YouTube prueba nuevas funciones basadas en inteligencia artificial

Muchos servicios están sumando funciones basadas en inteligencia artificial y YouTube, como máximo exponente de las plataformas de vídeo, no puede ser una excepción a este respecto. En los últimos meses hemos visto varios ejemplos, como el empleo de bots que faciliten la revisión y moderación de comentarios o, más recientemente, el doblaje automático de vídeos a otros idiomas, un tipo de conversión automática basada en inteligencia artificial que también empieza a estar presente en otros servicios.

Con sus usos, algunos más adecuados y otros menos (como ya planteaba al hablar de Now and Then), de lo que no cabe duda alguna es de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Es cierto que, si nos basamos en el siempre referente Hype Cycle de Gartner, parece probable que actualmente nos encontremos ascendiendo la cima del pico de expectativas sobredimensionadas, y que en algún momento veamos como la situación se tranquiliza e incluso se produce algún decrecimiento, pero pese a ello podemos tener muy claro que hablamos de una tecnología que prevalecerá.

Así, las tecnológicas se encuentran, actualmente, en la fase de buscar usos prácticos de esta tecnología, lo que en bastantes casos se traduce en ventajas más que evidentes para sus usuarios. Y en este punto es importante distinguir entre servicios puramente basados en IA, como los chatbots, los generadores de imágenes y demás, de aquellos en los que la inteligencia artificial no es la base, sino el motor de determinadas funciones que se apoyan en la misma, tal y como ocurre con YouTube.

Así, y según informa la propia Google en la página de soporte del servicio, YouTube está probando dos nuevas funciones basadas en inteligencia artificial, ambas dirigidas a mejorar la experiencia de uso del servicio, concretamente por la vía de facilitarnos el «consumo» de su contenido.

La primera es, como puedes ver en la imagen superior, una función que se encargará de revisar y agrupar los comentarios de los vídeos en base a su contenido. De este modo, en lugar de tener que leer una enorme lista de entradas en busca y captura de las dedicadas a aquello que nos interesa, con esta función podremos encontrar y leer, agrupados, aquellos que tratan sobre lo que nos interesa.

La otra novedad, más en la línea de lo que estamos viendo estos tiempos, es que YouTube también está probando su propio chatbot, que en este caso nos proporcionará información (si se la pedimos, claro está) sobre el vídeo que estamos viendo y, además, también nos ofrecerá sugerencias personalizadas sobre contenido relacionado.

De momento, eso sí, estas funciones están en fase de prueba y solo están disponibles para algunos usuarios de YouTube Premium en Estados Unidos. Sin embargo, ambas parecen lo suficientemente interesantes como para esperar que, antes o después, terminen por llegar al común de los usuarios del servicio.