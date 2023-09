Prepara tu vuelta al cole con Epson ReadyPrint y disfruta de seis meses de tinta gratis

La vuelta al cole es uno de los momentos más importantes del año, y también es uno de los más complicados, no solo por todo lo que tenemos que organizar, sino también por todos los gastos que debemos afrontar. Poner a punto nuestra impresora es una de las tareas más habituales en estas fechas, y puede representar una inversión importante, sobre todo si tenemos que comprar nuevos consumibles, pero gracias a Epson ReadyPrint lo tendremos muy fácil y podremos despreocuparnos por completo de la tinta.

Para celebrar la vuelta al cole Epson ha abierto una promoción única que nos permitirá disfrutar de seis meses de suscripción gratis a Epson ReadyPrint, un servicio de reposición de tinta que nos ayudará a ahorrar y que nos permitirá disfrutar de la comodidad y la tranquilidad que ofrece su funcionamiento automatizado y a domicilio. ¿Quieres descubrir todas sus ventajas? Pues sigue leyendo, que te las vamos a explicar al detalle.

Con Epson ReadyPrint se acabó tener que volver a controlar los niveles de tinta, y tampoco tendrás que salir a buscar y a comprar consumibles compatibles, tu impresora y Epson se ocuparán de todo. La impresora controlará los niveles de tinta y realizará un pedido cuando detecte que los niveles están bajos. En ese momento se te enviará un nuevo pack con los consumibles que necesitas para seguir imprimiendo, a domicilio y sin gastos de envío. No tendrás que volver a perder el tiempo yendo a la tienda a comprar consumibles, y no volverás a quedarte sin tinta cuando más lo necesitas.

Epson ReadyPrint funciona a través de un modelo de planes de impresión que te permitirán imprimir una determinada cantidad de páginas al mes por una pequeña cuota. No importa si imprimes en color o en blanco y negro, tu cuota mensual no cambiará, y no conlleva ningún tipo de compromiso, lo que significa que podrás cambiarte de plan sin problemas para adaptarlo a tus necesidades en cada momento. Tú decides qué plan quieres utilizar y cuánto tiempo quieres quedarte.

Gracias a Epson ReadyPrint Flex podrás ahorrar hasta un 70% en tinta, y con Epson ReadyPrint EcoTank el ahorro en tinta puede alcanzar hasta un 90%. Suena bien, ¿verdad? Pues puedes disfrutar de cualquiera de estos dos servicios sin coste durante seis meses y sin compromiso alguno, gracias a la promoción única que tiene abierta Epson, y que estará activa por tiempo limitado.

Para poder beneficiarte de la promoción solo tienes que darte de alta siguiendo el proceso autoguiado que encontrarás en este enlace, e introducir el código «COLE6» sin comillas. Ten en cuenta que necesitarás una impresora compatible, aunque si eliges la modalidad Epson ReadyPrint EcoTank no tendrás que preocuparte tampoco por esto, ya que el servicio incluye también el envío a domicilio de una impresora Epson EcoTank con garantía oficial, que podrás utilizar a modo de cesión durante todo el tiempo que estés suscrito al servicio por solo 79,99 euros.

Planes Epson ReadyPrint Flex, ¿cuál debo elegir?

Plan de 10 páginas al mes por 0,99 euros , es la mejor opción para los que solo imprimen de forma esporádica. Cada página adicional tiene un coste de 0,25 euros.

, es la mejor opción para los que solo imprimen de forma esporádica. Cada página adicional tiene un coste de 0,25 euros. Plan de 30 páginas al mes por 2,49 euros , interesante para usuarios domésticos que imprimen ocasionalmente. Cada página adicional tiene un coste de 0,15 euros.

, interesante para usuarios domésticos que imprimen ocasionalmente. Cada página adicional tiene un coste de 0,15 euros. Plan de 50 páginas al mes por 3,99 euros, mejora el valor coste por página frente al anterior y también es ideal para los que imprimen ocasionalmente, aunque con un poco más de frecuencia o en cantidades ligeramente mayores. Cada página adicional tiene un coste de 0,10 euros.

mejora el valor coste por página frente al anterior y también es ideal para los que imprimen ocasionalmente, aunque con un poco más de frecuencia o en cantidades ligeramente mayores. Cada página adicional tiene un coste de 0,10 euros. Plan de 100 páginas al mes por 5,99 euros, sin duda el plan más equilibrado para una familia media que tenga hijos en edad escolar, y también para aquellos que imprimen con relativa frecuencia, pero en pequeñas cantidades. Cada página adicional tiene un coste de 0,10 euros.

sin duda el plan más equilibrado para una familia media que tenga hijos en edad escolar, y también para aquellos que imprimen con relativa frecuencia, pero en pequeñas cantidades. Cada página adicional tiene un coste de 0,10 euros. Plan de 300 páginas al mes por 11,99 euros, un plan con un valor coste por página muy bueno que será el ideal para familias que imprimen con mucha frecuencia, y para personas que hacen un uso frecuente de la impresora. Cada página adicional tiene un coste de 0,10 euros.

un plan con un valor coste por página muy bueno que será el ideal para familias que imprimen con mucha frecuencia, y para personas que hacen un uso frecuente de la impresora. Cada página adicional tiene un coste de 0,10 euros. Plan de 500 páginas al mes por 18,99 euros, el plan «top» de este servicio, y el más recomendable para aquellos que necesitan imprimir a diario, y para los que imprimen de forma puntual pero en grandes cantidades. Cada página adicional tiene un coste de 0,04 euros.

Planes Epson ReadyPrint EcoTank, ¿cuál es el mejor para mí?

Plan de 150 páginas al mes por 4,99 euros , una opción muy buena para autónomos, profesionales independientes y oficinas que con pequeños ciclos de trabajo.

, una opción muy buena para autónomos, profesionales independientes y oficinas que con pequeños ciclos de trabajo. Plan de impresión de 300 páginas por 7,99 euros, es una alternativa muy buena para autónomos que imprimen a diario en cantidades moderadas, y para pequeñas empresas y oficinas.

es una alternativa muy buena para autónomos que imprimen a diario en cantidades moderadas, y para pequeñas empresas y oficinas. Plan de impresión de 500 páginas por 9,99 euros, un plan equilibrado y con un gran valor en términos de coste por página que cubrirá sin problemas las necesidades de autónomos que imprimen a diario en grandes cantidades, y también de comercios, pymes y oficinas con un mayor volumen de trabajo.

un plan equilibrado y con un gran valor en términos de coste por página que cubrirá sin problemas las necesidades de autónomos que imprimen a diario en grandes cantidades, y también de comercios, pymes y oficinas con un mayor volumen de trabajo. Plan de impresión de 1.000 páginas por 14,99 euros al mes , un plan que mejora todavía más el valor coste por página y que se dirige a profesionales que imprimen mucho y a diario, y también a pymes y oficinas con varios empleados.

, un plan que mejora todavía más el valor coste por página y que se dirige a profesionales que imprimen mucho y a diario, y también a pymes y oficinas con varios empleados. Plan de impresión de 3.000 páginas por 29,99 euros al mes, el plan más alto disponible a día de hoy, y diseñado para cubrir las necesidades de pymes, comercios y oficinas que imprimen a diario y en grandes cantidades.

El coste por página adicional, dependiendo del plan que escojamos, oscila entre 0,03 euros y 0,01 euros por página.

¿Y qué pasará después de esos seis meses gratis?

Pues lo que tú quieras que pase. Epson ReadyPrint no conlleva ningún tipo de compromiso, así que podrás seguir utilizando el plan que habías elegido, podrás cambiarte a otro plan o podrás darte de baja, pero seguro que en cuanto empieces a disfrutar de las ventajas que ofrece este servicio no querrás volver al modelo tradicional.

Con Epson ReadyPrint tú tienes el control siempre, y tanto si eliges el plan de 0,99 euros como el plan más alto disfrutarás de todas las ventajas de su servicio automatizado y a domicilio, y podrás ahorrar mucho dinero mes a mes gracias a su modelo basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida.

Ten en cuenta que la promoción de la vuelta al cole de Epson termina el 14 de septiembre, así que date prisa si no quieres quedarte sin tus seis meses de suscripción gratuita a ReadyPrint.

Contenido realizado en colaboración con Epson.