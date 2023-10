X anuncia un plan Premium+ con impulso de las respuestas y acceso completo a las herramientas para creadores

Es obvio que X, antes Twitter, se ha convertido en el circo particular de Elon Musk, y es que es rara la semana en la que no anuncie alguna ocurrencia con el fin de mejorar los ingresos obtenidos a través de la plataforma. La última consiste en un plan Premium+ sin publicidad que costaría 16 dólares al mes.

El plan Premium+ sigue la estela de lo iniciado con Twitter Blue, el servicio de suscripción que tuvo un estreno esperpéntico debido a la gran cantidad de suplantaciones habidas por culpa de que era imposible distinguir una cuenta oficial de otra que no lo era. La compañía se vio obligada en su momento a rectificar introduciendo nuevas verificaciones que permitieran distinguir al menos a empresas y a personas y organizaciones vinculadas a entidades gubernamentales.

El nuevo plan Premium+ de X, a cambio de 16 dólares mensuales, elimina la publicidad en en las líneas de tiempo de seguimiento y de la sección “para ti”, además de proporcionar la verificación azul y otros beneficios, como un mayor impulso para las respuestas mediante algoritmo y acceso completo al conjunto de herramientas para creadores. La compañía detrás de la red social también está incluyendo un plan más básico que cuesta tan solo 3 dólares al mes.

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023