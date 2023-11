Nothing Chats lleva iMessage a los Nothing Phone (2)

El reciente anuncio de Nothing Chats es, sin duda, una señal más de que Nothing es una compañía que, en más de un sentido, ha decidido ir contracorriente, al punto de haberlo convertido en una de sus señas de identidad. Como ya sabes, gestionan tanto la comunicación como la venta de sus dispositivos saliéndose de las vías más convencionales, lo que junto con las peculiaridades de sus diseños, la ha convertido en una marca que cada vez tiene más usuarios que se aproximan al paradigma de fan que estamos acostumbrados a ver en otras marcas.

Por norma general, al hablar de Nothing nos referimos a sus dispositivos, como el Nothing Phone (2) presentado el pasado mes de julio o los Nothing Ear (stick) que probamos a finales del año pasado. Es lo lógico, claro, pues al fin y al cabo hablamos de una marca de dispositivos, que pretende aportar un enfoque distinto a un mercado tan complicado, y por áreas incluso saturado, como lo es el de los smartphones, algo para lo que juega con la experiencia de su fundador Carl Pei, que también fue cofundador de OnePlus en su momento.

Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de software, más concretamente de una app recién anunciada y que, al menos de momento, llegará exclusivamente a la actual revisión de su smartphone. Y, como vamos a ver a continuación, y más adelante explicaré la razón de calificarla así, sin duda se trata de una propuesta sorprendente, que podría no tener demasiado recorrido en el tiempo y que, en resumen, va a contrapié de la dirección del común del sector.

El anuncio, la sorpresa es que, como podemos leer en su blog oficial, Nothing ha anunciado Nothing Chats, una app que permitirá emplear iMessage en sus dispositivos. Sí, has leído bien, hablamos de llevar el servicio de mensajería instantánea de Apple, y que es exclusivo de sus sistemas operativos y dispositivos, a un smartphone que emplea Android. Para tal fin, empleará la tecnología de Sunbird, un servicio que actualmente tiene abierta la lista de espera, y que ofrece precisamente eso, llevar el servicio de mensajería instantánea de Apple a Android.

En principio, todo lo que sea ampliar el alcance de las plataformas para el bien del usuario es algo positivo, pero en este caso tengo mis dudas de que Apple vaya a permitir que se ofrezca acceso a su servicio de mensajería instantánea desde dispositivos, sistemas operativos y apps no autorizados para ello. Y, por otra parte, la tendencia actual es justo la contraria, es decir, presionar a Apple para que dote a iMessage de interoperabilidad, algo para lo que Google lleva ya bastante tiempo presionando y que, con la aplicación completa de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, podría estar más cerca de lo que pensamos.