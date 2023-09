Como decía en el Novedades VOD de esta mañana, ha pasado más de medio año desde que SkyShowtime llegó a España y en este tiempo poco se ha podido hablar del servicio, y lo poco no ha sido precisamente para bien. A sus numerosos problemas a nivel técnico ha acompañado un, en comparación con el resto de plataformas de VOD con las que compite, escaso ritmo de estrenos, solo compensado por el precio de la suscripción si eres de los que se subió al carro con la oferta de lanzamiento.

Si descontamos la carga iniciar y la que hicieron a principios de este mes, y por carga me refiero al relleno y renovación de su catálogo, primero con contenidos propios y de terceros, después solo de terceros, lo que han ido sacando ha sido a cuentagotas y sin demasiados alardes. De hecho, si he realizado el comentario es porque estreno de esta semana les ha valido su segunda «cabecera» de la sección en todo este tiempo, y la primera fue porque trajeron a estos lares Twin Peaks.

Pero ¿acaso Poker Face y Twin Peaks es lo único interesante dentro de las exclusividades de SkyShowtime? Para nada. Sin embargo, sí es cierto que al margen de lo que incluyó el servicio en su desembarco, apenas han estrenado un puñado de series y no todas son suyas. La más destacada hasta Poker Face ha sido Rabbit Hole y la segunda temporada de Star Trek: Strange New Worlds, aunque para gustos, colores, que se suele decir.

La cuestión es que el tiempo de gracia se le comienza a agotar a SkyShowtime. A pesar de que su fondo de películas y series no está mal, en lo que se refiere a novedades deja que desear y los 5,99 euros mensuales (46,99 €/año) que cuesta el servicio son como para pensárselo. A modo de ejemplo, Amazon Prime Video sale por 4,99 euros (49,90 €/año) y Apple TV+ por 6,99 euros al mes, y por cantidad y calidad de contenidos exclusivos, no está a la altura de ninguna de las dos.

Poco a poco, sin embargo, SkyShowtime va a ir haciéndose notar, según ha dado a conocer la plataforma. Lo hará de dos maneras: avivando un poco el lanzamiento de producciones originales o exclusivas de prestigio, un poco al estilo de Apple TV+; y trayéndose estrenos de cine, o sea, otro poco al estilo de Amazon Prime Video, donde los estrenos recientes de cine son una constante algo más acentuada que, por ejemplo, en Netflix o HBO Max.

Same Frasier. New Skyline. The first two episodes of #Frasier premiere Thursday, Oct. 12 exclusively on #ParamountPlus pic.twitter.com/xIl41160hk — Paramount+ (@paramountplus) September 14, 2023

En lo que queda de año se espera que SkyShowtime estrene series como Operaciones especiales: Lioness, lo nuevo de Taylor Sheridan (Yellowstone, Tulsa King) con un reparto de primera liderado por Zoe Saldaña (Avatar, Guardianes de la Galaxia); o el ‘revival’ del clásico Frasier, a quien dará vida una vez más Kelsey Grammer. Estas dos son las más destacadas de aquí a finales de octubre, que no las únicas. Otros estrenos previstos son Dreamland, Lawmen: Bass Reeves, ya para diciembre.

Por otro lado, SkyShowtime comenzará a estrenar en streaming películas que llegan directamente de los cines, no con la inmediatez de otros servicios, pero relativa. Así, en los próximos meses el servicio estrenará en exclusiva títulos recientes como Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones (esta el 1 de octubre) o, unas semanas más tarde, Transformers: El Despertar de las Bestias. Se cuenta que en otros territorios hará lo propio con Super Mario Bros. La Película, pero en lo que respecta a España no está nada claro.

En definitiva, si estás suscrito a SkyShowtime no esperes grandes alardes, pero sí algo de vidilla que es muy de agradecer, porque incluso estando suscrito con la oferta inicial, lo mollar ha dado tiempo de sobra a verlo… Aun cuando las nuevas temporadas de series como Star Trek: New Strange New Worlds o Tulsa King lo valen, las cosas como son. La gran preguntar, por supuesto, es por qué no ponen más temporadas de Dora la exploradora. No hay derecho.