Chromebook Plus, enorme salto evolutivo

Este anuncio, el de los nuevos Chromebook Plus, me ha dejado realmente sorprendente y me parece, sin duda, una excelente noticia no solo para la familia Chromebook, sino para todo el ecosistema de movilidad, pues como veremos a continuación, estos nuevos dispositivos toman lo mejor de su larga lista de predecesores, pero marcan un salto hacia arriba en lo referido a las prestaciones y, por lo tanto, en todo lo que podremos hacer con los mismos.

Recordemos que Google, a través de varios partners, llevó el concepto-formato Chromebook al mercado hace ya algo más de 12 años (en junio de 2011). Desde entonces hemos visto como los fabricantes han ido experimentando con distintas configuraciones alrededor de la especificación inicial, un tiempo en el que, sin convertirse en una opción mayoritaria, estos equipos sí que han ido ganando tracción y presencia, especialmente en ciertos mercados como el educativo.

Durante estos años la evolución de la plataforma ha sido orgánica, pues se ha ido adaptando al hardware existente en cada momento, al tiempo que Google actualizaba ChromeOS de manera constante, tanto para adaptarse a esos componentes más actuales como para dotarlo de nuevas funciones y mejorar las ya existentes, lo que con el tiempo ha dado lugar a hitos como la llegada de la compatibilidad de las aplicaciones de Linux en ChromeOS. Sin embargo, en estos doce años, no se había producido un salto evolutivo mayor, marcado por la propia Google. Hasta ahora.

Con el anuncio de Chromebook Plus, nos encontramos con una evolución sustancial, tanto en lo referido al hardware como a lo que podremos hacer con el mismo. Eso sí, una puntualización importante, y es que aunque Samsung presentó, allá por 2018, un Chromebook que incluía el sufijo Plus en su nombre, dicho dispositivo no tiene nada que ver con la nueva especificación hecha pública hoy por Google. Dicho esto, veamos las especificaciones técnicas mínimas establecidas por la compañía para los Chromebook Plus:

CPU: Intel Core i3 de 12.ª generación o posterior, o bien AMD Ryzen 3 serie 7000 o posterior

Intel Core i3 de 12.ª generación o posterior, o bien AMD Ryzen 3 serie 7000 o posterior RAM: 8 GB o más

8 GB o más Almacenamiento: 128 GB o más

128 GB o más Cámara web: 1080p+ con reducción de ruido temporal

1080p+ con reducción de ruido temporal Pantalla: IPS Full HD (1.920 x 1.080 puntos) o mejor

Como puedes comprobar, y más aún teniendo en cuenta que lo que aquí tenemos son los mínimos, nos encontramos con un salto más que destacable, al punto de que, contando con la optimización del sistema operativo para la plataforma, hablamos de equipos que ya cuentan con las condiciones necesarias para plantarle cara a buena parte de la gama de entrada del ecosistema de portátiles compatibles.

Para la presentación de esta nueva especificación, Google ha contado con Acer, ASUS y HP, que ya han anunciado sus primeros equipos adaptados a este evolución de la plataforma Chromebook. Son los siguientes.

Acer Chromebook Plus 514 ASUS Chromebook Plus CX34 HP Chromebook Plus 15A Pantalla 14 pulgadas FullHD 14 pulgadas FullHD 15,6 pulgadas FullHD Procesador AMD Ryzen 3+ Intel Core i3-1215U Intel Core i3-N305 Memoria RAM 8 GB 8 GB 8 GB Almacenamiento 128 gigabytes 128 gigabytes 256 gigabytes Precio Desde 499 euros Desde 449 euros Desde 499 euros

Obviamente esto es solo el principio, estos portátiles Chromebook Plus estarán disponibles en los principales minoristas de España a partir del 9 de octubre de 2023, pero cabe esperar que, en poco tiempo, se sumen más equipos y fabricantes a esta nueva especificación.

¿Qué podrás hacer con un Chromebook Plus?

Hasta ahora hemos hablado de especificaciones y de los primeros equipos que llegarán al mercado, pero eso es solo una parte de la ecuación. La otra, y que es realmente importante, es qué podremos hacer con estos nuevos equipos. Y a este respecto Google ha tenido muy en cuenta las necesidades y tendencias más recientes, para asegurarse de que estos sistemas sean capaces de adaptarse al signo de los tiempos que vivimos.

De entre todo lo anunciado, lo que más me ha llamado la atención es que los Chromebook Plus dan un paso en la dirección de la inteligencia artificial en el cliente, es decir, en que el propio sistema tenga la capacidad de cómputo necesaria como para ejecutar tareas basadas en IA de manera local, algo que además se ve reforzado por las tecnologías propias de Google basadas en IA, y que ya hemos visto con anterioridad en otros dispositivos y servicios.

Entre las funciones relacionadas con la inteligencia artificial, nos encontramos con varias que también se relacionan directamente con una de las especificaciones mínimas determinadas por Google, la cámara FullHD, y es que estos Chromebook Plus responden a la enorme proliferación de la videoconferencia tanto en ámbitos profesionales como personales. Así, estos equipos tienen IA incorporada para ayudar a mejorar la claridad y la iluminación de las videollamadas, cancelar el ruido de fondo y desenfocar los fondos. Además, próximamente también será posible añadir fondos generados por IA a las videollamadas, lo que permitirá aportar un toque de originalidad a estas comunicaciones.

Google Fotos es, sin duda, una de las combinaciones de software y servicio más importantes de la compañía, y también uno de los campos en los que podemos ver más claramente los avances llevados a cabo por Google en lo referido a la inteligencia artificial aplicada al tratamiento de imágenes. El principal exponente de ello es, sin duda, el borrador mágico, la función que nos permite eliminar elementos no deseados de imágenes, que son sustituidos por una IA generativa que rellena ese espacio basándose en el entorno del mismo. Pues bien, la edición basada en IA de Borrador Mágico estará presente en la aplicación Google Fotos integrada en Chromebook Plus, que además también contará con funciones inteligentes como ajustes HDR, desenfoque de fondo en retratos (bokeh) y sugerencias para mejorar las fotos.

Para necesidades más exigentes, Google ha sumado algunos extras de lo más interesantes:

Para edición avanzada de imágenes, con la compra de un Chromebook Plus obtendremos tres meses de uso gratuito de Photoshop web y Adobe Express , lo que nos permitirá valorar su funcionamiento en la plataforma y, de este modo, dar respuesta a necesidades avanzadas.

, lo que nos permitirá valorar su funcionamiento en la plataforma y, de este modo, dar respuesta a necesidades avanzadas. Si hablamos de edición de vídeo, Google afirma que estos nuevos equipos están a la altura y, para demostrarlo, ofrece un descuento del 25% para todos aquellos usuarios interesados en comprar LumaFusion , una aplicación de edición de vídeo no lineal que ya se ha mostrado muy exitosa en otras plataformas.

, una aplicación de edición de vídeo no lineal que ya se ha mostrado muy exitosa en otras plataformas. Para entornos de productividad en los que la inteligencia artificial puede marcar la diferencia, los Chromebook Plus también ofrecen una prueba gratuita de Duet AI, el asistente que se integra en Google Workspace y que agiliza de manera sustancial muchas de las tareas que llevamos a cabo de manera habitual en la suite de productividad en la nube de Google.

Sin duda, Google ha apostado fuerte por esta evolución de la especificación Chromebook, que con estos nuevos equipos (y los que están por venir) apunta mucho más alto, aún manteniéndose en precios de partida bastante moderados.

Más información: Google