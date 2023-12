Un ex de Rockstar explica por qué GTA VI no llegará a PC al mismo tiempo que a Xbox Series y PS5

La presentación del primer tráiler oficial nos permitió confirmar que GTA VI no llegará a PC al mismo tiempo que a PS5 y Xbox Series X y Series S. Algunos aprovecharon para especular con la posibilidad de que el juego acabase siendo exclusivo de ambas consolas, pero obviamente esto es algo que no va a suceder porque el PC cuenta con una enorme base de usuarios, y renunciar a ella haría que Rockstar perdiese mucho dinero.

Si te preguntas qué es lo que va a ocurrir entonces la respuesta es muy sencilla, lo mismo que con GTA V. El lanzamiento de GTA VI tendrá lugar primero en las consolas de la generación actual, y más tarde llegará a PC, aunque no tenemos una fecha exacta todavía, lo que significa que podría llegar también en 2025 o irse a 2026. Esto es algo que solo Rockstar sabe ahora mismo, ¿pero por qué ha tomado la desarrolladora esta decisión?

Según Mike York, un extrabajador de Rockstar que participó en los desarrollos de GTA V y de Red Dead Redemption 2, el estudio decidió posponer el lanzamiento de la versión para PC porque necesita más tiempo para terminar de pulirlo, e hizo una referencia expresa a que en PC existen muchas configuraciones de hardware distintas, lo que hace que resulte mucho más complicado optimizar de verdad un juego. La página de LinkedIn donde hizo estos comentarios ha sido eliminada, quizá por petición de la propia Rockstar.

Lo que dice York es cierto, y no es la primera vez que escuchamos este argumento por parte de una desarrolladora de videojuegos. Por otro lado hay que tener en cuenta que GTA VI representa un salto enorme frente a GTA V, y está claro que no nos encontramos ante otro juego más, sino que se trata de uno de los títulos más ambiciosos y más importantes de la presente generación. Por ello es lógico que Rockstar quiera tomarse todo el tiempo que sea necesario para hacer las cosas de la mejor manera posible.

Esto encaja precisamente con lo que os comenté en alguna ocasión, que Rockstar podría retrasar el lanzamiento de GTA VI en PC para poder optimizar y terminar de pulir el juego con más calma. Quizá esto les permita también incluir características exclusivas que solo estarán disponibles en dicha versión, como trazado de rayos, soporte de NVIDIA DLSS 3.5 y AMD FSR 3.

Las malas lenguas dicen, por contra, que en realidad GTA VI no llegará a PC junto con la versión de consolas porque Rockstar espera repetir la estrategia que siguió con GTA V para poder vender el juego dos veces. Me explico, cuando lanzaron GTA V mucha gente no quiso esperar una posible versión para PC y acabó comprando las versiones para consola. Sin embargo, cuando se lanzó la versión para PC muchos usuarios la compraron para poder disfrutarlo en sus ordenadores con una mayor calidad gráfica, lo que hizo que muchos tuviesen dos copias de GTA V.

Quizá a alguno de vosotros esto le suene raro, pero los últimos datos que he podido consultar confirman que alrededor de un 44% de los jugadores de GTA V tienen al menos dos copias del juego, una cifra anormalmente alta que no hace más que confirmar lo rentable que fue esa estrategia para Rockstar.