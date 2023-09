Próximos lanzamientos: juegos octubre 2023

El cambio de mes es, siempre, un buen momento para hablar de juegos nuevos. Claro que, en realidad, cualquier momento es bueno para hablar de juegos, ¿no? Pues bien, hecha esta importante aclaración, llega el momento de dar un completo repaso a ver qué nos espera este mes, qué lanzamientos han programado estudios y publishers, con los que encandilarnos y llenar nuestros (en ocasiones muy breves) ratos de ocio, descanso y entretenimiento.

El mes pasado (bueno, en realidad todavía el actual) ha sido uno de los más interesantes del año, en lo referido al gran volumen de juegos que han debutado en el mercado. Octubre baja un poco el ritmo, aunque lo compensa con uno de los juegos más esperados del año, y con un catálogo de propuestas razonablemente abundante y, además, también bastante variado. No obstante, podemos esperar aún más movimiento tanto en noviembre como en diciembre, pues la campaña navideña es, siempre, uno de los momentos preferidos de la industria.

Este mes, eso sí, vamos a introducir un cambio con respecto al planteamiento habitual de este recopilatorio mensual. Como verás a continuación, para algunos de los juegos sólo incluiremos la ficha técnica y el vídeo, sin descripción o con una descripción mucho más breve de lo habitual, con en fin de poder incluir más títulos que con el formato tradicional. De este modo, este mes te mostraremos más de 30 lanzamientos que se producirán en octubre, ¡allá vamos!

Disgaea 7: Vows of the Virtueless

Fecha de lanzamiento : 3 de octubre

: 3 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch

EA Sports WRC

Fecha de lanzamiento : 3 de octubre

: 3 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Competir en un circuito no está nada mal, pero no es comparable con la sensación de enfrentarse a un trazado y un firme mucho más irregulares, a ver cómo los árboles quedan a solo unos pocos centímetros de tu coche, experimentar las diferencias de tracción al cambiar de tipo de suelo… en resumen, experimentar con los cinco sentidos la sensación única de la competición de rallies.

Silent Hope

Fecha de lanzamiento : 3 de octubre

: 3 de octubre Plataformas: PC y Nintendo Switch

Imagina un reino pacífico que, de un día a otro, se ve sumido en el caos y desbordado por la maldad y que, por decisión de la reina, queda silenciado. Pero aún hay esperanza, ya que su hija, la joven princesa, ahora rodeada de un cristal formado por sus propias lágrimas, será la guía de un pequeño pero selecto grupo de héroes que tiene en su mano devolver el esplendor perdido a unas tierras ahora sumidas en la sombra y el silencio.

Assassin’s Creed Mirage

Fecha de lanzamiento : 5 de octubre

: 5 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Tras varias entregas dedicadas a explorar otras geografías y culturas, Mirage supone el regreso a los orígenes de la saga, a una Bagdad del siglo XI en uno de sus momentos de máximo esplendor o, lo que es lo mismo, el entorno perfecto para un pequeño ladronzuelo que vive de buscarse la vida. Todo cambiará, sin embargo, cuando tenga que abandonar la ciudad. Aquí puedes revisar sus requisitos técnicos.

Bang-On Balls: Chronicles (sale de Early Access)

Fecha de lanzamiento : 5 de octubre

: 5 de octubre Plataformas: PC, Xbox Series X|S y Xbox One

Front Mission 2: Remake

Fecha de lanzamiento : 5 de octubre

: 5 de octubre Plataformas: Nintendo Switch

El clásico de G-Craft, publicado en 1997, vuelve con nuevos gráficos mejorados, pero con los wanzers de la saga original, unos mechas altamente personalizables, en un título que combina el combate por turnos con una historia bastante profunda.

Wargroove 2

Fecha de lanzamiento : 5 de octubre

: 5 de octubre Plataformas: PC y Nintendo Switch

Detective Pikachu: El regreso

Fecha de lanzamiento : 6 de octubre

: 6 de octubre Plataformas: Nintendo Switch

Las calles de Ryme City serán el escenario en el que un Pikachu un tanto deslenguado y fan de la cafeína se enfrentará a una nueva investigación, en la que contará con la ayuda de Tim Goodman. Su padre, Harry Goodman, ha desaparecido, de modo que este insólito par de detectives tendrán que buscar pistas, interrogar a testigos, pedir ayuda a los pokémones que pueblan la ciudad.

EA Sports NHL 24

Fecha de lanzamiento : 6 de octubre

: 6 de octubre Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

SWORD ART ONLINE Last Recollection

Fecha de lanzamiento : 6 de octubre

: 6 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Esta vez Kirito tendrá que enfrentarse, junto a nuevos compañeros, a los desafíos de adentrarse en el Territorio Oscuro. ¿Serán capaces se superar todas las batallas contra las fuerzas malignas que pueblan dichas tierras y de llegar hasta el temible caballero oscuro?

Forza Motorsport

Fecha de lanzamiento : 10 de octubre

: 10 de octubre Plataformas: PC y Xbox Series X|S

La esperadísima nueva iteración del sim de conducción en circuito de Microsoft, que fue anunciada en el Xbox Showcase 2022, ya está a la vuelta de la esquina y, si bien no apunta a grandes novedades en lo referido a mecánicas de juego, sí que nos encontramos ante una importante mejora de su apartado gráfico, con ajustes dinámicos y de trazado de rayos para los efectos y la luz durante las carreras, y unos escenarios que apuntan muy alto.

River City: Rival Showdown

Fecha de lanzamiento : 11 de octubre

: 11 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch

River City Ransom, el clásico de 1989, vuelve totalmente renovado, pero conservando elementos, planteamiento de diseño y, por supuesto, una calles llenas de indeseables a los que tendrás que apartar de tu camino, por las malas.

Total War: PHARAOH

Fecha de lanzamiento : 11 de octubre

: 11 de octubre Plataformas: PC

La longeva y prestigiosa franquicia Total War nos lleva, en esta ocasión, a un imperio egipcio que se enfrenta a su propio colapso. ¿Serás capaz de plantar cara a tus múltiples enemigos y extender la vigencia del imperio, o verás que sus mejores horas ya son solo cosa del pasado?

Lords of the Fallen

Fecha de lanzamiento : 13 de octubre

: 13 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Los amantes de los soulslikes están de enhorabuena, pues Lords of the Fallen promete ser un título brillante en lo referido a su propuesta artística, que además enganchará por un argumento y unas mecánicas muy trabajadas. El sector de los juegos nos ha demostrado que no es buena idea ilusionarse demasiado pero, visto lo visto hasta ahora, es posible que nos encontremos ante un juego que se convertirá en una referencia de su género. Aquí puedes consultar sus requisitos técnicos.

Skull Island: Rise of Kong

Fecha de lanzamiento : 17 de octubre

: 17 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Luces y sombras en un título que, argumentalmente, nos plantea algo interesante, pero que a la vista de lo que se ha ido mostrando en los avances publicados hasta el momento, me genera no pocas dudas. En el rol de un Kong (el juego cuenta con la licencia oficial) cuyo padre murió al enfrentarse a una despiadada criatura llamada Gaw, tendrás que enfrentarte a todo tipo de criaturas hasta llegar a él para vengar a tu padre.

Sonic Superstars

Fecha de lanzamiento : 17 de octubre

: 17 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Vuelve Sonic, el inconfundible erizo azul que, durante décadas, ha sido la imagen más visible de Sega. En esta ocasión lo hace acompañado de Tails, Knuckles y Amy, con el objetivo de explorar (como siempre, a todo gas) las islas Northstar. Los amantes de los plataformas 2D encontrarán, en este título, la base de las esencias que han acompañado siempre al erizo supersónico.

Wizard with a Gun

Fecha de lanzamiento : 17 de octubre

: 17 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Hellboy Web of Wyrd

Fecha de lanzamiento : 18 de octubre

: 18 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Vuelve uno de los antihéroes más queridos, y que fuera llevado a la gran pantalla por Guillermo del Toro, y lo hace en un roguelike que ha contado, en su diseño, con la colaboración de Dark Horse Comics y Mike Mignola, creador de Hellboy. Tendrás que investigar la desaparición de un agente de la AIDP, en una propuesta que combina las mecánicas del género con la inconfundible estética de los cómics de Mignola.

ENDLESS™ Dungeon

Fecha de lanzamiento : 19 de octubre

: 19 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Gargoyles Remastered

Fecha de lanzamiento : 19 de octubre

: 19 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Un nuevo remaster, en un mes en el que las propuestas que apelan a la nostalgia son especialmente abundantes, algo que quizá podamos relacionar con la llegada del otoño, la estación del año más propicia para este sentimiento. En este caso nos encontramos con el clásico noventero que muchos disfrutamos en su momento en las plataformas de 16 bits.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Fecha de lanzamiento : 19 de octubre

: 19 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Hablar de Hot Wheels es hacer mención de los coches más endiabladamente rápidos, muchos de ellos con diseños realmente sorprendentes, que te pondrán a prueba a la hora de intentar controlarlos por unos circuitos que, a la vista de lo que nos han mostrado hasta ahora, son realmente prometedores. Quizá no seas el primero en llegar, pero parece que te divertirás mucho intentándolo.

The Gap

Fecha de lanzamiento : 19 de octubre

: 19 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Una extraña enfermedad y un pasado que tendrás que explorar, y que te llevará a los más oscuros y recónditos lugares de tu propia memoria. Una aventura de misterio que promete enganchar con un argumento muy trabajado.

Marvel’s Spider-Man 2

Fecha de lanzamiento : 20 de octubre

: 20 de octubre Plataformas: PlayStation 5

Los títulos de la franquicia Spider-Man, exclusivos de PlayStation, suelen ser una de las propuestas más interesantes de la plataforma de Sony y, por lo tanto, también los que más esperados son en el ecosistema de PC. En esta ocasión nos encontraremos con Peter Parker y con Miles Morales, recorriendo una vez más la ciudad que nunca duerme (Nueva York), amenazada por el terrible Venom.

Super Mario Bros. Wonder

Fecha de lanzamiento : 20 de octubre

: 20 de octubre Plataformas: Nintendo Switch

Mario y compañía vuelven a un terreno, el de las plataformas 2D, en el que Nintendo hizo historia con los primeros títulos de esta icónica saga. A la vista de lo que nos han mostrado, nos encontramos con una nueva actualización de la exitosa fórmula del Super Mario Bros de 1985 (¿recuerdas lo que comentaba poco más arriba sobre la nostalgia otoñal?) pero, de nuevo, puesta al día con minijuegos, nuevos desafíos, etcétera.

EA SPORTS UFC 5

Fecha de lanzamiento : 23 de octubre

: 23 de octubre Plataformas: PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Cities: Skylines II

Fecha de lanzamiento : 24 de octubre

: 24 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

El ocaso de SimCity ocasionó la llegada del primer Cities:Skylines, un juego que reinventó los citybuilders y nos proporcionó, a muchos, centenares de horas de diversión. Ocho años después de su lanzamiento, y tras un gigantesco catálogo de DLCs, Colossal Order Ltd. y

Paradox Interactive nos traen una secuela, que promete ser una gran evolución con respecto a su predecesor.

Dark Envoy

Fecha de lanzamiento : 24 de octubre

: 24 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 4 y Xbox One

Just Dance 2024 Edition

Fecha de lanzamiento : 24 de octubre

: 24 de octubre Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

¿Quién dijo que jugar es una actividad sedentaria? Ubisoft renueva, un año más, el juego que nos invita a ponernos ropa cómoda, asegurarnos de tener espacio libre alrededor y, con todo listo, empezar a bailar con todas nuestras ganas. La edición de este año llega con grandes éxitos como «Flowers» de Miley Cyrus, «Tití Me Preguntó» de Bad Bunny, «How You Like That» de BLACKPINK y «I Wanna Dance With Somebody» de Whitney Houston.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Fecha de lanzamiento : 24 de octubre

: 24 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

¿Quién dijo nostalgia? En esta reedición del clásico de 1998, el primer título de la saga en 3D, podremos recordar el juego con el que Hideo Kojima empezó a convertirse en la leyenda que es hoy en día. En esta edición encontraremos Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake y Metal Gear Solid (incluidas las VR Missions/Special Missions), junto un Screenplay Book digital exclusivo y un Master Book que detalla la historia y los personajes de Metal Gear Solid y Metal Gear & Metal Gear 2: Solid Snake.

The Lord of the Rings: Return to Moria

Fecha de lanzamiento : 24 de octubre

: 24 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Moria es un escenario clave en la historia de El Señor de los Anillos, y esta aventura te propone lanzarte a la exploración de las tripas de la montaña, con Gimli a la cabeza de la expedición, a la búsqueda de un tesoro perdido. Pero no todo es pico y pala, también tendrás que planificar los avances, gestionar adecuadamente los recursos y enfrentar enemigos, en una propuesta en la que el interior de la montaña se generará proceduralmente para cada partida, lo que apunta a una gran rejugabilidad.

Ghostrunner 2

Fecha de lanzamiento : 26 de octubre

: 26 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Ghostrunner fue uno de los títulos más interesantes de 2020, y las expansiones que se han ido publicando desde entonces lo han enriquecido de manera sustancial, haciendo que esta secuela haya sido esperada desde hace bastante tiempo. La espera está a punto de terminar y esta segunda entrega apunta a ser aún más trepidante que el inicio de la serie.

Alan Wake 2

Fecha de lanzamiento : 27 de octubre

: 27 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Este mes llega uno de los juegos más esperados del año, el retorno del escritor que nos puso los pelos de punta allá por 2010. En esta ocasión llega acompañado de Saga Anderson, una agente del FBI que también tendrá que enfrentarse a una pesadilla que, en un punto concreto, se entrelazará con la de Wake, dando lugar a una aventura que promete mantenernos en tensión, a medida que avanzamos en una trama que promete ser aterradora y, al tiempo, de lo más adictiva. Aquí puedes ver sus requisitos técnicos.

Headbangers: Rhythm Royale

Fecha de lanzamiento : 31 de octubre

: 31 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Mover la cabeza, rítmicamente, al son de la música, puede ser más complicado de lo que parece en primera instancia. Tanto como para que

Glee-Cheese Studio haya decidido sorprendernos con un battle royale en el que, en vez de abatirse unos o otros, los jugadores (hasta 30 por partida) competirán por ver quién es la paloma (ah, sí, olvidé decirte que adoptas el rol de una paloma) que mejor sigue el ritmo en la pista, así como en los múltiples minijuegos.

Jusant

Fecha de lanzamiento : 31 de octubre

: 31 de octubre Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Anunciado en el Xbox Showcase 2023, Jusant nos dejó a muchos con un sabor de boca de lo más positivo. Con trazas de Death Stranding y de Journey, en Jusant tendremos que escalar montañas, explorar localizaciones abandonadas, desvelar los secretos del pasado y… sí, seguir escalando, en un viaje que promete llevarnos muy alto en múltiples sentidos.