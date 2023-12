Ganadores de los Game Awards 2023 y recopilación con los mejores tráilers

La ceremonia de los Game Awards 2023 se celebró ayer en un evento por todo lo alto que no dejó a nadie indiferente, y no solo nos permitió conocer a los ganadores en diferentes categorías, sino que también sirvió de escenario de gala para la presentación de nuevos tráilers de algunos de los juegos más esperados del momento.

En líneas generales debo decir que no hubo grandes sorpresas, y que coincido con la elección de casi todos los ganadores en las diferentes categorías de los Game Awards 2023 que voy a repasar con vosotros a continuación de forma totalmente ordenada, para que así podáis leer la lista de una manera mucho más cómoda.



Alan Wake 2 no ganó el premio al juego del año, pero la verdad es que acabó siendo uno de los grandes triunfadores de la noche, no solo por la gran cantidad de premios que se llevó, sino también por el momentazo musical que se vivió en el escenario gracias a los actores del juego, a Sami Järvi, más conocido como Sam Lake, y al grupo Old Gods of Asgard.

Ganadores de los Game Awards 2023

Juego del año

Juego del año según los jugadores

Baldur´s Gate III.

Juego en curso

Cyberpunk 2077.

Mejor dirección en un juego

Alan Wake II.

Juego para el cambio

Tchia.

Mejor juego de acción y aventura

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor juego independiente

Sea of Stars.

Debut indie

Coccoon.

Mejor juego de rol

Baldur´s Gate III.

Mejor dirección artística

Alan Wake II.

Mejor adaptación

Serie de The Last of Us.

Mejor multijugador

Baldur´s Gate III.

Creador de contenido

Ironmouse.

Juego más esperado

Final Fantasy VII Rebirth.

Mejor juego móvil

Honkai: Star Rail.

Mejor juego deportivo o de carreras

Forza Motorsport.

Mejor evento eSport

Campeonato Mundial de League of Legends 2023.

Mejor juego de acción

Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Mejor juego de eSports

Valorant.

Mejor juego de lucha

Street Fighter 6.

Apoyo de la comunidad

Baldur´s Gate III.

Mejor interpretación

Neil Newborn en Baldur´s Gate III.

Mejor jugador de eSports

Faker.

Mejor banda sonora

Final Fantasy XVI.

Mejor juego familiar

Super Mario Bros. Wonder.

Mejor juego de VR/AR

Resident Evil Village VR.

Mejor juego de estrategia/simulación

Pikmin 4.

Mejor diseño de sonido

Hi-Fi Rush.

Premio por innovación en accesibilidad

Forza Motorsport.

Mejor entrenadora de eSports

Christine Chi.

Mejor equipo de eSports

JD Gaming.

