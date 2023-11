Apple dice adiós a Touch ID, el fin de una era

El lanzamiento de Apple Touch ID marcó un importante punto de inflexión en el sector smartphone, ya que popularizó la integración de lectores de huellas dactilares en un mercado que, hasta entonces, se había limitado a los clásicos patrones de líneas o combinaciones de números como medida de seguridad en la pantalla de bloqueo.

Como recordarán muchos de nuestros lectores el primer smartphone que incorporó Touch ID fue el iPhone 5s de Apple. Este lo integró en el botón de inicio, y destacó por su velocidad de desbloqueo y su precisión. No, este smartphone no fue el primero que integró un lector de huellas dactilares, antes de él lo intentaron firmas como Toshiba, HTC y Motorola, pero no tuvieron el éxito de Apple.

Ya sabéis que en estos casos no basta con ser el primero en implementar algo, hay que hacerlo de una manera que resulte atractiva y funcional, y en este caso la que hizo los deberes fue Apple con Touch ID. Pensad que, tras la integración del lector de huellas dactilares en el iPhone 5s, un terminal que llegó al mercado en septiembre de 2013, Samsung adoptó también dicho sistema de autenticación biométrica en el Galaxy S5, que llegó al mercado en febrero de 2014.

No fue casualidad, Apple Touch ID no fue el primer intento de adoptar el lector de huellas dactilares en smartphones, pero sí que fue la única propuesta que realmente tuvo éxito, y que logró desatar una «fiebre» por dicha tecnología, hasta tal punto que Apple creó escuela y los grandes del sector siguiendo sus pasos.

Unos años después, con la llegada del iPhone X, Apple introdujo Face ID, un sistema de autenticación biométrica que estaba pensado para adaptarse a los acabados todo pantalla y para desplazar por completo a Touch ID, aunque no lo hizo de forma inmediata. En este caso la autenticación se realizaba mediante reconocimiento facial 3D, y fue también un enorme éxito para la compañía de la manzana, aunque debido a su complejidad y al coste de sus componentes no fue adoptado a nivel general, una realidad que todavía se mantiene a día de hoy.

Este el modelo de autenticación biométrica con el que se ha quedado Apple, pero había mantenido Touch ID en los iPhone SE, cosa que pronto va a cambiar, ya que se espera que el modelo de 2024 dé el salto a un acabado todo pantalla y a Face ID. Según fuentes chinas, esto marcará el final definitivo de Touch ID y el cese de la fabricación de todos los componentes necesarios para implementar y utilizar dicho sistema de reconocimiento biométrico. Obviamente esto implicaría también el salto a Face ID en el iPad «económico» de Apple.

Con la desaparición de Touch ID en Apple pondrán fin a una era que desde luego fue revolucionaria en su momento, y que marcó un importante salto en materia de seguridad y de comodidad para el usuario. Personalmente debo decir que, tras probar Touch ID y Face ID, me resulta mucho más cómoda la segunda. Su siguiente evolución será, como sabemos, su integración bajo la pantalla del smartphone.