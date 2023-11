DOS_deck te permite jugar a clásicos de MS-DOS desde tu navegador en PC y Steam Deck

La lista de juegos clásicos de MS-DOS es enorme, y en ella podemos encontrar títulos tan queridos y divertidos como DOOM, Syndicate, Heretic, Comand and Conquer, Warcraft: Orcs and Humans, Duke Nukem 3D, Quake y muchos, muchos más. No voy a hacer una lista exhaustiva porque me llevaría muchísimo tiempo, y porque además es innecesario, ya que está disponible en Wikipedia.

Todos esos juegos tienen ya alrededor de 30 años a sus espaldas, pero conservan intacto su encanto, siguen ofreciendo horas y horas de diversión, y por ello muchos jugadores a lo ancho del globo, entre los que me incluyo, nunca hemos dejado de jugarlos. En mi caso, el DOOM de 1993 siempre ha estado instalado en todos mis PCs, y sigo jugándolo con cierta frecuencia.

Jugar a los clásicos de MS-DOS en PC es muy sencillo, pero hacerlo en otros sistemas, como la Steam Deck, por ejemplo, resulta ya más complicado. Por suerte esto ha cambiado gracias a DOS_Deck, un proyecto que nos permitirá jugar a algunos clásicos de dicho sistema operativo sin problema en la consola de Valve, y también en PC, de una manera muy simple y sin tener que instalar nada, ya que se ejecutan en el navegador.

Ahora mismo hay disponibles un total de 14 juegos, incluyendo Warcraft: Orcs and Humans, DOOM, Syndicate, Heretic, Comand and Conquer y Jazz Jackrabbit. Para jugar a ellos solo tenemos que seleccionarlos y hace clic en el botón correspondiente, aunque no todos se encuentran disponibles en versión completa. Muchos son una versión shareware que nos da acceso limitado al juego, y nos ofrecen la posibilidad de comprarlos a través de diferentes plataformas, como Steam y Good Old Games.

En cualquier caso, es un proyecto interesante por su simplicidad y porque permitirá a los más jóvenes, y a los no tan jóvenes, recordar cómo eran aquellas obras de arte de finales de los ochenta y de la primera mitad de los noventa, y en el caso de las versiones shareware nos ayudarán a decidir si nos animamos a comprar el juego o no.

Si quieres jugar a estos clásicos de MS-DOS desde una Steam Deck es muy fácil, solo tienes que cambiar al modo escritorio, instalar Chrome o Edge, lanzar el que hayas instalado y darles acceso al sistema de control de la consola. Para ello debes introducir estos comandos en la consola dependiendo del navegador que hayas descargado:

Para Chrome: «flatpak override –user –filesystem=/run/udev:ro com.Google.Chrome» (sin comillas).

Para Edge: «flatpak override –user –filesystem=/run/udev:ro com.microsoft.Edge» (también sin comillas).

Cuando hayas terminado sigue estos pasos para completar el proceso:

Abre Steam.

Haz clic derecho en Chrome o Edge y entra en propiedades.

Cambia el nombre a DOS_Deck.

En opciones de lanzamiento pega esto tal cual está escrito: –window-size=1200,800 –kiosk «https://dosdeck.com».

Reinicia la Steam Deck en modo juego.

Entra en DOS_Deck (en tu biblioteca) y elige la opción Gestionar > Disposición de Controles.

Elige la opción de Configuraciones de Navegación > Mando con almohadilla > Aplicar Configuración y listo, has terminado.

El desarrollador de DOS_Deck ha confirmado que en los próximos meses irán llegando nuevos juegos a esta plataforma, aunque lo más probable es que la mayoría sean versiones shareware, es decir, gratuitas pero con contenido limitado. Ahora mismo os puedo confirmar que Lemmings, Descent, Wacky Wheels, Duke Nukem 3D, Tyrian y Death Rally están en camino.