caso del Pixel 8 y de 336 euros en el caso del Pixel 8 Pro.

La verdad es que esas diferencias en el precio se me hacen demasiado grandes, y esto me hace dudar de la veracidad de esta filtración. No obstante, el precio de los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro que hemos visto en esta información está dentro del nivel en el que compiten gigantes como Samsung y Apple, así que cabe la posibilidad de que Google haya querido entrar directamente en esa liga con ambos terminales, y que por tanto no quede otra que prepararnos para esa enorme subida de precio que podría estar por venir.

Ambos terminales utilizarán un SoC Tensor G3, un chip personalizado y fabricado por Samsung que podría emplear el nodo de 4 nm del gigante surcoreano, y que como os dijimos en su momento estaría configurado con una CPU de 9 núcleos dividida en un núcleo Cortex-X3 a 3,09 GHz, otro con cuatro núcleos de alto rendimiento basados en la arquitectura Cortex-A715 a 2,65 GHz y otro bloque con cuatro núcleos de alta eficiencia basados en la arquitectura Cortex-A510 a 2,1 GHz. Su GPU sería una Xclipse serie 900, y estaría basada en la arquitectura RDNA 2 o en RDNA 3.