Razer Huntsman V2 es otro de los modelos de la numerosa colección de teclados de alto rendimiento que tiene en catálogo el fabricante y junto a los de la serie ‘BlackWidows’, cuya última versión también tuvimos oportunidad de analizar, los que más nos gustan para uso en su hábitat preferente: juegos en PC.

La segunda generación del Huntsman se ha renovado convenientemente para mejorar el rendimiento y la comodidad de uso sobre la versión original. Para empezar, es el primer teclado de Razer que ofrece una tasa de sondeo de 8.000 Hz lo que reduce al mínimo absoluto la latencia y consigue una actuación instantánea. Las teclas ABS se han renovado por las mejoradas PBT con moldeado de doble inyección y se han incorporado teclas multimedia dedicadas, mientras que se mantiene el soberbio sistema de retroiluminación RGB y las posibilidades de control y personalización del software Synapse.

Además de la increíble tasa de sondeo, otra de las novedades de esta versión está encaminada a agradar a los usuarios que buscan las prestaciones de los teclados ópticos, pero prefieren un sonido de clic más silencioso. Y es que Razer ofrece este teclado en dos variantes según los switches utilizados, los Clicky Optical (sonido de clic típico) y los Linear Optical, que usan una espuma amortiguadora de silicona para reducir la emisión de sonido.

El equipo de Razer en España nos ha cedido la versión clásica y personalmente es la que más me gusta. En buenos teclados ópticos-mecánicos para juegos me gusta la experiencia y sonoridad que aportan, aunque es de valorar que Razer se acuerde también de los usuarios que por gusto propio o para no molestar al resto de usuarios o familiares si comparten el escritorio, prefieren reducir la acústica.

Razer Huntsman V2, especificaciones

Tecnología Switches ópticos Razer Purple – Clicky Optical Teclas PBT de doble inyección Tasa de sondeo Tecnología Razer HyperPolling de hasta 8000 Hz reales Conectividad USB Tipo-A con cable de fibra trenzado de 2 metros Retroiluminación Razer Chroma RGB. 16,8M de colores personalizable por tecla Varios Placa superior mate de aluminio

Espuma amortiguadora de sonido

Reposamuñecas de piel sintética afelpada

Dial digital multifunción con cuatro teclas multimedia

Almacenamiento híbrido integrado para cinco perfiles

N-key rollover. Teclas programables, perfiles, macros Dimensiones 448 x 230 x 39 mm / 1,137 kg de peso Software Razer Synapse 3 para Windows

Razer entrega el teclado bien protegido en un embalaje atractivo a la vista donde destaca el color verde de la marca y las características principales del mismo. Se completa con una guía rápida en papel y un reposamuñecas de piel sintética de la calidad y comodidad habituales.

Diseño general

El Razer Huntsman V2 es un teclado completo de 104 teclas, aunque el fabricante también vende esta versión en la variante que denomina TenKeyLess (Huntsman V2 TKL), más pequeña al retirarle el teclado numérico y las teclas de medios, y con otros ajustes en diseño como en el cable de conexión, pero con la misma tecnología. Aún así, la versión probada es relativamente compacta por el uso eficiente del espacio y la distancia de las teclas.

El diseño general sigue la línea observada en los últimos teclados gaming del fabricante. Robusto y sobrio (hasta que activas la retroiluminación), pero con esa sensación de producto premium que se transmite desde el minuto uno y en todos sus apartados. A destacar aquí la parte superior construida en aluminio con acabado de color negro mate que repele las huellas dactilares y le otorga resistencia y atractivo visual, mientras que el resto del chasis usa materiales de policarbonato.

El teclado incorpora un reposamuñecas desmontable que merece ser destacado. Se acopla mediante conexión magnética a la parte inferior del teclado y está realizado en piel sintética afelpada. Un acabado de calidad, cómodo de usar y un buen apoyo para descansar las muñecas en jornadas prolongadas de uso. Incluye discretamente el logo de la marca en el centro y seis almohadillas de goma en la parte inferior para que no se mueva. Solo le faltaría la extensión de la retroiluminación de la que disponen los modelos ‘Elite’ de la compañía. Aumenta el espacio en el escritorio, pero no hay duda que es un extra que agradece cualquier usuario.

La parte inferior cuenta con seis almohadillas de goma para prevenir deslizamientos involuntarios sobre el escritorio. Para adecuar la inclinación a gusto del usuario cuenta con dos patas de doble etapa que le permiten configurarlo en 6 o 9 grados.

Nos ha gustado menos la falta de posibilidades en el sistema de conexión al PC. El cable está situado en el lado izquierdo y es fijo, no es desmontable y tampoco cuenta con opciones de enrutamiento hacia el centro o el lado derecho. No ha sido un problema para nosotros por la situación de la torre, pero hay usuarios que gustan de ese tipo de personalización. En todo caso, el cable que incorpora es de fibra trenzado y de calidad, con una longitud generosa de dos metros para alcanzar el puerto USB Tipo-A donde se conecta mediante soporte Plug&Play.

Otra de las novedades de la segunda generación de este Huntsman llega de la incorporación de controles de medios dedicados. Colocados en su espacio natural, en el lado derecho y arriba del teclado, son cuatro teclas multimedia y un dial digital que se pueden configurar para las acciones de pausa, reproducción, salto o retroceso de pista/vídeo, control de volumen o del brillo. Útil y práctico, es otro buen añadido que agradecemos.

Teclas y switches

Las teclas y los mecanismos de actuación son los elementos principales a valorar en un teclado para juegos que se precie y donde realmente están las diferencias en un teclado de 50 euros frente a otro de 200 euros. Aquí Razer despliega la mejor tecnología disponible con sus switches ópticos patentados de segunda generación.

Y es que es el primer teclado de Razer con tasa de sondeo de 8000 Hz. Un dato impresionante. Pare entenderlo, comentar que el teclado comprueba si hay pulsaciones de tecla e informa a la computadora 8.000 veces por segundo. Son ocho veces más que los 1000 Hz de un buen teclado mecánico y la latencia de entrada más baja disponible en la industria de los teclados.

Razer dice que el valor de su tecnología HyperPolling es real y, bueno, no tenemos manera de comprobarlo, pero sí te podemos asegurar que la actuación del teclado es extraordinaria y cada pulsación se transforma en acción instantáneamente. A ello ayuda un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,2 milisegundos, tres veces más rápidos que los switches magnéticos tradicionales.

Técnicamente, los interruptores mecánicos-ópticos del Huntsman V2 usan un pequeño haz de luz para detectar cuándo se ha presionado una tecla, en lugar de usar contactos metálicos como los switches MX tradicionales de Cherry. Ello resuelve el problema que se manifiesta en algunos teclados con interruptores mecánicos donde los contactos pueden «rebotar» antes de hacer el contacto final. Es cuestión de milisegundos y es difícil apreciar las diferencias, pero repetimos, la respuesta de este teclado es sobresaliente e imaginamos que es uno de los motivos por lo que es uno de los modelos más usados en deporte electrónico.

El Razer Huntsman V2 también ofrece mejoras en las mismas teclas reemplazando las anteriores ABS a favor de unas PBT moldeadas en un proceso de doble inyección. Más robustas, ligeras y duraderas, la compañía promete que las etiquetas no se borrarán y mantendrán su textura y acabado brillante. En cualquier caso las teclas son fácilmente reemplazables sin herramientas y pueden ponerse otras debido al tamaño estandarizado y diseño de los switches.

Además de juegos, hemos probado el teclado en usos generales informáticos y también en tareas de producción. Apenas nos ha costado unas horas en acostumbrarnos a su uso y no hemos tenido dificultades en obtener nuestra marca habitual. Las teclas están situadas a una distancia correcta, son suaves al tacto y permiten escribir sin errores en tareas de productividad y con la rapidísima actuación comentada.

En cuanto a las diferencias entre las variantes Clicky Optical y la nueva Linear Optical con amortiguadores de silicona no te podemos contar nuestra experiencia porque no hemos probado ésta. Por lo que hemos leído de ella logra su principal objetivo de reducir la sonoridad, pero se siente más como usar un híbrido de membrana, aunque con todas las prestaciones de un teclado mecánico. Como te decía arriba y personalmente, prefiero las sensaciones, limpieza, nitidez y ese espectacular sonido metálico de la versión Clicky Optical. Si la sonoridad es un problema para tí, puede ser una buena opción la alternativa.

Retroiluminación y software

Para extraer todo el potencial de sus periféricos y soportarlos adecuadamente, Razer ofrece software de control propio Synapse 3. Es uno de los mejores de su tipo y es la clave para usar las funciones más avanzadas de este teclado y de cualquier otro periférico de la marca que uses, sincronizando algunas de sus funciones como la iluminación. Por el momento, solo está disponible para Windows, por lo que los usuarios de Linux o macOS no contarán con todas estas opciones de personalización, aunque el teclado funcione de la misma manera.

Si nos sigues habitualmente lo conocerás de otros análisis. Con la aplicación instalada, se puede reasignar la función de las teclas, crear macros, controlar la iluminación RGB, crear perfiles y configurar atajos de Hypershift. Todas las teclas menos la de Windows y la de función Hypershift se pueden reasignar. Las macros se asignan de la misma manera con un menú adicional que aparece al hacer clic en cualquier tecla en la vista de personalización.

Por supuesto, cuenta con funciones avanzadas como el N-key rollover, que permite registrar todas las pulsaciones de teclas simultáneamente, de modo que podamos ejecutar varias acciones al mismo tiempo. Las posibilidades son infinitas con el software que ofrece Razer y la configuración de cada tecla y las macros. Destacar que el teclado tiene su propia memoria integrada que permite guardar y activar hasta cinco perfiles. Un buen añadido para el almacenamiento en la nube donde puedes tener todos los que necesites, la biblioteca de macros y los ajustes que quieras.

La valoración del Synapse 3 es la que hemos venido realizando en otros análisis de periféricos Razer. El uso de todas las opciones requiere una curva de aprendizaje y quizá no sea tan intuitivo y sencillo de usar para los que empiezan y se topan con tantas y avanzadas funciones. Recomendamos dedicarle un poco de tiempo al principio. Es una gran inversión y al final el usuario podrá adecuar la configuración a cualquier perfil y estilo de juego, su función principal.

En cuanto a la retroiluminación, volvemos a rendirnos ante ella: es una de las mejores que vas a encontrar en un teclado. La tecnología Chroma RGB ofrece 16,8 millones de combinaciones de colores posibles, que se pueden programar como mejor le parezca al consumidor asignando iluminación por tecla. El software ofrece una decena de opciones de efectos rápidos si solo deseas lo básico, pero si quieres tomar el control completo de la iluminación del teclado hay opciones infinitas.

Para ello puedes usar el módulo Chroma Studio instalado en el Synapse 3, que puede llegar a apabullar por su potencial, aunque también incluye efectos rápidos o avanzados predefinidos que se pueden usar. También puedes deshabilitar la retroiluminación por completo cuando trabajes en tareas de productividad y no quieras colores. El teclado también tiene teclas de función dedicadas para aumentar/disminuir su intensidad, al igual que puede personalizarse en el dial digital incorporado en las teclas de medios.

El software también permite añadir los juegos (o aplicaciones instalados) a cada uno de los perfiles predefinidos o los creados por el usuario, mientras que con el módulo Connect activado, juegos y aplicaciones compatibles de una lista que no para de crecer (ya soporta unos 150 juegos) usan automáticamente una iluminación predefinida para una verdadera experiencia de iluminación inversiva. El módulo también puede sincronizar sus efectos con dispositivos RGB de terceros compatibles que aparecerán para su gestión en el mismo software de Synapse.

Razer Huntsman V2, conclusiones

Otro gran teclado de Razer y van…. unos cuantos. El fabricante tiene una colección impresionante para cubrir todas las necesidades, la mayoría mecánicos para juegos, pero también alguno híbrido de membrana o como esta segunda versión de los Huntsman, mecánico, pero con switches ópticos.

Para la renovación, se ha mantenido lo mejor de la serie, incorporando la nueva generación de switches y las dos posibilidades mencionadas según sonoridad. La tasa de sondeo es la mayor alcanzada nunca por la industria y más allá del marketing sus resultados son magníficos al reducir la latencia y conseguir una actuación de tecla instantánea. La calidad general del teclado es notable, lo mismo que las teclas PBT que suponen una buena mejora sobre las ABS tradicionales. La retroiluminación es sobresaliente y las posibilidades del software Synapse están a la altura del hardware. Un teclado para juegos de garantía que logra nuestro logo de producto recomendado por derecho propio.

La versión probada, Linear Optical, tiene un precio oficial de 209,99 euros, mientras que la versión Clicky Optical (reducida en sonoridad) cuesta 199,99 euros. Ambas están disponibles en el portal web del fabricante y en los principales minoristas por un precio similar. Otra posibilidad es adquirir la versión Tenkeyless reducida en tamaño, pero con toda la tecnología de los anteriores y un precio más bajo, desde 159 euros.

No son modelos económicos, como no lo son los periféricos de gama alta del resto de grandes fabricantes a los que siempre pedimos ajuste de precios. En todo caso, en nuestra opinión, este Razer Huntsman V2 es una gran inversión para muchos años.