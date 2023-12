GeForce Now amplía su catálogo con 17 juegos nuevos, incluido el esperado The Day Before

Como cada jueves NVIDIA ha anunciado los nuevos juegos que recibirá GeForce Now entre hoy y los próximos días, y tenemos un total de 17 nuevos títulos entre los que destacan sin duda dos juegos muy esperados, The Day Before y Avatar: Frontiers of Pandora. Ninguno de los dos necesita presentación, aunque en mi caso es al primero al que tengo más ganas.

Además de la lista de nuevos juegos soportados en GeForce Now desde NVIDIA también han destacado lo que os contamos hace unos días, el éxito de NVIDIA RTX con los más de 500 juegos y aplicaciones compatibles, y los más de 100 títulos del PC Game Pass compatibles con GeForce Now. Esto último es muy importante, porque nos permite disfrutar del conocido servicio de juegos bajo demanda de Microsoft en el servicio de juego en la nube de NVIDIA.

Con GeForce Now podréis olvidaros por completo de cumplir los requisitos de cualquier juego, ya que estos se ejecutan en los servidores de NVIDIA, y podréis disfrutar de las últimas tecnologías del sector, incluyendo trazado de rayos completo (path tracing) y NVIDIIA DLSS 3.5.

Nuevos juegos que llegan a GeForce Now

World War Z: Aftermath (Nuevo lanzamiento en Xbox, disponible en PC Game Pass, Dic. 5).

Avatar: Frontiers of Pandora (Nuevo lanzamiento en Ubisoft, Dic. 7).

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Nuevo lanzamiento en Steam, Dic. 7).

The Day Before (Nuevo lanzamiento en Steam, Dic. 7).

Goat Simulator 3 (Nuevo lanzamiento en Xbox, disponible en PC Game Pass, Dic. 7).

LEGO Fortnite (Nuevo lanzamiento en Epic Games Store, Dic. 7).

Against the Storm (Nuevo lanzamiento en Xbox, disponible en PC Game Pass, Dic. 8).

Rocket Racing (Nuevo lanzamiento en Epic Games Store, Dic. 8).

Fortnite Festival (Nuevo lanzamiento en Epic Games Store, Dic. 9).

Agatha Christie – Murder on the Orient Express (Steam).

BEAST (Steam).

Dungeons 4 (Xbox, disponible en PC Game Pass).

Farming Simulator 22 (Xbox, disponible en PC Game Pass).

Hollow Knight (Xbox, disponible en PC Game Pass).

Ori and the Will of the Wisps (Steam, Xbox y disponible en PC Game Pass).

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (Steam).

Spirittea (Xbox, disponible en PC Game Pass).

Antes de terminar os recuerdo que NVIDIA está ofreciendo un pack especial navideño, por tiempo limitado, que incluye 6 meses de suscripción a GeForce Now Ultimate y 3 meses gratis de PC Game Pass. El precio de ese pack es de 109 euros, y supone un ahorro importante frente a la modalidad mensual, que supondría un coste total durante esos seis meses de más de 130 euros.