Google ha publicado las tendencias de 2023 o lo que es lo mismo, lo más buscado por los usuarios en su motor de búsqueda este año. El gigante de Internet ha listado los temas principales en varias categorías, tanto a nivel global como pormenorizado por países.

En apenas tres semanas cerraremos el año y las principales tecnológicas están publicando lo más visto, comprado, usado o buscado en sus plataformas. Los datos de Google son un caso relevante como resumen del año. Y es que aunque hay varias y buenas alternativas en motores de búsqueda, el Search de Google sigue arrasando en su sector con cuota de mercado en los entornos del 90%.

Las tendencias de 2023

Los terribles acontecimientos en Oriente Medio tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel y la respuesta de éste en Gaza, encabeza la sección de noticias a nivel internacional. Desgraciadamente, era esperable, lo mismo que las búsquedas sobre ‘Ucrania’ protagonizaron las listas de 2022. El terremoto en Turkia o los huracanes que nos acompañan año a año, completan el top-5.

Más amigable es la lista de juegos, con Hogwarts Legacy; The Last of Us; Connections; Battlegrounds Mobile India y Starfield. Curiosamente, ninguno es -ni de cerca- los mejores del año. En películas, sobresalen las más comerciales, Barbie; Oppenheimer; Jawan; Sound of Freedom y el John Wick: Chapter 4. Hay más listados de actores, músicos, deportistas, series… que puedes revisar.

Tendencias de 2023 en España

En España, el chatbot conversacional de OpenAI se ha alzado a la primera posición de búsquedas en una sección general de noticias que nos deja un top-10 con las elecciones generales; el caso (lamentable) de Rubiales en la federación futbolera; también ‘Israel’ que se repite en bastantes países; el fallecimiento de María Teresa Campos; Shakira no por su música sino por no pagar impuestos o el amigo Mbappé al que odian y aman a partes iguales los aficionados del Real Madrid:

chatgpt Elecciones 2023 Copa mundial femenina de fútbol Rubiales Israel María Teresa Campos Shakira Mbappé Matthew Perry Marta Chávarri

Google también ha publicado las secciones de búsquedas que comienzan con las preguntas ¿Cómo, por qué o qué es? y hay un poco de todo, especialmente temas políticos candentes como el de la ‘Amnistía’, el ‘Lawfare’, las ‘elecciones’, ‘Hamas’ o el motivo del cambio de nombre de Twitter a X.

Hay un poco de todo en estos listados que vienen siendo un buen resumen del año por la cantidad de usuarios del motor de búsqueda de Google. Puedes encontrar los listados en los siguientes enlaces:

Google también ha publicado un vídeo resumen con lo más buscado en los últimos 25 años.