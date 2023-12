LG ya prepara la cámara bajo la pantalla para iPhone

Sé que esto no gusta en Apple, pero es indiscutible que el entrañable notch, la muesca, ha sido una seña de identidad del iPhone durante unas cuantas generaciones. No hay más que recordar que, prácticamente desde que tuvo lugar el lanzamiento del iPhone X, en el que debutó esta solución para emplazar cámara, altavoz y elementos de Face ID, empezamos a ver como algunos fabricantes del ecosistema de Android optaban por replicar ese formato de diseño, incluso si no necesitaban un espacio tan amplio para emplazar cámara y altavoz.

La generación del iPhone 14, concretamente los modelos Pro, marcaron el principio del fin de la muesca, que fue sustituida por la Isla Dinámica, que se ha extendido a todos los modelos en la generación actual. Lo cierto es que Apple ha sabido integrar muy bien este elemento fijo de la pantalla en la interfaz del teléfono, en una muestra más de la maestría de la que gozan en el diseño de interfaces de usuario, algo de lo que hacen gala desde hace décadas, y que siempre he valorado como un elemento clave de mucho de lo que sale de Cupertino.

Ahora bien, antes incluso de que se produjera el debut de la Isla Dinámica, el año pasado, ya era sabido que esta solución tampoco terminaba de convencer en Apple, y que su objetivo perseguido es lograr integrar todos los elementos necesarios bajo la pantalla para, de este modo, lograr ofrecer un smartphone con una pantalla que cubra el 100% del frontal (bueno, excluyendo el bisel, se entiende), sin muescas, perforaciones, etcétera. Así, hace ya algunos años que empezamos a hablar de rumores y filtraciones que apuntaban a la integración de Face ID bajo la pantalla.

Ahora bien, una cosa es un rumor, y otra muy distinta son las señales con origen en la cadena de suministros, un espacio observado con mucha atención por parte de The Elec. Así, gracias a un artículo de dicha publicación (en coreano) hoy sabemos que LG ya ha empezado a desarrollar cámaras que se emplazarán bajo la pantalla para futuros modelos de iPhone. Unos trabajos que ponen el foco, en este momento, en compensar la pérdida de luz capturada por la cámara, por la barrera que supone la pantalla para este fin.

El objetivo de los equipos de ingeniería de LG es desarrollar un sistema compuesto por varias lentes que, al tiempo, permitirían reducir las aberraciones ópticas y cromáticas, y además incrementarían la cantidad de luz capturada por el módulo conformado por dichos elementos. A este respecto, se sabe que la tecnológica coreana lleva ya alrededor de un año registrando patentes para este fin, y cabe esperar que veamos más movimientos en este sentido próximamente.

Todavía es pronto para hacer estimaciones fiables sobre la generación de iPhone en la que veremos debutar esta tecnología, especialmente porque ya sabemos de otros intentos en el pasado que se vieron frustrados por limitaciones de las tecnologías necesarias para tal fin. Algunas voces apuntan a la generación 17, y más concretamente a los modelos Pro, que debutarán (salvo sorpresas) en septiembre de 2025. Sin embargo, como digo, todavía es pronto, pues queda mucho trabajo por delante hasta que esta solución alcance el nivel de fiabilidad deseado por Apple.