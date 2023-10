BMW y Apple trabajan en el problema de la carga inalámbrica

Con la llegada de los iPhone 15 Pro al mercado, Apple se encontró con dos problemas, podemos entender que eran inesperados, y a los que ha tenido que dedicar recursos de ingeniería: Uno, afortunadamente ya resuelto, era el del sobrecalentamiento de los dispositivos. En ese caso, y ya lo dije en su momento, la respuesta de Apple estuvo totalmente a la altura de lo que cabía esperar pues, una vez identificado el problema, empezaron a trabajar en ello de inmediato y, en cuestión de muy pocos días, el problema quedó solventado gracias a una actualización de iOS. Y eso que, como ya habían afirmado inicialmente, no era algo verdaderamente preocupante, puesto que ese exceso de temperatura no comprometía la seguridad del dispositivo.

El segundo problema, sin embargo, parece ser más complejo, al punto de que, pese a que empezó a ser reportado por usuarios prácticamente al mismo tiempo que el del sobrecalentamiento de los iPhone Pro, no es ya que en este caso no haya llegado ya una solución, es que ni siquiera hay un reconocimiento oficial, por parte de Apple, del problema en cuestión. Y el problema es, como te contamos al arrancar este ya casi completado mes de octubre, que utilizar el cargador inalámbrico con el que cuentan algunos vehículos de la marca alemana BMW puede inutilizar la conectividad NFC del teléfono.

Como ya recomendé en su momento, cuando trascendió públicamente este problema, vuelvo a insistir en la primera y evidente recomendación al respecto: si tienes un BMW no utilices su cargador inalámbrico para cargar un iPhone 15 Pro /Pro Max. Y hay quien podría pensar que esta recomendación solo afecta a una pequeñísima minoría, pero en este punto debemos recordar que los datos de ventas de 2021 situaron a BMW como líder del segmento premium en España y una cuota de mercado del 27,5% en nuestro país, según datos de la propia compañía, si bien en este último punto se señala al agregado de todas las marcas del grupo.

Hi Matthew, thanks for your post. The topic is currently being investigated together with Apple. We can’t offer a timeframe but we hope to get an update soon.

— BMW UK (@BMW_UK) October 6, 2023