Por fin ha llegado la nueva versión de Vivaldi y no, no nos hemos equivocado: lo que debería ser Vivaldi 6.3 es Vivaldi 6.4, y es que este lanzamiento es poco más que un trámite con el que unificar el ciclo de desarrollo y liberación de todas las ediciones del navegador web.

Así, cabe recordar que el mes pasado se anunció el lanzamiento del esperado Vivaldi para iOS, incluyendo iPhone e iPad y muchas, que no todas, las características de la aplicación para Android. La que nos ocupa ahora, por otro lado, es la edición para PC (Linux, Mac, Windows), el caballo de batalla de Vivaldi Technologies y, tradicionalmente, el cuadro sobre el que desplegar el grueso de la innovación que aporta este proyecto.

A diferencia de a lo que nos tienen acostumbrado, no obstante, Vivaldi 6.4 es un lanzamiento comedido donde los haya, una versión con apenas un par de novedades destacadas y ni siquiera para todos los públicos. Por supuesto, Vivaldi 6.4 trae un buen montón de correcciones, optimizaciones y parches de seguridad, algunos de cosecha propia, otros compartidos con su base Chromium, al igual que sucede con el resto de derivados de este.

Con respecto a esas dos novedades destacadas, la primera de ellas es la mejora del modo PiP, léase Picture in Picture o, dicho más llanamente, el modo de vídeo flotante que tan popular se ha vuelto en los últimos tiempos. Pues bien, en Vivaldi 6.4 los vídeos flotantes ganan nuevos controles, bien sea a golpe de ratón para regular el volumen, bien a través de comandos rápidos, atajos de teclado o mediante el menú contextual de las pestañas para silenciarlos.

Por otro lado, si eres uno de los usuarios hardcore de Vivaldi y además de como navegador, lo utilizas como suite de productividad gracias a su cliente de correo electrónico, calendario y demás herramientas integradas, el calendario en concreto suma una nueva función que agradecerás si eres dado a crear eventos comunes en cuanto a intervalos, pero diferentes en el asunto: las plantillas.

Por ejemplo, «puedes crear plantillas para cumpleaños, que se repiten una vez al año, una reunión de 30 minutos, o un recordatorio para una cita médica. Crea una plantilla desde cero, o reutiliza una que ya tengas», explican los desarrolladores de Vivaldi. El editar de plantillas lo encontrarás en «Ajustes > Calendario» y lo cierto es que es bastante intuitivo.

Y no hay más. Si querías Vivaldi para iOS, ya lo tienes, y en lo que respecta a Vivaldi para PC, esto es lo que trae su versión 6.4. Solo falta, pues, que se actualice la app móvil para Android e iOS a ver si lo hace con algo no esperado, aunque en un principio no es algo de esperar, valga la redundancia.