Una nueva patente muestra el presunto diseño de Nintendo Switch 2

Salvo sorpresa, no hay que haga pensar que Nintendo Switch 2 vaya abandonar la disposición de consola híbrida del modelo original, sin embargo, eso no quiere decir que la Gran N de los videojuegos no pueda introducir algunos cambios de calado. Ahí es donde puede entrar una patente presentada recientemente en Japón con un diseño bastante extraño, pero que igualmente puede ir dirigida a un dispositivo distinto.

Viendo las imágenes de la patente presentada por Nintendo, uno puede ver el acabado externo de un dispositivo con un diseño rectangular y aparentemente no muy ergonómico. Comparando con la Switch original, uno puede ver que el control del volumen y que el botón de encendido han cambiado, además de incluirse la lógica ranura para cartuchos y un conector para auriculares.

Pero quizá lo más sorprendente de la patente presentada es que muestra un dispositivo compacto, sin joy-cons que puedan desacoplarse, y un único joystick, lo que puede recordar a la Nintendo 3DS. No hay cruceta aparente y a nivel de botones contará con cuatro en la parte frontal, los cuales corresponderían a los A, B, X e Y de toda la vida.

En la parte inferior del presunto dispositivo estarían ubicados el botón de inicio (home), el puerto USB para cargar la batería, los altavoces y un botón para hacer pantallazos de los juegos. En la parte superior, además del botón de volumen y el conector jack de 3,5mm, hay lo que parecen ser dos gatillos y una salida de refrigeración.

¿Formará esta patente presentada parte de Nintendo Switch 2? En caso afirmativo, es obvio que apuntaría a ser solo una parte del dispositivo y no todo el conjunto, porque los controles presentados son insuficientes no ya solo para juegos recientes, sino para casi cualquiera que sea tridimensional. Sin ir más lejos, la mayoría de los juegos de Nintendo 64 serían extremadamente difíciles de jugar ante la falta de al menos dos gatillos adicionales que compensen el conjunto de botones de C que incluyó el mando de aquella consola.

La patente presentada por la Gran N de los videojuegos es bastante sorprendente y sería muy extraño que corresponda a la totalidad de la Nintendo Switch 2. Otras posibilidades que se pueden plantear es que se trate de otro dispositivo, un periférico para la futura consola o simplemente un intento patente creada con el propósito de defenderse o atacar en los tribunales, y es que el llevar a la mínima a otros a los tribunales es posiblemente uno de los “deportes oficiales” de la compañía, a pesar de que tenga razón en algunos casos.