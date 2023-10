¿Tienes problemas de calor en tu iPhone 15? No estás solo

Ya han pasado unas semanas desde la presentación de los iPhone 15, la nueva generación del smartphone de Apple que, para no variar, vuelve a ser el nuevo best iPhone ever. Como ya te contamos en la cobertura que dimos al lanzamiento, los modelos estándar (15 y 15 Plus) marcan algunas mejoras con respecto a sus predecesores, pero es en los modelos Pro en los que encontramos un mayor salto generacional, que sí que puede justificar la actualización incluso frente a los modelos 14 Pro y 14 Pro Max.

De la mano de la llegada de los iPhone 15 hemos tenido, también, la actualización anual de iOS, que ha dado el salto a su versión 17, que es responsable directa de parte de las novedades de los smartphones de nueva generación, si bien es cierto (y de agradecer, claro está) que una parte importante de las funciones novedosas de la misma también llegarán a algunas de las generaciones anteriores de iPhone. Recordemos, eso sí, que iOS 17 como tal no tuvo un espacio propio en la keynote de septiembre, puesto que ya había sido presentado en junio, al inicio de la WWDC 2023, y que de inmediato tuvimos también conocimiento de qué modelos podrían actualizarse al mismo. No obstante, nunca está de más recordar que no todas las funciones llegan a todos los modelos compatibles.

Sea como fuere, las primeras unidades de todos los modelos empezaron a llegar a los usuarios el viernes de la semana pasada, lo que se traduce en que ya empezamos a recopilar las primeras valoraciones y opiniones compartidas por los mismos. En este sentido, un rápido vistazo a las redes sociales nos muestra que lo que más se está destacando por parte de los usuarios es lo ligeros que son los iPhone 15 Pro y Pro Max en comparación con las generaciones anteriores, gracias al empleo de titanio para su chasis.

Ahora bien, no todo son buenas noticias y opiniones, muy al contrario, bastantes usuarios han informado de problemas de temperatura en los diferentes modelos de iPhone 15, un problema que afectaría tanto a los modelos estándar como a los Pro y que, según informa la Agencia Reuters, ya ha sido reconocido por Apple, que alude a un conjunto de circunstancias para explicar lo que está ocurriendo, y las medidas adoptadas para solventar este problema.

En primer lugar, Apple indica que durante los primeros días de uso se produce un mayor nivel de actividad en segundo plano, y que finalizadas estas tareas, al reducirse la carga de trabajo en segundo plano también debería disminuir la temperatura. Por otra parte, también señalan que «Otro problema tiene que ver con algunas actualizaciones recientes de aplicaciones de terceros que están provocando que se sobrecargue el sistema«. En concreto, aunque desconocemos si son las únicas, se mencionan Asphalt 9, Instagram y Uber.

Además, en el caso de los iPhone 15 Pro y Pro Max, Apple también señala que la diferencia de la temperatura percibida en su exterior con respecto a los modelos anteriores no se debe a un fallo de diseño ni a un problema de software, sino a que el aluminio disipa más calor que el acero que se empleaba en las generaciones pasadas, y que por lo tanto no hay un problema de sobrecalentamiento de los actuales.

Por último, desde Cupertino señalan no este sobrecalentamiento de todos los modelos, así como la mayor temperatura de los 15 Pro y Pro Ultra no suponen riesgo alguno para los dispositivos ni para sus usuarios.