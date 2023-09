Cyberpunk 2077 Update 2.0 puede aprovechar de verdad una CPU de 8 núcleos, y esto plantea un serio problema

La Update 2.0 marcará un antes y un después en Cyberpunk 2077. Con este parche el juego dará un gran salto generacional y se convertirá, en resumen, en lo que debió ser desde el principio. Ya os lo dije en su momento cuando hablé de la polémica de los juegos mal optimizados y del problema de querer pedirle peras al olmo.

Al final Cyberpunk 2077 llegó como un juego de transición intergeneracional, y buena parte de los problemas que tuvo y de las carencias a nivel técnico fueron consecuencia de las limitaciones que CDPR tuvo que aceptar para poder llevar este título a PS4 y Xbox One, dos consolas que tienen hardware de 2013 y que llevan años obsoletas.

Con el parche 2.0 se acabó este problema. CD Projekt RED va a introducir cambios muy profundos que convertirán a Cyberpunk 2077 en un juego totalmente adaptado a la generación actual de consolas. Gracias a esto dará un importante salto a nivel técnico y se librará de muchas de esas carencias y problemas, pero hay que tener en cuenta que esto afectará a los requisitos del juego, y que necesitaremos de un PC muy potente para poder jugarlo en condiciones óptimas.

En este sentido ya os adelantamos que los requisitos mínimos y recomendados de Cyberpunk 2077 van a cambiar con la Update 2.0, y que los requisitos serán los mismos que vimos para su primer y único DLC, Phantom Liberty. Haciendo un resumen general, los requisitos recomendados para 1080p y calidad alta pasarán a ser los requisitos mínimos, y los requisitos recomendados para 1440p y calidad ultra se convertirán en requisitos recomendados para 1080p y calidad alta.

He querido poner esos ejemplos comparativos para que tengáis más claro el impacto que va a tener esa actualización, pero hoy debemos toca un tema muy importante que ha destacado el propio Filip Pierscinski, que es el programador jefe de escenas en CD Projekt RED. Filip ha confirmado que esta nueva actualización hará que Cyberpunk 2077 sea capaz de aprovechar de verdad procesadores de 8 núcleos y 16 hilos, y que puede llevar sin problemas a este tipo de CPUs a un 90% de uso.

Si a esto unimos también su altísimo consumo de recursos a nivel de GPU tenemos un escenario nada habitual en el mundo del PC, donde procesador y gráfica podrían estar trabajando a plena potencia durante largos periodos de tiempo. Esto implica un mayor consumo energético y unas temperaturas de trabajo mucho más altas, y en ciertos casos puede llegar a comprometer la estabilidad de ciertos equipos.

Por eso Filip Pierscinski ha lanzado una viso a los jugadores y les ha pedido que comprueben la estabilidad de sus equipos y la capacidad de sus sistemas de refrigeración, porque obviamente no es lo mismo tener el procesador funcionando con un 20 o un 50 por ciento de carga de media, que es lo más normal en la mayoría de los títulos actuales si tenemos una CPU de 8 núcleos y 16 hilos, que tenerlo a un 90% de carga.

Os pongo un ejemplo, un Intel Core i5-13600K que tiene 6 núcleos de alto rendimiento, 8 núcleos de alta eficiencia y 20 hilos registra una temperatura media de 64 grados en la versión actual de Cyberpunk 2077, utilizando un kit de refrigeración líquida de 360 mm. En un escenario como el que plantea Filip, sus temperaturas se acercarían a los 80 grados, un nivel que en este caso no supondría ningún problema, pero que en equipos con sistemas de refrigeración menos potentes podría acabar dando auténticos quebraderos de cabeza.

La mejor manera de comprobar si tu PC tendrá problemas en este sentido es pasar la prueba multihilo de Cinebench R23. Dicha prueba nos servirá para medir tanto la estabilidad como las temperaturas de trabajo bajo un escenario que llevará al procesador al 100% de carga.

Before release CP2077 2.0 and PL please check conditions of your cooling systems in PC. We use all what you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. To save your time please run Cinebench or similar and check stability of your systems 😉https://t.co/TWOAkP0ONu

— Filip Pierściński (@FilipPierciski) September 11, 2023