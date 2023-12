Razer Huntsman Mini, análisis: minimalismo premium y funcional

El Razer Huntsman Mini es una importante apuesta por un minimalismo venido a más, por un enfoque en el que el tamaño no está rendido ni con la calidad ni con el nivel de prestaciones, y en el que el usuario no tiene que renunciar a nada para poder disfrutar de todos los valores que normalmente ofrecería un teclado de alto rendimiento.

No os dejéis llevar por las apariencias. El Razer Huntsman Mini tiene todo lo que podemos esperar de un teclado mecánico de gama alta, pero integrado en un formato que solo ocupa el 60% del espacio de un teclado convencional. Esto lo convierte en una opción muy interesante para aquellos que tengan un espacio limitado o que simplemente hayan optado por una configuración minimalista.

Podría poneros muchos ejemplos, pero creo que uno de los más claros es el tipo de usuario que monta un PC con un chasis muy pequeño partiendo de una placa base mini-ITX, y que busca acompañarlo de periféricos compactos que se ajusten a las particularidades de dicho equipo. También hay casos en los que el espacio en el escritorio es demasiado valioso para ocuparlo con un teclado tradicional, y donde ese tamaño del 60% marca una gran diferencia.

Gracias a Razer España he podido probar una unidad del Razer Huntsman Mini, concretamente del modelo en color blanco, y tras utilizarlo durante casi dos semanas por fin estoy listo para compartir mis impresiones con todos vosotros. Poneos cómodos que tenemos muchas cosas interesantes que leer, y como siempre recordad que podéis dejar cualquier duda en los comentarios.

Razer Huntsman Mini: análisis externo

Lo primero que llama la atención nada más sacar de la caja el Razer Huntsman Mini es su excelente diseño. La compañía singapurense ha optado por un chasis plano y teclas flotantes, algo que resulta muy acertado ya que realza el estilo minimalista del teclado y mejora la visibilidad de la iluminación LED RGB.

El color blanco también le da un toque preciosista y hace que la iluminación LED RGB se disfrute mucho más. La sensaciones que el Razer Huntsman Mini transmite al tacto son muy buenas, y desde el primer momento deja claro que estamos ante un modelo premium. Su chasis está fabricado en aluminio, un material resistente que le aporta una solidez estructural sobresaliente, y las teclas son de PTB de doble inyección, lo que significa que soportarán sin problemas un uso intensivo sin sufrir ningún tipo de desgaste.

Como dije al principio del análisis, estamos ante un modelo que reduce su tamaño a un 60% frente un teclado convencional, lo que significa que el Razer Huntsman Mini no tiene teclas de función dedicadas, ni tampoco flechas de dirección ni pad numérico. Sin embargo, esto no quiere decir que haya perdido todas esas características, todo lo contrario, estas siguen estando disponibles gracias al uso de teclas con doble función.

Justo en la parte inferior de cada tecla tenemos identificada la segunda función que integran. Por ejemplo, con los números podemos activar todas las teclas de función (de F1 a F12), en la zona QWERTY tenemos una fila de teclas multimedia dedicadas y también podemos personalizar de forma directa la iluminación LED RGB utilizando diferentes combinaciones de teclas.

En la parte superior tenemos la entrada para el conector USB Type-C, que está perfectamente integrada en el interior del chasis para conseguir una terminación más limpia una vez que lo tenemos conectado al equipo. Sin duda todo un acierto por parte de Razer. Debajo del teclado se encuentran cuatro patas de goma que aportan una estabilidad total, y también tenemos dos pestañas elevadoras que nos permitirán levantarlo y conseguir una posición más cómoda a la hora de escribir.

Los interruptores que trae el modelo que he probado son los Razer Clicky Optical, que se diferencian fácilmente por su color morado. Estos interruptores hacen un clic muy marcado cuando se activan, lo que hace que cada pulsación sea muy intensa y ofrece una experiencia de uso verdaderamente única. No es un interruptor para los amantes del silencio, pero sí para aquellos a los que les gusta sentir cada pulsación.

El punto de actuación de los Razer Clicky Optical es de solo 1,5 mm y tienen una fuerza de actuación de 45g, lo que significa que son especialmente recomendables para gaming, ya que el teclado registrará nuestras pulsaciones antes que los teclados mecánicos convencionales que tienen un punto de actuación de 2 mm. Su vida útil es de 100 millones de clics, y adoptan una corona cruzada con estabilizadores metálicos para que cada pulsación sea simplemente perfecta. El tiempo de respuesta es de solo 0,2 ms.

Razer ha cuidado hasta el más mínimo detalle en este teclado, ya que incluso el cable USB viene trenzado y en color blanco para no romper en absoluto la estética del conjunto. Cada tecla tiene iluminación LED RGB individualizada, y tanto su función principal como la secundaria están perfectamente identificadas. Estas tienen un tacto muy bueno y una ligera concavidad que hace que cada tecla encaje como un guante con las yemas de nuestros dedos.

Especificaciones del Razer Huntsman Mini

Teclado compacto con un factor de forma del 60% (es un 40% más pequeño que un teclado convencional).

Estructura en aluminio y teclas PBT de doble inyección de alta calidad que ofrecen una alta resistencia al uso y al desgaste.

Iluminación LED RGB individualizada por tecla y personalizable a través de Razer Synapse.

Teclas con doble función integrada de fácil acceso para mantener las características de un teclado de tamaño convencional.

Interruptores ópticos Razer Clicky Optical con una vida útil de 100 millones de pulsaciones. Punto de actuación de 1,5 mm, fuerza de actuación de 45g y tiempo de respuesta de 0,2 ms.

Conexión USB Type-C a Type-A con cable trenzado extraíble para facilitar el transporte.

Memoria integrada para almacenar hasta cinco perfiles de usuario diferentes.

Tasa de sondeo de 1.000 Hz.

100% anti-ghosting y N-key roll-over para un reconocimiento de pulsaciones múltiples sin ningún tipo de problema.

Teclas programables y soporte de grabación de macros.

Medidas: 293,3 mm x 103,3 mm x 36,8 mm.

Peso: 458 gramos.

Compatible con Windows 7 y macOS 10.10 o superior (software Razer Synapse 2).

Precio: desde 89,99 euros.

Experiencia de uso con el Razer Huntsman Mini

No tenemos que hacer nada especial para empezar a disfrutar del Razer Huntsman Mini, ya que es un dispositivo totalmente «plug and play», lo que significa que nada más enchufarlo empezará a funcionar sin problemas. La iluminación LED RGB también se activa automáticamente, y podemos cambiarla y alternar entre efectos utilizando combinaciones con las teclas «función», «control» y los diferentes números.

Sin embargo, si queremos sacarle el máximo partido tenemos que descargar la aplicación Razer Synapse, que es totalmente gratuita. Tranquilos, que no os llevará más de unos segundos. Una vez que la tengamos descargada toca instalarla, el proceso es autoguiado y no tiene ningún misterio, así que solo deberéis tener un poco de paciencia. Una vez finalice estaremos listos para empezar a disfrutar de verdad del Razer Huntsman Mini.

Haciendo clic en la galería adjunta podéis encontrar un repaso completo por las funciones principales y la interfaz de la aplicación Razer Synapse. Como podéis ver es muy sencilla e intuitiva, y cuenta con todo lo que necesitamos para personalizar el Razer Huntsman Mini, tanto a nivel funcional creando macros y otros ajustes como a nivel estético a través de la iluminación LED RGB. Razer ha sabido pulir esta aplicación y la ha convertido en una de las mejores de su clase.

En mi caso ya he utilizado teclados con el formato 60% en ocasiones anteriores, así que no he necesitado de ningún tipo de periodo de adaptación para disfrutar del Razer Huntsman Mini, aunque en su momento tuve que pasar por dicho periodo y la verdad es que fue muy rápido. Al final la experiencia al escribir es la misma que tendríamos con un teclado equivalente de tamaño normal, y una vez que nos hacemos con el uso de la tecla de función para activar las pulsaciones secundarias de las teclas la experiencia se vuelve sorprendentemente buena, y muy fluida.

He probado el Razer Huntsman Mini tanto en mi trabajo diario, que básicamente consiste en escribir mucho, como con algunos de mis juegos favoritos. La ergonomía con las pestañas de elevación es perfecta, la disposición y el tamaño de las teclas es adecuada para conseguir una escritura cómoda, y el tacto que tienen estas es sobresaliente.

Los interruptores Razer Clicky Optical hacen que notemos con intensidad cada pulsación, y que esta sea especialmente ruidosa, cosa que francamente me ha gustado tanto que ha llegado a incentivarme a escribir cada vez más rápido para maximizar esa sensación. No te dejará indiferente, eso te lo aseguro. En líneas generales mi experiencia al escribir durante más de 8 horas al día con el Razer Huntsman Mini ha sido fantástica, y en contra de lo que pensaba su bajo punto de actuación no me hizo cometer más errores ni tener problemas de doble pulsación.

El Razer Huntsman Mini es un teclado especializado en juegos, así que mis expectativas estaban muy altas, y os puedo confirmar que no me ha decepcionado en absoluto. He probado este teclado con juegos como League of Legends, Diablo IV, DOOM Eternal, Street Fighter 6 y Battlefield 2042, y la respuesta ha sido perfecta, incluso en el conocido juego de lucha de Capcom que, desde luego, está pensado para disfrutarlo con un buen mando.

Todas mis acciones se representaban en pantalla sin el más mínimo retraso, y sin importar cuántas teclas pulsara a la vez. Los interruptores que incorpora son ideales para gaming, y aunque no harán ningún milagro sí que pueden ayudaros a crecer como jugadores gracias a su excelente nivel de prestaciones, donde destacan especialmente su bajo tiempo de respuesta y su reducido punto de actuación.

La calidad de la iluminación LED RGB es excelente y está a la altura de lo que cabe esperar de un producto de Razer. Es compatible con numerosos efectos de iluminación, y también con la tecnología de iluminación inmersiva que integran numerosos juegos. Es un detalle estético, pero ya sabemos que para muchos amantes del gaming, entre los que me incluyo, es importante.

Notas finales: minimalismo a lo grande

El Razer Huntsman Mini es un teclado que demuestra que menos puede ser más, y que el minimalismo nos permite pensar a lo grande. Su diseño compacto puede hacernos pensar que se han hecho importantes sacrificios, pero como hemos en este análisis la realidad es totalmente distinta. Este teclado tiene una calidad de construcción totalmente premium, gracias a su chasis de aluminio y a sus teclas PBT, y no tiene nada que envidiar a sus hermanos mayores.

A nivel de diseño y estética también es uno de los teclados más bonitos de su gama, especialmente en este color blanco que he podido analizar. La base plana sobre la que se elevan las teclas con esa terminación flotante es todo un acierto por parte de Razer, porque deja a la vista los interruptores ópticos y mejora también la visibilidad y el efecto de la iluminación LED RGB.

Y hablando de iluminación LED RGB, la calidad de esta es sobresaliente, y tenemos muchas opciones de personalización en el Razer Huntsman Mini. Por otro lado, la calidad del software Razer Synapse ha mejorado mucho y a día de hoy se ha convertido en una de las mejores soluciones del sector. Tenemos muchas opciones para aprovechar al máximo el Razer Huntsman Mini, y además disfrutaremos de una interfaz sencilla e intuitiva.

Mi experiencia tanto escribiendo como jugando con el Razer Huntsman Mini ha sido excelente, de las mejores que he tenido con un teclado gaming de este tipo, y esto ha sido así sobre todo gracias a sus interruptores Razer Clicky Optical. No son un tipo de interruptores para todo el mundo como ya he dicho anteriormente, pero si os gusta sentir cada pulsación no lo dudéis, este teclado, y estos interruptores, son para vosotros. Recomendable, especialmente si te va el minimalismo y quieres sentir el teclado a otro nivel.

Este teclado también está disponible con interruptores Linear Optical Switch (rojos), que reducen el punto de actuación a 1,2 mm manteniendo la fuerza de actuación en 45g, y con interruptores óptico-analógicos, que permiten dividir el recorrido total de una pulsación completa en dos funciones diferentes, de tal manera que una pulsación corta activará una acción y una pulsación larga ejecutará otra distinta.