Apple registra nuevas baterías, más pistas de Scary Fast

Ya solo faltan unas horas para la celebración de Scary Fast, o «Una salvajada», como ha sido traducido por Apple en España. Si no sabes de qué estoy hablando es comprensible, ya que Apple ha cambiado su proceder habitual en lo referido a los eventos, y no sabemos si se trata de una modificación puntual o si, por el contrario, han decidido explorar otras posibilidades de comunicación, y probablemente no lo tendremos del todo claro hasta la celebración de futuros eventos.

Scary Fast es un evento de Apple que fue anunciado el martes de la semana pasada, sí, con menos de una semana de plazo, ya además sin filtraciones previas que nos hubieran puesto sobre el aviso del mismo. Además, también han cambiado la hora habitual de celebración de sus eventos, que normalmente es por la mañana en la costa oeste (generalmente a las 10.00 AM PT), pero que en esta ocasión se ha retrasado hasta las 17.00 PT, que es la una de la madrugada del ya martes 31 de octubre en España. Pero no te preocupes, aunque no hagamos seguimiento en directo, mañana te informaremos puntualmente sobre todas las novedades.

Así, con un evento atípico, y en el que podemos esperar, sino una performance completa, sí al menos unos cuantos guiños al ya inminente Haloween, lo que cabe es preguntarse qué es lo que nos presentarán en Scary Fast. A ese respecto, ayer te contábamos nuestra predicción al respecto y, según una información bastante reciente, parece que íbamos bastante encaminados, algo a lo que, no obstante, también ayuda que ya había algunas previsiones de lanzamientos previas al anuncio del evento.

La «confirmación» nos llega de la mano de MacRumors, que se hace eco del registro, por parte de Apple, de baterías para MacBook, iPad mini y Magic Keyboard en un regulador, lo que va en la línea de lo esperado, si bien la presencia del iPad mini sí que ha resultado un tanto sorpresiva, pues los últimos rumores apuntaban a que no habrá presentación de nuevas tablets hasta marzo del año que viene.

Como ya te contamos ayer, esperamos que se presenten nuevos iMac 24, pendientes de renovación desde que el AiO de de los de Cupertino dio el salto a Apple Silicon, y de los MacBook de 14 y 16 pulgadas, si bien estos fueron renovados a principios de este mismo año. En ambos casos estas renovaciones llegarían de la mano de los nuevos chips Apple M3, con la versión estándar del integrado para los iMac, y las variantes Pro y Max para los nuevos MacBook Pro.

Por su parte, parece que también habrá renovación de los principales periféricos de Apple. En el registro de baterías visto por MacRumors figura una batería para el Magic Keyboard, pero según Mark Gurman también veremos la renovación de los Magic Mouse y Magic Trackpad para Mac. En todos los casos, eso sí, parece que la principal (sino la única) novedad destacable será la sustitución del puerto Lighting por USB-C, en una señal más de que el puerto propietario de Apple tiene los días contados.